edición general
10 meneos
50 clics
El polémico discurso de Inés Hernand sobre ETA en la academia de 'Operación Triunfo': "La izquierda abertzale era pacifista"

El polémico discurso de Inés Hernand sobre ETA en la academia de 'Operación Triunfo': "La izquierda abertzale era pacifista"  

La humorista dice que 'hay mucha tergiversación con ETA' y que se usa el nombre de la banda terrorista 'con ligereza'

| etiquetas: television , eta
8 2 1 K 73 actualidad
25 comentarios
8 2 1 K 73 actualidad
Comentarios destacados:      
plutanasio #8 plutanasio
Hacer pintadas en las casas de los concejales es la definición de pacifismo que sale en el diccionario.
5 K 71
plutanasio #18 plutanasio
#16 y bien detenido que está
0 K 12
alcama #9 alcama *
A ver, si perteneces a la izquierda abertzale justificas los asesinatos. Lo venden como "resistencia del pueblo" o "reacción ante a opresión", pero lo cierto es que todos esos asesinatos en la nuca eran justificados por la izquierda abertzale, y en muchos casos colaboraban en tareas de información.

¿Qué alguno habría que no le gustaba? Alguno habría pero vamos, quienes lo vivimos sabemos quién es cada uno
3 K 45
Don_Pixote #4 Don_Pixote *
No dudo que individuos de la izquierda abertzale quisieran una solución pacifista y despreciaban el terrorismo de ETA después del franquismo , salen varios nombres..

Pero en su mayoría, no.
Es lo que hay.
4 K 38
frg #6 frg *
#4 Hablas de oídas.

En su mayoría eran y son pacifistas. Otra cosa es que durante un tiempo sólo triunfaran los cafres y no hubiera alternativa.

En la actualidad incluso gente militante de ETA se da de cabezazos por la estupidez que gastaron durante años.

Seguir con ese discurso sólo beneficia a los que siguen intentando sacar rédito político de las siglas ETA, que curiosamente no tienen nada que ver con la izquierda abertxale.
0 K 11
Don_Pixote #10 Don_Pixote
#6 Bueno hablo de los pocos que tuvieron huevos a hablar públicamente.. los demás se callaron como putas mientras mataban a sus compañeros de otros partidos
2 K 25
frg #15 frg
#10 Entonces, ¿no conoces a nadie de la izquierda abertxale?
0 K 11
Don_Pixote #19 Don_Pixote
#15 no a todos sus 349508 votantes hoy en dia , pero si a los que han hablado públicamente en sus puestos de trabajo en la politica :popcorn:
1 K 19
frg #21 frg
#19 ¿Eso es un no?
0 K 11
Don_Pixote #25 Don_Pixote *
#21 ya te he respondido varias veces

Si, a todos? , no, ni creo que sea posible. Pero guardar silencio en esos tiempos en política no se llamaba ser pacifista, se llamaba ser cobarde :popcorn:
0 K 8
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
"A día de hoy hay líderes políticos utilizando la palabra ETA con una ligereza cuando hay muchas víctimas de ETA y hay mucha tergiversación y la izquierda abertzale vasca era pacifista", dijo la cómica. (...) "O sea tú escuchas a algunos líderes de la izquierda abertzale vasca y te dicen: 'Perdona, yo he llevado a gente aquí al hombro en el ataúd", agregó durante su polémica intervención.
2 K 32
Torrezzno #12 Torrezzno
Antes de Franco supongo xD
1 K 26
#11 Borgiano
Bueno, llamar a eso "discurso" me parece muy optimista, tiene más de anacoluto.
1 K 26
plutanasio #14 plutanasio
#11 se le habrá subido el bótox al cerebro y cortocircuita
0 K 12
Meneador_Compulsivo #23 Meneador_Compulsivo *
Yo creo que a esta intelectual le dijeron que soltara alguna memez para intentar hacer ruido tapar lo del socialista feminista que intentaba enseñarle la chorra a sus subordinadas
0 K 18
frg #7 frg
#5 Mis filtros de privacidad sospecho se lo están comiendo :-(
0 K 11
frg #3 frg
Cómo me jode cuando hablan de un "vídeo viral" y no encuentro ni un enlace para verlo.
0 K 11
Don_Pixote #5 Don_Pixote
#3 sale en la noticia
0 K 8
Esfingo #13 Esfingo
Y que la estúpida esta cobre del erario público.
0 K 10
#22 tpm1
Fue una etapa de extrema placidez.
0 K 10
#20 AlexGuevara
Aupa Inés!
0 K 7
domadordeboquerones #17 domadordeboquerones
Subvencionada para fumigar ideología a diestro y siniestro con nuestros impuestos.
0 K 6
iñakiss #2 iñakiss
Y tenía toda la puta razón.
1 K 0
#24 tropezon *
#2 Es su opinión.
Los 853 asesinatos y 3500 atentados son los hechos.

Mi opinión es que dice que hay mucha tergiversación, y ella forma parte de esa tergiversación, o mejor dicho, lo que intenta es un blanqueamiento de una época que menos mal que ya pasó.
No solo tergiversan los del PP (que lo hacen)
0 K 14

menéame