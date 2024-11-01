La protesta ciudadana detiene Chat Control [ING]

En un gran avance para el movimiento por los derechos digitales, el gobierno alemán se negó ayer a respaldar la controvertida regulación de la UE sobre el control de chats, tras enfrentarse a una enorme presión pública. El gobierno no se pronunció sobre la propuesta. Esto bloquea la mayoría necesaria en el Consejo de la UE, lo que frustra el plan de aprobar la ley de vigilancia la próxima semana. Jens Spahn, presidente del grupo parlamentario conservador CDU/CSU en el Bundestag, declaró públicamente: «Nosotros, el grupo parlamentario CDU/CSU ..