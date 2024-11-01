La Policía Nacional detiene a Serigne Mbaye (Podemos) en la puerta de su domicilio

Varias de las vecinas de Mbaye han protestado y la Policía ha llevado a cabo acciones violentas. A las 19:44 un grupo de cuatro vecinos y vecinas están retenidas en la calle. Dos personas han sido subidas a los coches policiales, aparentemente detenidas por la Policía Nacional. Entre las mismas se encuentra el redactor de El Salto Martín Cúneo, vecino del edificio.
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Como dice #3 lo leído no me permite entender que ha pasado
Entiendo que su queja es porque considera que es identificado por motivos raciales. ( ahí puedo estar más de acuerdo) . Y porque considera que hay prejuicios para esa identificación.
Si es así, y considerando que la policía puede identificarte, lo correcto sería hacerlo y luego denunciar por prejuicios
www.meneame.net/story/exdiputado-podemos-serigne-mbaye-denuncia-ultima
www.meneame.net/story/serigne-mbaye-exdiputado-asamblea-madrid-sufre-n
Putos racistas de mierda... Es que de verdad, asco naziolos dais puta vergüenza.
Sensacionalista/errónea