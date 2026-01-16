edición general
La policía registra una librería de París en busca de un libro infantil sobre Palestina

El Ministerio de Justicia francés señaló en un informe en noviembre que el contenido de la obra era “susceptible de incitar al odio hacia la población israelí”. Se ha registrado una librería de la capital francesa con el objetivo de incautarse de un libro infantil sobre la historia de Palestina. Según han denunciado este viernes los responsables del local, situado en el distrito once de París, las autoridades buscaban el pasado 7 de enero requisar todos los ejemplares de "Desde el río hasta el mar: un libro para colorear".

Jointhouse_Blues
Ya es oficial: Informar sobre un genocidio, es incitar al odio... ¡¡¡a quienes lo están cometiendo!!!
AlexGuevara
Como está China....
Veelicus
Europa... quo vadis???
soberao
#4 Se ve que están jodidos con el libro ese para pintar, llevan persiguiéndolo desde 2024: "The new coloring book - titled "From the River to the Sea" - excludes Jews and Israelis, portraying them negatively as oppressors while promoting antisemitic narratives and denying Israel's right to exist." www.jpost.com/diaspora/antisemitism/article-807206
Poligrafo
Los Sionazis estan inflitrados en todos lados la virgen.
woody_alien
Es que realmente es inaceptable e incita al odio, por ejemplo esta imagen terriblemente antisemita -  media
diprosio
Porque si no fuera por culpa de los palestinos y su testarudez de no marcharse ni morirse, los israelíes nos caerían muy bien, con su genocidio, su supremacismo, su soberbia y desconsideración con el prójimo cuando hacen turismo por el mundo... encantadores.
luckyy
Tenemos al enemigo dentro y se llama neoliberal
Lamantua
Liberté, Égalité, Fraternité… Menudos embusteros.
eqas
#13 en Francia te sacan las guillotinas (una fotrma de hablar), por cualquier cosa. Fueron los primeros en hacer frente al Kindle, a Google News, sus sindicatos son fuertes, sus huelgas son mayoritarias... esto traerá cola. Censura en Francia? en 2026? Nos faltan datos, seguro.. Además, buscar un libro físico para confiscarlo? Pero si en digital (o escaneado), se extiende por el mundo en 5 minutos!!!
Dene
Simplemente contar lo que pasa en Palestina incita al odio contra los sionazis
Es difícil no odiar a quien asesina, roba, destruye ...
Olepoint
Y no es 28 de diciembre, no.
ur_quan_master
#2 de cabeza al fascismo y de ahí al tercer mundo.
security_incident
Joder con los Ayatolás
