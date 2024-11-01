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Podemos anuncia una "reflexión" sobre su estrategia y Sumar e IU insisten en la unidad tras el desplome en Castilla y León
Los morados prometen dar a conocer 'en los próximos días' los 'resultados' de su análisis, pero no aclaran si se abrirán a un pacto con IU y Sumar para las andaluzas
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podemos
,
analisis
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elecciones
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actualidad
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#1
cenutrios_unidos
Me sorprendería que la reflexión no sea otra que cloacas y más feminismo. Evidentemente ninguna de sus dirigentes va a asumir ni una pizca de responsabilidad y seguirán aferradas al sillón.
Y nos reíamos de Ciudadanos...
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#6
taSanás
#1
y “todo facha”
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#11
omega7767
#1
si dejaran el tema del feminismo de lado ganarían mucho
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#19
cenutrios_unidos
#11
Es que eso que venden no es feminismo. Por mas que lo digan. No buscan la igualdad entre hombres y mujeres.
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48
#23
sotillo
#11
Pues mira, no les voto, pero si este es su problema los votaría si no lo dejan ¿Cuántos asesinatos de mujeres llevamos desde comienzo del año?
0
K
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#15
concentrado
#1
Tras una larga reflexión y a la luz de los acontecimientos, la formación decide cambiar el nombre del grupo a "Pudimos" y el enfoque de futuro con el lema: "fracaso tras fracaso hasta la derrota final".
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K
40
#27
karaskos
#15
Potemos, les queda mejor.
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K
8
#21
sotillo
#1
¿Como el pp? El problema de la izquierda que no solo tienes que ser decente si no parecerlo, en la derecha da igual lo malo y lo inútil que seas, si vas de cabeza de lista te votan, mirar a Mazon o Almeida, aunque seas un negado intelectual su voto no lo pierdes
0
K
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#24
roker
#1
¿Qué sillón? Han perdido todo.
0
K
10
#3
Alakrán_
*
La pregunta es ¿Tienen algo que aportar a una coalición de izquierdas? ¿Muchas cuentas falsas en Twitter? ¿La promesa de no usar Diario Red para atacar a la izquierda?
Porque la ardilla fascista tiene más votos. Unas elecciones no son un juego de suma 0, Podemos puede aportar un puñado de votantes y hacer huir a muchos más.
Que se disuelvan y entreguen las armas.
5
K
67
#9
DayOfTheTentacle
#3
si va montero seguro que hace perder votos. Que desaparezcan y listos.
0
K
9
#14
Atusateelpelo
#9
IM es el mayor y mejor activo de Vox.
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36
#5
mente_en_desarrollo
Espero que la re-flexión, no sea reflexionarse sobre sí mismo para chuparse la polla, como acostumbra desde hace un tiempo.
Y sí, he dicho polla. Por muy feministas que sean, pecan de orgullo que se supone que es algo patriarcal.
3
K
42
#20
harverto
¿PERO DE QUÉ COJONES ESTÁIS HABLANDO?
¿Unidad de la izquierda? ¿Para llegar al 3%?
Castilla y León ardió el verano pasado porque, entre otras cosas, liquidaron la unidad de bomberos, "porque era cara" y le pasaron la asignación a los toreros. Y con eso, han aumentado los votos a la derecha, hasta en poblaciones cuyo entorno está calcinado. ¿Autocrítica? ¿Amor a los cargos? ¿Reflexión porque la gente prefiere arder con un gobierno de Mazones y toreros manteniendo el mismo esquema de voto? Iros a la mierda.
4
K
39
#26
omega7767
#20
pues cierto. Los que tendrían que reflexionar son los votantes
0
K
11
#4
lacosaestamuymal
¿pero cuántos períodos de reflexión llevan abiertos ya?
4
K
35
#2
g3_g3
Ven peligrar los carguitos y los sueldos.
2
K
32
#22
josde
#2
No, en CYL ya no les queda ninguno
2
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39
#30
karaskos
#2
#22
A la Monti y a la Beli sólo les preocupa agarrar sus asientos. Los próximos, los del Congreso el año que viene.
En eso ha quedado Potemos.
1
K
17
#31
josde
*
#30
Si llegan como partido activo a las próximas elecciones.
1
K
29
#25
sotillo
#2
Yo lo que veo peligrar es las subidas de sueldo, las protecciones sociales y las pensiones mientras a Mazon le suben el sueldo, tú mismo
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9
#34
DayOfTheTentacle
#25
eso es Sumar.
0
K
9
#17
Pitchford
La izquierda tiene que dejarse de dogmas y ver lo que necesita y pide la gente que solía votarles..
1
K
20
#7
CharlesBrowson
Se tendrán que poner de acuerdo para el epitafio
1
K
17
#12
Atusateelpelo
Conclusion de la reflexion: "Estamos abiertas a pactos
pero siempre bajo nuestras condiciones y siempre que se haga lo que mandamos
".
0
K
16
#8
vilgeits
Ya no las vota ni Diosa.
1
K
16
#16
Tensk
#8
Ni Diose.
0
K
11
#18
Spirito
#8
Yo voté ayer a Podemos, aunque ya se ha visto que no ha servido para nada.
1
K
12
#32
Blanquit0
Cierren al salir
0
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9
#33
DPM
Los de Podemos hacen series de 4x12 reflexiones.
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#10
Spirito
Es verdaderamente decepcionante el resultado de la izquierda en general.
Y si, es absolutamente necesario que dialoguen y se unan.
0
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9
#13
omega7767
#10
veo imposible una unión.
Dan bastante pena en la izquierda el tema de los egos y "creo mi propio partido"
0
K
11
#29
Enésimo_strike
#10
si la gente de sumar, que viene de unidas Podemos, que viene de Podemos, que viene de IU hace un nuevo partido seguro que todo mejora.
0
K
12
#28
Borgiano
*
Qué listo fue el melenitas, cómo se olió la tostada y se vino para Madrit.
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K
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Y nos reíamos de Ciudadanos...
Porque la ardilla fascista tiene más votos. Unas elecciones no son un juego de suma 0, Podemos puede aportar un puñado de votantes y hacer huir a muchos más.
Que se disuelvan y entreguen las armas.
Y sí, he dicho polla. Por muy feministas que sean, pecan de orgullo que se supone que es algo patriarcal.
¿Unidad de la izquierda? ¿Para llegar al 3%?
Castilla y León ardió el verano pasado porque, entre otras cosas, liquidaron la unidad de bomberos, "porque era cara" y le pasaron la asignación a los toreros. Y con eso, han aumentado los votos a la derecha, hasta en poblaciones cuyo entorno está calcinado. ¿Autocrítica? ¿Amor a los cargos? ¿Reflexión porque la gente prefiere arder con un gobierno de Mazones y toreros manteniendo el mismo esquema de voto? Iros a la mierda.
En eso ha quedado Potemos.
Y si, es absolutamente necesario que dialoguen y se unan.
Dan bastante pena en la izquierda el tema de los egos y "creo mi propio partido"