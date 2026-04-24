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"Podemos alcanzar objetivos a 2.000 km": dentro de la base secreta de Ucrania que lanza drones que matan a miles de soldados rusos cada mes

Ucrania ha intensificado sus ataques de largo alcance durante varias semanas, atacando especialmente las instalaciones de exportación de petróleo como nunca antes. Ahora, en una inusual entrevista, el comandante de todos los sistemas no tripulados de Ucrania le dijo a la BBC que estos ataques se intensificarán y afirmó que sus fuerzas de drones también están conteniendo el avance ruso en el frente, causando un número récord de bajas entre sus soldados.

| etiquetas: ucrania , rusia , guerra , drones , base secreta
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10 comentarios
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#1 z1018
¿Miles de soldados rusos cada mes?, no sé Rick.
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Duke00 #6 Duke00 *
#1 Haz cuentas solamente con las muertes confirmadas, que son una parte del total y que suelen llevar un retraso de varios meses en ser detectados en la base de datos:

Ya llevan 214.000 rusos muertos recopilados (sin contar los que murieron de la DNR y LNR al comienzo):
en.zona.media/article/2026/04/24/casualties_eng-trl

Además la cantidad de videos de drones contra soldados que actualmente casi a diario es demencial. Algunos creo que no son conscientes de lo sangrienta que es esta guerra.
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#7 mancebador
#1 Podría no ir muy desencaminado:
www.huffingtonpost.es/global/las-bajas-rusas-guerra-ucrania-disparan-p

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Reino Unido, basándose en cifras del Estado Mayor ucraniano, estima que el ejército ruso pierde entre 30.000 y 35.000 soldados al mes en Ucrania por muerte o lesiones.

Aproximadamente, del total de bajas, el número de muertos se suele calcular en un 10% (como norma general), lo que resultaría en unos 3.000 muertos al mes.
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Duke00 #8 Duke00 *
#7 Normalmente el número de muertos sobre las bajas se suele calcular en 1 a 4.

Hay algunos analistas que cuentan las muertes publicadas en videos y hablan de unas 150 a 200 diarias en los últimos meses. Claro es menos fiable que la base de datos que puse más arriba que solo cuenta muertes confirmadas y tiene que cogerse con pinzas. Pero aunque sea solo una parte de ese dato es brutal.
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#2 Pitchford
Me pregunto si Ucrania le está ganando la partida a Rusia en el diseño y numero de drones fabricados, a pesar de la teórica mayor capacidad de Rusia en cuanto a recursos humanos y económicos.
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Connect #3 Connect
#2 Si fuera así, Rusia hace tiempo que hubiera atajado lanzando una oleada de misiles a Kíev. Capacidad de destrucción la tiene. Otra cosa es que necesite de momento usarla

De todas maneras Rusia las consecuencias de esta guerra en Rusia van a ser largas y permanentes, especialmente en cuanto a demografia, algo muy necesario, y personal cualificado. Muchos jóvenes en edad de procrear fueron a la guerra, muchos no han vuelto y otros lo han hecho con graves secuelas físicas.

Ucrania no se queda…   » ver todo el comentario
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orangutan #5 orangutan
#2 Las "fábricas" de Ucrania están repartidas por europa
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#9 El_dinero_no_es_de_nadie
Era sólo una operación especial militar de tres días o dos semanas para desmilitarizar Ucrania :troll:
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ur_quan_master #10 ur_quan_master
Estos drones, como se propagan anda
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Glidingdemon #4 Glidingdemon
Cuando estos cuentos los cuentan los, rusos, los chinos o los persas no hay que hacer caso de la propaganda, cuando son de los buenos, no es propaganda es información xD xD xD xD lo que no se cómo el sionista de zeleski no ha llegado ya a las puertas de Moscú.
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menéame