Las políticas de Hegseth están expulsando a mujeres calificadas de las fuerzas armadas

Todo estaba listo para que la oficial de la Armada asumiera un nuevo cargo que habría culminado una carrera ya de por sí distinguida, lo que la convertiría en la primera mujer al mando de un comando de Guerra Naval Especial, supervisando a los SEAL de la Armada. Considerada la mejor clasificada para el ascenso en su promoción, recibió un Corazón Púrpura tras resultar herida en un ataque con un artefacto explosivo improvisado durante una misión de combate en Iraq. Posteriormente, se convirtió en la primera mujer en servir en el Equipo SEAL

Torrezzno #3 Torrezzno *
Algo de sentido tiene. La estadística dice que en combate caen 51 hombres por cada mujer:

pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3111768/

En base a eso el ratio de mujeres oficiales debería ser proporcional al numero de muertos en combate por justicia.

Creo que pasa como en otros oficios. La mortalidad masculina es altísima en comparación. Para mandar antes tendrias que bajar al barro
Yorga77 #1 Yorga77
Que es un misógino nivel problemas mentales ya se sabia.
Supercinexin #2 Supercinexin
Perfecto. Cuanta menos gente cualificada haya en ese ejército, mejor.
#5 j-light
"Calificadas" por "cualificadas", supongo. El nivel de la CNN en Español es fantástico.
#4 ezabarte
Secretario de defensa Hegseth :“Necesitamos madres. Pero no en las fuerzas armadas, menos en unidades de combate”. Discurso asimilable (identico) a uno de jerifalte de las SS . :peineta:
