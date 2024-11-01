Podemos acusa a un PSOE impotente y señala que su corrupción y machismo alimentan a la ultraderecha

Irene Montero ha advertido de que Vox ha registrado un fuerte incremento en esta cita con las urnas y ha responsabilizado a los socialistas de que su “machismo”, “corrupción” y la “inacción social del Gobierno es una fábrica de ultraderechistas”.
| etiquetas: podemos , psoe , ultraderecha , extremadura
