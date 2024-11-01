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Podemos anuncia una "reflexión" sobre su estrategia y Sumar e IU insisten en la unidad tras el desplome en Castilla y León

Podemos anuncia una "reflexión" sobre su estrategia y Sumar e IU insisten en la unidad tras el desplome en Castilla y León

Los morados prometen dar a conocer 'en los próximos días' los 'resultados' de su análisis, pero no aclaran si se abrirán a un pacto con IU y Sumar para las andaluzas

| etiquetas: podemos , analisis , elecciones
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34 comentarios
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Comentarios destacados:        
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Me sorprendería que la reflexión no sea otra que cloacas y más feminismo. Evidentemente ninguna de sus dirigentes va a asumir ni una pizca de responsabilidad y seguirán aferradas al sillón.

Y nos reíamos de Ciudadanos...
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taSanás #6 taSanás
#1 y “todo facha”
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#11 omega7767
#1 si dejaran el tema del feminismo de lado ganarían mucho
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cenutrios_unidos #19 cenutrios_unidos
#11 Es que eso que venden no es feminismo. Por mas que lo digan. No buscan la igualdad entre hombres y mujeres.
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sotillo #23 sotillo
#11 Pues mira, no les voto, pero si este es su problema los votaría si no lo dejan ¿Cuántos asesinatos de mujeres llevamos desde comienzo del año?
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#15 concentrado
#1 Tras una larga reflexión y a la luz de los acontecimientos, la formación decide cambiar el nombre del grupo a "Pudimos" y el enfoque de futuro con el lema: "fracaso tras fracaso hasta la derrota final".
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karaskos #27 karaskos
#15 Potemos, les queda mejor.
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sotillo #21 sotillo
#1 ¿Como el pp? El problema de la izquierda que no solo tienes que ser decente si no parecerlo, en la derecha da igual lo malo y lo inútil que seas, si vas de cabeza de lista te votan, mirar a Mazon o Almeida, aunque seas un negado intelectual su voto no lo pierdes
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roker #24 roker
#1 ¿Qué sillón? Han perdido todo.
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Alakrán_ #3 Alakrán_ *
La pregunta es ¿Tienen algo que aportar a una coalición de izquierdas? ¿Muchas cuentas falsas en Twitter? ¿La promesa de no usar Diario Red para atacar a la izquierda?
Porque la ardilla fascista tiene más votos. Unas elecciones no son un juego de suma 0, Podemos puede aportar un puñado de votantes y hacer huir a muchos más.
Que se disuelvan y entreguen las armas.
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DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
#3 si va montero seguro que hace perder votos. Que desaparezcan y listos.
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Atusateelpelo #14 Atusateelpelo
#9 IM es el mayor y mejor activo de Vox.
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mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
Espero que la re-flexión, no sea reflexionarse sobre sí mismo para chuparse la polla, como acostumbra desde hace un tiempo.

Y sí, he dicho polla. Por muy feministas que sean, pecan de orgullo que se supone que es algo patriarcal.
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#20 harverto
¿PERO DE QUÉ COJONES ESTÁIS HABLANDO?
¿Unidad de la izquierda? ¿Para llegar al 3%?
Castilla y León ardió el verano pasado porque, entre otras cosas, liquidaron la unidad de bomberos, "porque era cara" y le pasaron la asignación a los toreros. Y con eso, han aumentado los votos a la derecha, hasta en poblaciones cuyo entorno está calcinado. ¿Autocrítica? ¿Amor a los cargos? ¿Reflexión porque la gente prefiere arder con un gobierno de Mazones y toreros manteniendo el mismo esquema de voto? Iros a la mierda.
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#26 omega7767
#20 pues cierto. Los que tendrían que reflexionar son los votantes
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lacosaestamuymal #4 lacosaestamuymal
¿pero cuántos períodos de reflexión llevan abiertos ya?
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g3_g3 #2 g3_g3
Ven peligrar los carguitos y los sueldos.
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josde #22 josde
#2 No, en CYL ya no les queda ninguno
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karaskos #30 karaskos
#2 #22 A la Monti y a la Beli sólo les preocupa agarrar sus asientos. Los próximos, los del Congreso el año que viene.

En eso ha quedado Potemos.
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josde #31 josde *
#30 Si llegan como partido activo a las próximas elecciones. :-D
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sotillo #25 sotillo
#2 Yo lo que veo peligrar es las subidas de sueldo, las protecciones sociales y las pensiones mientras a Mazon le suben el sueldo, tú mismo
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DayOfTheTentacle #34 DayOfTheTentacle
#25 eso es Sumar.
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#17 Pitchford
La izquierda tiene que dejarse de dogmas y ver lo que necesita y pide la gente que solía votarles..
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CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
Se tendrán que poner de acuerdo para el epitafio
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Atusateelpelo #12 Atusateelpelo
Conclusion de la reflexion: "Estamos abiertas a pactos pero siempre bajo nuestras condiciones y siempre que se haga lo que mandamos".
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vilgeits #8 vilgeits
Ya no las vota ni Diosa.
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#16 Tensk
#8 Ni Diose.
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Spirito #18 Spirito
#8 Yo voté ayer a Podemos, aunque ya se ha visto que no ha servido para nada. :wall:
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#32 Blanquit0
Cierren al salir
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#33 DPM
Los de Podemos hacen series de 4x12 reflexiones.
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Spirito #10 Spirito
Es verdaderamente decepcionante el resultado de la izquierda en general.

Y si, es absolutamente necesario que dialoguen y se unan.
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#13 omega7767
#10 veo imposible una unión.

Dan bastante pena en la izquierda el tema de los egos y "creo mi propio partido"
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Enésimo_strike #29 Enésimo_strike
#10 si la gente de sumar, que viene de unidas Podemos, que viene de Podemos, que viene de IU hace un nuevo partido seguro que todo mejora.
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#28 Borgiano *
Qué listo fue el melenitas, cómo se olió la tostada y se vino para Madrit.
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menéame