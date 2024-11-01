·
10
meneos
50
clics
El polémico discurso de Inés Hernand sobre ETA en la academia de 'Operación Triunfo': "La izquierda abertzale era pacifista"
La humorista dice que 'hay mucha tergiversación con ETA' y que se usa el nombre de la banda terrorista 'con ligereza'
television
eta
8
2
1
25 comentarios
#8
plutanasio
Hacer pintadas en las casas de los concejales es la definición de pacifismo que sale en el diccionario.
5
#16
flyingclown
#8
www.meneame.net/m/actualidad/policia-detiene-hijo-alcaldesa-bezana-pp-
0
#18
plutanasio
#16
y bien detenido que está
0
#9
alcama
*
A ver, si perteneces a la izquierda abertzale justificas los asesinatos. Lo venden como "resistencia del pueblo" o "reacción ante a opresión", pero lo cierto es que todos esos asesinatos en la nuca eran justificados por la izquierda abertzale, y en muchos casos colaboraban en tareas de información.
¿Qué alguno habría que no le gustaba? Alguno habría pero vamos, quienes lo vivimos sabemos quién es cada uno
3
#4
Don_Pixote
*
No dudo que individuos de la izquierda abertzale quisieran una solución pacifista y despreciaban el terrorismo de ETA después del franquismo , salen varios nombres..
Pero en su mayoría, no.
Es lo que hay.
4
#6
frg
*
#4
Hablas de oídas.
En su mayoría eran y son pacifistas. Otra cosa es que durante un tiempo sólo triunfaran los cafres y no hubiera alternativa.
En la actualidad incluso gente militante de ETA se da de cabezazos por la estupidez que gastaron durante años.
Seguir con ese discurso sólo beneficia a los que siguen intentando sacar rédito político de las siglas ETA, que curiosamente no tienen nada que ver con la izquierda abertxale.
0
#10
Don_Pixote
#6
Bueno hablo de los pocos que tuvieron huevos a hablar públicamente.. los demás se callaron como putas mientras mataban a sus compañeros de otros partidos
2
#15
frg
#10
Entonces, ¿no conoces a nadie de la izquierda abertxale?
0
#19
Don_Pixote
#15
no a todos sus 349508 votantes hoy en dia , pero si a los que han hablado públicamente en sus puestos de trabajo en la politica
1
#21
frg
#19
¿Eso es un no?
0
#25
Don_Pixote
*
#21
ya te he respondido varias veces
Si, a todos? , no, ni creo que sea posible. Pero guardar silencio en esos tiempos en política no se llamaba ser pacifista, se llamaba ser cobarde
0
#1
YSiguesLeyendo
*
"A día de hoy hay líderes políticos utilizando la palabra ETA con una ligereza cuando hay muchas víctimas de ETA y hay mucha tergiversación y la izquierda abertzale vasca era pacifista", dijo la cómica.
(...)
"O sea tú escuchas a algunos líderes de la izquierda abertzale vasca y te dicen: 'Perdona, yo he llevado a gente aquí al hombro en el ataúd", agregó durante su polémica intervención.
2
#12
Torrezzno
Antes de Franco supongo
1
#11
Borgiano
Bueno, llamar a eso "discurso" me parece muy optimista, tiene más de anacoluto.
1
#14
plutanasio
#11
se le habrá subido el bótox al cerebro y cortocircuita
0
#23
Meneador_Compulsivo
*
Yo creo que a esta intelectual le dijeron que soltara alguna memez para intentar hacer ruido tapar lo del socialista feminista que intentaba enseñarle la chorra a sus subordinadas
0
#7
frg
#5
Mis filtros de privacidad sospecho se lo están comiendo
0
#3
frg
Cómo me jode cuando hablan de un "vídeo viral" y no encuentro ni un enlace para verlo.
0
#5
Don_Pixote
#3
sale en la noticia
0
#13
Esfingo
Y que la estúpida esta cobre del erario público.
0
#22
tpm1
Fue una etapa de extrema placidez.
0
#20
AlexGuevara
Aupa Inés!
0
#17
domadordeboquerones
Subvencionada para fumigar ideología a diestro y siniestro con nuestros impuestos.
0
#2
iñakiss
Y tenía toda la puta razón.
1
#24
tropezon
*
#2
Es su opinión.
Los 853 asesinatos y 3500 atentados son los hechos.
Mi opinión es que dice que hay mucha tergiversación, y ella forma parte de esa tergiversación, o mejor dicho, lo que intenta es un blanqueamiento de una época que menos mal que ya pasó.
No solo tergiversan los del PP (que lo hacen)
0
