Podemos busca que el Congreso reconozca la "violencia política de género", como los ataques de Vox a Cristina Fallarás

Podemos quiere que el Congreso muestre de respaldo a la periodista feminista Cristina Fallarás después de que Vox haya utilizado su imagen para una campaña de afiliación y propone que se reconozca la existencia de la "violencia política de género" como una forma de violencia machista a incorporar, por tanto, en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Comentarios destacados:      
GeneWilder #4 GeneWilder *
Cuando ya todo es violencia machista, nada lo es. Es deprimente ver cómo esta gente se va hundiendo en su propia estupidez. Y pensar que una vez tuvieron 69 escaños en el Congreso. Qué decepción.
13 K 107
Lyovin81 #6 Lyovin81 *
#4 Yo lo que no entiendo por qué cojones no se preguntan que ha pasado. Joder, están en la mierda, ¿No se dan cuenta de qué les ha llevado ahí? ¿No les importa a los que quedan? No entiendo nada de esta gente ya.

En su momento álgido, todo el mundo estaba orgulloso de ir a votarles o de haberles votado porque pensaban de verdad que iban a recuperar sectores estratégicos para el estado, meter mano a la puta banca y a los rentistas de mierda... Ahora yo no conozco en persona a nadie que hable bien de ellos. Hay que ser subnormal para dilapidar semejante capital político. Aquí tiene que haber cosas que no sabemos seguro.
2 K 19
Esku #13 Esku
#6 Para mi fue el unico partido que me hizo querer votar por una vez en la vida. Para las segundas generales me perdieron.
0 K 10
Lyovin81 #17 Lyovin81
#13 Yo les voté con mucha ilusión también.
0 K 7
#15 malarte
#6 Ahora son más de darle mayoría absoluta a personajes que quieren considerar a los fetos como miembros de la unidad familiar. Todo muy lógico.
0 K 7
Veelicus #1 Veelicus
Podemos y sus batallas que no les dan ni un voto...
10 K 76
Lamantua #9 Lamantua
#1 Habla por ti.
1 K 19
Enero2025 #2 Enero2025
Cómo los ataques de Pablo Iglesias contra la mujer de Aznar.
7 K 72
calde #11 calde
#2 La señora esa que le regaló miles de viviendas públicas a fondos buitre donde, casualmente, trabajaba un hijo???

Sí, claro, lo de PI es terrible, un odio injustificable, puro machismo, le ataca sólo por ser mujer,... nada que ver que sea una corrupta...

:shit:
0 K 11
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo *
Lo del comodin de "como soy mujer y tu eres un hombre, no me puedes criticar politicamente aunque la cague mucho mucho mucho" no lo vio venir nadie...

Y claro, como la mayoria de Podemos son mujeres...pues ancha es Castilla para criticar a rivales politicos porque jamas sera violencia politica de genero por su parte y si responden si lo sera contra ellas.

Como mola....
8 K 65
bronco1890 #8 bronco1890
Como la realidad se les queda un poco corta tienen que inventarse una nueva categoría de violencia, "violencia política de género" nada menos.
Pueden seguir con Violencia administrativa emocional, Violencia gastronómica cultural o Violencia kármica recursiva por ejemplo.
2 K 30
manzitor #10 manzitor
#8 solo por curiosidad, ¿como llamarías a lo que dice la noticia que ha hecho Vox?
0 K 11
bronco1890 #14 bronco1890
#10 La acción es por las ideas y el posicionamiento político de Fallarás, no por su género. Como mucho sería "violencia política" a secas, aunque tampoco ha existido un daño físico ni en la reputación de esta señora, así que lo de violencia también es discutible. Podemos dejarlo en ataque político o campaña de desacreditación como mucho, que es lo mismo que hizo Cristina Fallarás cuando dijo que “Las ideas de Vox no merecen respeto. Las de quienes votan a Vox tampoco”
1 K 20
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Quieren algo, cuando ellos votan negativo a casi todo, van por libre y a su aire.
0 K 20
calde #12 calde
#3 Sí, normalmente cosas locas como pedir que a lo de israel con palestina se le llame genocidio... :roll:

Ya pasó en las últimas elecciones, Podemos puso por delante el genocidio, y cómo no, les llamaron locos... hoy en día ya hasta el PP se avergüenza de su postura y evita el tema todo lo posible. ¬¬
0 K 11
#7 tpm1
¿Y contra las campañas de violencia de género de Fallaras han dicho algo? Aún estoy esperando esas denuncias que dijo que iban a producirse cuando lo de Errejón.
0 K 10
elsnons #16 elsnons
Al final vamos a acabar solamente con dos partidos el PP y el PSOE , sin tener sentido votar a VOX cuando la gente dejar de votar partidos nacionalistas que no sirven para nada. Vamos de cabeza otra vez al bipartidismo .
0 K 6

