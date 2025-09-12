Las poblaciones de insectos disminuyen incluso sin interferencia humana directa, según un nuevo estudio [ENG]

El estudio, publicado en la revista Ecology , calculó la densidad de insectos voladores durante 15 veranos, entre 2004 y 2024, en una pradera remota de las montañas de Colorado.
Los insectos recolectados incluían moscas comunes y una amplia variedad de otras especies, en su mayoría aladas.
Se descubrió que las poblaciones de insectos habían disminuido un promedio de 6,6% anualmente, lo que representa una caída del 72,4% durante el período de 20 años.
| etiquetas: insectos , caída , poiblación , intervención humana
Se habla poco de este tema, y me parece importantísimo.
Lo vamos a pasar mal; nuestros hijos y nuestros nietos lo van a pasar MUY mal.
Y este comentario no es catastrofismo, es la pura realidad.
¿Alguien se acuerda de eso? ¿Cuándo había tantos insectos en el ambiente que había que dedicar especial atención en despegarlos cuando limpiabas el coche?