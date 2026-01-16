La policía registra una librería de París en busca de un libro infantil sobre Palestina

El Ministerio de Justicia francés señaló en un informe en noviembre que el contenido de la obra era “susceptible de incitar al odio hacia la población israelí”. Se ha registrado una librería de la capital francesa con el objetivo de incautarse de un libro infantil sobre la historia de Palestina. Según han denunciado este viernes los responsables del local, situado en el distrito once de París, las autoridades buscaban el pasado 7 de enero requisar todos los ejemplares de "Desde el río hasta el mar: un libro para colorear".