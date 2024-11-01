edición general
10 meneos
14 clics

Podemos exige a Sánchez salir ya de la OTAN porque "es una enorme humillación" esperar a que Trump "eche" a España

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado de nuevo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la salida inmediata de España de la OTAN, al exclamar que sería una "humillación" esperar a que fuera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expulsara al país de la Alianza Atlántica.

| etiquetas: podemos , donald trump , salida otan , españa otan
8 2 4 K 68 actualidad
26 comentarios
8 2 4 K 68 actualidad
Comentarios destacados:      
Connect #3 Connect
No podemos salir de la OTAN. Por más que se quiera no puede ser. Lo primero que intentaría Marruecos auspiciado y ayudado por Estados Unidos, es quedarse con Ceuta y Melilla, y a saber si de paso con alguna isla de Canarias. La OTAN es nuestra garantía de que si Marruecos pretendiera algo así, 27 ejércitos vendrían al rescate. Y vendrían tal como se ha hecho con Groenlandia.

Es así mal que les pese a algunos. Entrar en la OTAN fue un gran acierto. Marruecos cada vez crece más.
3 K 48
#6 perej
#3 entrar en la OTAN fue una imposición de USA a González, no un acierto de nadie.
Pero es cierto que la única utilidad que tiene, es que nos defiende de Marruecos.
La pena es que no creamos ser capaces de defendernos solos. O peor, que no lo seamos.
4 K 44
#16 fingulod
#6 A Calvo Sotelo primero, y a González después. Que no se olvide que el que firmo la entrada fue Calvo Sotelo.
1 K 19
#25 perej
#16 así es, como le he reconocido a #19.
0 K 11
#19 El_dinero_no_es_de_nadie
#6 Menudo BULO, ya estábamos en la OTAN antes de que llegara Felipe González.

Si USA le hubiera impuesto algo a Felipe González no hubiera convocado el referéndum, ya que podría haber salido el no.
0 K 12
#24 perej
#19 cierto, nos había metido ya la UCD.
Lo había olvidado.
Para mí el artífice fue Gonzalez. Pero fue una ratificacióm.
0 K 11
#8 R2dC
#3 Lo primero que intentaría Marruecos auspiciado y ayudado por Estados Unidos

España invierte varios ordenes de magnitud más en "defensa" que marruecos. Y si a Francia le desestabilizan su frontera sur, no creo que se queden de brazos cruzados. Y aunque no consuele a nadie, Portugal tampoco.
1 K 19
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano *
#3 Si Marruecos decide mañana invadir Ceuta y Melilla, la OTAN no se involucraría porque no tiene "cobertura" para ellas.

Por otro lado, que tu principal argumento sea que "es mejor quedarse no sea que el principal socio de la OTAN azuce a Maruecos contra nosotros" viene a decir que somos víctimas de extorsión. No es realista pretender seguir siendo socios de un club en el que su principal socio se dedica a putear al resto cuando le conviene, sean los republicanos o los demócratas quienes manden.
16 K 172
#13 surco *
#9 Estoy de acuerdo contigo, pero tampoco es realista largarse sin más. Lo realista es ir montando un plan B con tus aliados europeos y eso lleva tiempo
3 K 56
#17 lameth
#13 Ya están hablando del ejercito europeo. Eso se tenía que haber hecho hace décadas ya.
1 K 21
Lekuar #12 Lekuar
#3 Marruecos no tiene capacidad ni en sueños de declarar una guerra a España, que por otro lado, tendría todo el apoyo militar de toda la UE, que también incluye acuerdos en defensa.
3 K 34
#18 MenéameApesta
#12 Conquistar Ceuta y Melilla no es conquistar Madrid. Marruecos podría desplegar todo su ejército de tierra en Ceuta y Melilla y España no.
1 K 23
#20 guillersk
#12 cuando perejil ayudaron mucho, si...
0 K 10
powernergia #14 powernergia
#3 Toda la vida escuchando memeces sobre un ataque de Marruecos.

De quien nos tenemos que preocupar es Europa es de nuestro "aliado" en OTAN, EEUU que hará cualquier cosa para hundirnos.
2 K 29
ur_quan_master #1 ur_quan_master
A Podemos solo le queda fichar a Froilan de Marichalar y Borbón, experto en tiros en el pie.

Lo dice un partidario de dejar la OTAN actual
3 K 32
Pertinax #5 Pertinax *
¿Qué van a hacer en el Parlamento para obligarle, aparte de apretar los puñitos muy fuerte?
1 K 30
Atusateelpelo #23 Atusateelpelo
En Podemos aun no se han enterado de que no se puede expulsar a ningun pais de la OTAN...
1 K 25
#15 XXguiriXX
Pues no. Esto es (debería) ser como en los matrimonios: primero qué me conviene, y a mis hijos. No tiene sentido irse porque miedo a que te echen :palm:
0 K 11
#22 perej
#21 el patrioterismo superficial, apelar al orgullo nacional, sí es más de derechas. La izquierda siempre ha situado más el foco en la humanidad como conjunto, en el ciudadano.
0 K 11
#4 perej
Cuando el argumento es evitar "la humillación de España", y lo sostiene Podemos, es cuando nos damos cuenta que la sinrazón del pensamiento derechuzo se ha apoderado de todas las mentes.
Esperaba mucho más de Belarra.
0 K 11
#21 guillersk
#4 Vaya por dios ¿ahora que belarra también (1) diga tonterías es de la derecha?
¿ No sera que ya las decía de antes y colaban?

(1) ¿ Todo el mal viene de la derecha?
0 K 10
Cuñado #2 Cuñado
Se me ocurren unos cuantos motivos más relevantes para salir ya de la OTAN que el de no sufrir una "humillación".

¿Quién sufriría esa humillación, concretamente?
0 K 9
KoLoRo #10 KoLoRo
4 Mataos exigiendo algo... xD xD xD
0 K 7
#26 fzman
Pura demagogia. La que dice esto no pretende otra cosa que salir en las notícias. No es sólo irrelevante, es despreciable.
0 K 7
Chepacoletariado #7 Chepacoletariado
Irrelevante Chepemos
0 K 7
Bhuvaya #11 Bhuvaya *
#7 curioso que digas lo de irrelevante. Si lo fuera, no haría falta tu comentario, no??? :shit:
1 K 14

menéame