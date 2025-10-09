·
Financial Times relata las presiones de Donald Trump a Noruega y al comité de los Nobel para recibir el premio
El presidente de EEUU cree que sería un "gran insulto" no recibirlo.
|
etiquetas
:
trump
,
nobel
,
presiones
,
noruega
#3
Verdaderofalso
*
Es capaz de amenazar con aranceles a Noruega o sanciones al jurado como hizo con el juez brasileño que procesó al golpista Bolsonaro o a los fiscales de la CPI por investigar a Netahanyu por los crímenes en Gaza
4
K
68
#1
Lamantua
*
Insulto sería recibirlo.
4
K
60
#2
pitercio
Motivo de más para ni invitarle.
2
K
35
#5
Leclercia_adecarboxylata
Lo que sería un insulto es que no lo recibiese Paquita, la vecina del cuarto, que también se lo merece.
1
K
20
#7
antesdarle
Lo siguiente de Trump será pedir la canonización, en vida.
1
K
18
#8
Spirito
#7
Hombre, en vida no tiene gracia.
1
K
18
#9
Perrota
Será una vergüenza nacional para Noruega.
0
K
11
#4
Elbaronrojo
Yo se lo daría pero en el momento de hacerlo nombraría todos sus logros.
0
K
10
#6
Setis
*
Cómo escuece que se lo hayan dado al negraco de Obama y no a tí, eh Trompo?? Pues ajo y agua, que es más de lo que te mereces.
0
K
8
#10
oceanon3d
*
Yo estoy casi por el que se lo den si así se queda tranquilo una temporada ... en caso contrario a saber a que podres desgraciados joderá en alguna parte del mundo para vengarse.
Total; esta época en la que vivimos mas asco no puede dar ... ademas da para el nuevo tipo de risas de moda; de indignación por la mas gorda..
0
K
8
#11
Escafurciao
A qué os quito Groenlandia, les ha dicho.
0
K
8
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
