edición general
4 meneos
92 clics
Marta Flich despacha a Paco Marhuenda abruptamente y deja en evidencia su bulo en 'Directo al grano'

Marta Flich despacha a Paco Marhuenda abruptamente y deja en evidencia su bulo en 'Directo al grano'

Marta Flich ha tenido que frenar a Francisco Marhuenda por insistir con el bulo sobre los prostíbulos del suegro de Pedro Sánchez en 'Directo al grano'.

| etiquetas: pacho marhuenda , marta flich
4 0 0 K 61 actualidad
6 comentarios
4 0 0 K 61 actualidad
Andreham #3 Andreham
Pero si no se permite a la derecha soltar bulos impunemente, ¿cómo van a conseguir votos? Diciendo la verdad seguro que no.
2 K 29
oceanon3d #5 oceanon3d
#3 De uno de los padres de las derechas actuales en la transición:  media
0 K 8
#1 Ganpalo
La izquierda siempre "despacha" y gana.
3 K 23
oceanon3d #4 oceanon3d *
#1 Un bulo es un bulo lo diga Agamenon o sus porqueros de los medios. Y las Tvs publicas deberían tener, todas, cero espacio para los bulos.

Pero entiendo la postura de algunos; sin mentira no tienen argumento.
2 K 24
#2 vGeeSiz
El bulo de los prostíbulos, es como hace un tiempo los bulos de Ábalos, los de Koldo, los de Santos Cerdán...etc etc
1 K 18
#6 Abril_2025
Qué bonito es ver a un periodista decirle a alguien "eso es falso".

Ya sé que es pedirle mucho a los mamporreros que se hacen llamar periodistas, pero así debería ser siempre.

Una persona con algo de integridad no debería dejar a nadie que intentara colar mentiras alegremente sin que nadie le respondiera.
0 K 11

menéame