Podemos acusa a un PSOE impotente y señala que su corrupción y machismo alimentan a la ultraderecha

Irene Montero ha advertido de que Vox ha registrado un fuerte incremento en esta cita con las urnas y ha responsabilizado a los socialistas de que su “machismo”, “corrupción” y la “inacción social del Gobierno es una fábrica de ultraderechistas”.

Pertinax #1 Pertinax *
Elle no, claro. Sus continuas salidas de tiesto no tienen nada que ver.
14 K 139
chu #3 chu
#1 por ejemplo?
2 K 18
Pertinax #4 Pertinax
#3 Qué pereza.
2 K 34
chu #7 chu *
#4 eso digo yo. Los propagandistas ultras tenéis una obsesión enfermiza con esta mujer. Algo tendrá que os asusta tanto.

Cc #2 #6
2 K 39
Pertinax #8 Pertinax *
#7 A mi me asustan sus... bueno, ya tu sabes.
2 K 42
Gotsel #13 Gotsel
#7 a veces desprende un tufillo feminazi, y eso... pues claro que asusta!!
1 K 33
anarion321 #11 anarion321
#3 por nombrar una fácil, su apoyo continuo a Venezuela incluso tras el obvio fraude electoral, que aún estamos esperando las actas.
2 K 38
Pertinax #14 Pertinax
#11 O su acérrima defensa de delincuentas convictas y confesas.
2 K 39
Skiner #17 Skiner
#11 :wall: ¿Cosas políticas de relevancia para España?
Siempre las mismas gilipolladas.
0 K 7
anarion321 #18 anarion321
#17 A mí me parece relevante que un político apoye a un dictador, no sé a ti.

Si con esa tan obvia no te parece criticable, seguro que eres de los que hace quíntuple tirabuzón hasta para cuando bajaron pena a violadores, o cuando apoyan delincuentes como la Juana.

No mucho sentido discutir entonces.
0 K 7
ElenaCoures1 #10 ElenaCoures1
#1 Eh eh!!
Qué Podemos tiene su propio discurso que es verdaderamente triunfante y exitoso
Y recuerda que no son de izquierdas ni de derechas
2 K 40
Skiner #16 Skiner
#1 Unos se quedan cortos de retrogrados y los otros se pasan de frenada con las tontadas. :palm:
0 K 7
Meneador_Compulsivo #2 Meneador_Compulsivo
Vamos Irene, di tu frase
7 K 77
Veelicus #5 Veelicus
Razón no le falta, pero a ver... ¿porque la gente prefiere quedarse en casa antes que votar a Podemos?, Esta es la pregunta que deberían hacerse.
3 K 48
chu #9 chu
#5 ya salió lo de la autocrítica. Chupito.
1 K 19
PijoProgre #6 PijoProgre
Irene cada vez que abres la boca, 10000 votos más a VOX. Deja ya la poltrona
2 K 26
Battlestar #12 Battlestar
Claro, la gente se lanza a los brazos de VOX porque les escandaliza el machismo del PSOE. Tiene sentido. :shit:
1 K 17
ezbirro #15 ezbirro
Irene vuestro ruido tampoco ayuda, si no os habrían votado a vosotros los que han dejado de votar al psoe.
1 K 13

