El plátano de Canarias se hunde en la Península con precios que ya generan pérdidas a los agricultores

Otra vez lo mismo o similar: el mercado peninsular no consume lo suficiente (finales del otoño y llegada del invierno, como siempre repleto de fiestas) y toca caída en los precios pagados al agricultor isleño por el desequilibrio entre la oferta y la demanda, con la banana al acecho y barriendo pa’ casa todo lo que se puede. El plátano de Canarias parece que ya ha iniciado una nueva caída libre (véase el gráfico que se incorpora en esta información) en sus precios medios en verde y al por mayor (de donde se descuenta lo que luego cobra el...