edición general
Las poblaciones de insectos disminuyen incluso sin interferencia humana directa, según un nuevo estudio [ENG]

El estudio, publicado en la revista Ecology , calculó la densidad de insectos voladores durante 15 veranos, entre 2004 y 2024, en una pradera remota de las montañas de Colorado.

Los insectos recolectados incluían moscas comunes y una amplia variedad de otras especies, en su mayoría aladas.

Se descubrió que las poblaciones de insectos habían disminuido un promedio de 6,6% anualmente, lo que representa una caída del 72,4% durante el período de 20 años.

9 comentarios
Escafurciao #1 Escafurciao
Les sobra con la indirectas.
alfon_sico #2 alfon_sico
Con esa proporción en otros 20 años estarán aniquilados, extintos
#3 Nusku *
Un 72% en 20 años es una puta barbaridad, y muchos de ellos son polinizadores.
BastardWolf #8 BastardWolf
#3 y alimento de especies de animales mas grandes como aves, peces y reptiles. Es todo una cadena y que los insectos desaparezcan es muy muy mala señal
#7 unocualquierax *
#3
Se habla poco de este tema, y me parece importantísimo.
Lo vamos a pasar mal; nuestros hijos y nuestros nietos lo van a pasar MUY mal.
Y este comentario no es catastrofismo, es la pura realidad.
#4 titomeneao
Supongo que nadie ha considerado la posibilidad de que los insectos estén aprendiendo a desconfiar de esas trampas (agua con detergente)...
OCLuis #5 OCLuis
Ayer mismo encontré al fondo de una estantería un espray que compré hace 20 años para limpiar los insectos que se quedan aplastados en el frontal.
¿Alguien se acuerda de eso? ¿Cuándo había tantos insectos en el ambiente que había que dedicar especial atención en despegarlos cuando limpiabas el coche?
#6 titomeneao
#5 cierto, pero también hay que tener en cuenta que los coches cada vez son más aerodinámicos
OCLuis #9 OCLuis
#6 Cierto, pero también hay que tener en cuenta que ya casi no quedan aves insectívoras.
