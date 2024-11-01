Podemos exige a Sánchez salir ya de la OTAN porque "es una enorme humillación" esperar a que Trump "eche" a España

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado de nuevo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la salida inmediata de España de la OTAN, al exclamar que sería una "humillación" esperar a que fuera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expulsara al país de la Alianza Atlántica.
| etiquetas: podemos , donald trump , salida otan , españa otan
Es así mal que les pese a algunos. Entrar en la OTAN fue un gran acierto. Marruecos cada vez crece más.
Pero es cierto que la única utilidad que tiene, es que nos defiende de Marruecos.
La pena es que no creamos ser capaces de defendernos solos. O peor, que no lo seamos.
Si USA le hubiera impuesto algo a Felipe González no hubiera convocado el referéndum, ya que podría haber salido el no.
Lo había olvidado.
Para mí el artífice fue Gonzalez. Pero fue una ratificacióm.
España invierte varios ordenes de magnitud más en "defensa" que marruecos. Y si a Francia le desestabilizan su frontera sur, no creo que se queden de brazos cruzados. Y aunque no consuele a nadie, Portugal tampoco.
Por otro lado, que tu principal argumento sea que "es mejor quedarse no sea que el principal socio de la OTAN azuce a Maruecos contra nosotros" viene a decir que somos víctimas de extorsión. No es realista pretender seguir siendo socios de un club en el que su principal socio se dedica a putear al resto cuando le conviene, sean los republicanos o los demócratas quienes manden.
De quien nos tenemos que preocupar es Europa es de nuestro "aliado" en OTAN, EEUU que hará cualquier cosa para hundirnos.
Lo dice un partidario de dejar la OTAN actual
Esperaba mucho más de Belarra.
¿ No sera que ya las decía de antes y colaban?
(1) ¿ Todo el mal viene de la derecha?
¿Quién sufriría esa humillación, concretamente?