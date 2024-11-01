·
Marta Flich despacha a Paco Marhuenda abruptamente y deja en evidencia su bulo en 'Directo al grano'
Marta Flich ha tenido que frenar a Francisco Marhuenda por insistir con el bulo sobre los prostíbulos del suegro de Pedro Sánchez en 'Directo al grano'.
#3
Andreham
Pero si no se permite a la derecha soltar bulos impunemente, ¿cómo van a conseguir votos? Diciendo la verdad seguro que no.
2
K
29
#5
oceanon3d
#3
De uno de los padres de las derechas actuales en la transición:
0
K
8
#1
Ganpalo
La izquierda siempre "despacha" y gana.
3
K
23
#4
oceanon3d
*
#1
Un bulo es un bulo lo diga Agamenon o sus porqueros de los medios. Y las Tvs publicas deberían tener, todas, cero espacio para los bulos.
Pero entiendo la postura de algunos; sin mentira no tienen argumento.
2
K
24
#2
vGeeSiz
El bulo de los prostíbulos, es como hace un tiempo los bulos de Ábalos, los de Koldo, los de Santos Cerdán...etc etc
1
K
18
#6
Abril_2025
Qué bonito es ver a un periodista decirle a alguien "eso es falso".
Ya sé que es pedirle mucho a los mamporreros que se hacen llamar periodistas, pero así debería ser siempre.
Una persona con algo de integridad no debería dejar a nadie que intentara colar mentiras alegremente sin que nadie le respondiera.
0
K
11
