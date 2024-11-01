Podemos busca que el Congreso reconozca la "violencia política de género", como los ataques de Vox a Cristina Fallarás

Podemos quiere que el Congreso muestre de respaldo a la periodista feminista Cristina Fallarás después de que Vox haya utilizado su imagen para una campaña de afiliación y propone que se reconozca la existencia de la "violencia política de género" como una forma de violencia machista a incorporar, por tanto, en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
| etiquetas: violencia de género , podemos , irene montero
En su momento álgido, todo el mundo estaba orgulloso de ir a votarles o de haberles votado porque pensaban de verdad que iban a recuperar sectores estratégicos para el estado, meter mano a la puta banca y a los rentistas de mierda... Ahora yo no conozco en persona a nadie que hable bien de ellos. Hay que ser subnormal para dilapidar semejante capital político. Aquí tiene que haber cosas que no sabemos seguro.
Sí, claro, lo de PI es terrible, un odio injustificable, puro machismo, le ataca sólo por ser mujer,... nada que ver que sea una corrupta...
Y claro, como la mayoria de Podemos son mujeres...pues ancha es Castilla para criticar a rivales politicos porque jamas sera violencia politica de genero por su parte y si responden si lo sera contra ellas.
Como mola....
Pueden seguir con Violencia administrativa emocional, Violencia gastronómica cultural o Violencia kármica recursiva por ejemplo.
Ya pasó en las últimas elecciones, Podemos puso por delante el genocidio, y cómo no, les llamaron locos... hoy en día ya hasta el PP se avergüenza de su postura y evita el tema todo lo posible.