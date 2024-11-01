La Policía Nacional detiene a Serigne Mbaye (Podemos) en la puerta de su domicilio

Varias de las vecinas de Mbaye han protestado y la Policía ha llevado a cabo acciones violentas. A las 19:44 un grupo de cuatro vecinos y vecinas están retenidas en la calle. Dos personas han sido subidas a los coches policiales, aparentemente detenidas por la Policía Nacional. Entre las mismas se encuentra el redactor de El Salto Martín Cúneo, vecino del edificio.