Financial Times relata las presiones de Donald Trump a Noruega y al comité de los Nobel para recibir el premio

El presidente de EEUU cree que sería un "gran insulto" no recibirlo.

Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Es capaz de amenazar con aranceles a Noruega o sanciones al jurado como hizo con el juez brasileño que procesó al golpista Bolsonaro o a los fiscales de la CPI por investigar a Netahanyu por los crímenes en Gaza
Lamantua #1 Lamantua *
Insulto sería recibirlo.
pitercio #2 pitercio
Motivo de más para ni invitarle.
#5 Leclercia_adecarboxylata
Lo que sería un insulto es que no lo recibiese Paquita, la vecina del cuarto, que también se lo merece.
antesdarle #7 antesdarle
Lo siguiente de Trump será pedir la canonización, en vida.
Spirito #8 Spirito
#7 Hombre, en vida no tiene gracia. xD
#9 Perrota
Será una vergüenza nacional para Noruega.
Elbaronrojo #4 Elbaronrojo
Yo se lo daría pero en el momento de hacerlo nombraría todos sus logros. :troll:
#6 Setis *
Cómo escuece que se lo hayan dado al negraco de Obama y no a tí, eh Trompo?? Pues ajo y agua, que es más de lo que te mereces.
oceanon3d #10 oceanon3d *
Yo estoy casi por el que se lo den si así se queda tranquilo una temporada ... en caso contrario a saber a que podres desgraciados joderá en alguna parte del mundo para vengarse.

Total; esta época en la que vivimos mas asco no puede dar ... ademas da para el nuevo tipo de risas de moda; de indignación por la mas gorda..
Escafurciao #11 Escafurciao
A qué os quito Groenlandia, les ha dicho.
