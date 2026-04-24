"Podemos alcanzar objetivos a 2.000 km": dentro de la base secreta de Ucrania que lanza drones que matan a miles de soldados rusos cada mes

Ucrania ha intensificado sus ataques de largo alcance durante varias semanas, atacando especialmente las instalaciones de exportación de petróleo como nunca antes. Ahora, en una inusual entrevista, el comandante de todos los sistemas no tripulados de Ucrania le dijo a la BBC que estos ataques se intensificarán y afirmó que sus fuerzas de drones también están conteniendo el avance ruso en el frente, causando un número récord de bajas entre sus soldados.