La protesta ciudadana detiene Chat Control [ING]

La protesta ciudadana detiene Chat Control [ING]

En un gran avance para el movimiento por los derechos digitales, el gobierno alemán se negó ayer a respaldar la controvertida regulación de la UE sobre el control de chats, tras enfrentarse a una enorme presión pública. El gobierno no se pronunció sobre la propuesta. Esto bloquea la mayoría necesaria en el Consejo de la UE, lo que frustra el plan de aprobar la ley de vigilancia la próxima semana. Jens Spahn, presidente del grupo parlamentario conservador CDU/CSU en el Bundestag, declaró públicamente: «Nosotros, el grupo parlamentario CDU/CSU ..

gelatti #1 gelatti *
... en el Bundestag, nos oponemos a la vigilancia injustificada de chats. Sería como abrir todas las cartas como medida de precaución para comprobar si contienen algo ilegal. Es inaceptable y no lo permitiremos.

El Dr. Patrick Breyer (Partido Pirata), defensor de la libertad digital y exdiputado del Parlamento Europeo, celebra esta victoria, pero advierte que la lucha está lejos de terminar:

“¡Esta es una tremenda victoria para la libertad y demuestra que la protesta funciona! Ante una oleada…   » ver todo el comentario
3 K 48
Blackspartak #3 Blackspartak
pues España a favor del gran hermano
2 K 20
#7 torrrquemada *
#3 Es que era la única forma de tumbar el Artículo 18.3 sin pasar por las cámaras.

"Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial"
0 K 7
gelatti #8 gelatti
#6 hecho
0 K 18
gelatti #4 gelatti
Por lo que se comenta, no se ha rechazado, simplemente lo tienen que volver a estudiar antes de una nueva votacion
0 K 18
riz #6 riz *
#4 The vote originally scheduled for 14 October will not take place because there is no majority for the proposal. It is likely that the EU Commission will now propose to extend the Chat Control 1.0 regulation currently in force that permits providers to scan our messages (if they choose). Es la siguiente noticia.

#5 Quedaría mejor sin el "el" del titular. Y con un 2.0 en las etiquetas, o entre paréntesis en el mismo titular.
0 K 11
riz #2 riz
#0 Lo de control del chat suena raro. La propuesta se llama Chat Control. Así lo llaman los medios, no lo traducen.
0 K 11
gelatti #5 gelatti
#2 hecho
0 K 18

