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La Policía Nacional detiene a Serigne Mbaye (Podemos) en la puerta de su domicilio

La Policía Nacional detiene a Serigne Mbaye (Podemos) en la puerta de su domicilio

Varias de las vecinas de Mbaye han protestado y la Policía ha llevado a cabo acciones violentas. A las 19:44 un grupo de cuatro vecinos y vecinas están retenidas en la calle. Dos personas han sido subidas a los coches policiales, aparentemente detenidas por la Policía Nacional. Entre las mismas se encuentra el redactor de El Salto Martín Cúneo, vecino del edificio.

| etiquetas: detención , exdiputado , serigne mbaye
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14 comentarios
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Comentarios destacados:      
Alakrán_ #3 Alakrán_
#0 Esta noticia sin exponer el motivo de la detención no dice nada.
13 K 164
#4 amusgada
#3 lo explica la foto: las redadas por perfil racial es lo que tienen. Y las ganitas que le tienen. Como para llevarse detenido a otro miembro de prensa por protestar por la detención.
4 K 55
Alakrán_ #7 Alakrán_
#4 Entiendo que satisface tu sentido crítico, el mío no.
5 K 71
#9 amusgada
#7 si se llevan detenido al periodista que iba a contarlo ¿cómo quieres que lo esté contando? déjale que lo saquen de cuartelillo y ya contará Cuneo que vio.
2 K 28
Doisneau #14 Doisneau *
#4 Entiende que al menos a los demas no nos basta una foto sin contexto para dar por hecho lo que ha ocurrido, por mucho que a algunos os baste para confirmar unos supuestos hechos segun los prejuicios . Un minimo de seriedad, que ya van muchas tonterias en portada ultimamente
3 K 55
Vodker #6 Vodker
#3 la verdad es que como "noticia" es paupérrima en cuanto a información y contexto aportados.
3 K 39
Dakaira #10 Dakaira
#3 las otras detenciones que sufrió fue por racismo puro y duro goto #1
4 K 73
#11 surco
Voto irrelevante, pero no porque me lo parezca, sino porque no existe el voto de falta de información.
Como dice #3 lo leído no me permite entender que ha pasado
2 K 37
Dakaira #12 Dakaira
#11 y por eso pongo en #1 el contexto... A este hombre le detuvieron muchas veces por racismo puro y duro.
1 K 40
#13 surco
#12 Por lo que leo en los enlaces, las veces anteriores lo detienen por desobediencia y resistencia al ser identificado, no lo detienen pir motivs raciales.
Entiendo que su queja es porque considera que es identificado por motivos raciales. ( ahí puedo estar más de acuerdo) . Y porque considera que hay prejuicios para esa identificación.
Si es así, y considerando que la policía puede identificarte, lo correcto sería hacerlo y luego denunciar por prejuicios
0 K 11
Dakaira #1 Dakaira *
Relacionadas:
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www.meneame.net/story/serigne-mbaye-exdiputado-asamblea-madrid-sufre-n

Putos racistas de mierda... Es que de verdad, asco naziolos dais puta vergüenza.
7 K 114
devilinside #2 devilinside
#1 Y el caso es que, ya puestos, podrían ir a por el Ndongo o el Garriga
2 K 43
#8 guillersk
#1 habrá que ver por qué
0 K 10
pedrario #5 pedrario
>Una redada racista

Sensacionalista/errónea
5 K 71

menéame