El plátano de Canarias se hunde en la Península con precios que ya generan pérdidas a los agricultores

Otra vez lo mismo o similar: el mercado peninsular no consume lo suficiente (finales del otoño y llegada del invierno, como siempre repleto de fiestas) y toca caída en los precios pagados al agricultor isleño por el desequilibrio entre la oferta y la demanda, con la banana al acecho y barriendo pa’ casa todo lo que se puede. El plátano de Canarias parece que ya ha iniciado una nueva caída libre (véase el gráfico que se incorpora en esta información) en sus precios medios en verde y al por mayor (de donde se descuenta lo que luego cobra el...
| etiquetas: plátano , canarias , precio , península , pérdidas , agricultores
Si no hubieran flipado con hasta 5€/kg, hubiera comprado plátano. Pero... como el aceite de oliva. El justo y necesario.
Yo a 2,5 €/kg sí compro producto nacional. Pero es que he llegado a verlo al precio que dices...
EDIT: según mi colega:
A) Análisis objetivo
Hechos relevantes:
“Plátano de Canarias” es IGP, variedades Cavendish cultivadas localmente, maduración más lenta, mayor contenido en azúcares… » ver todo el comentario
Pues o cambian de estrategia y traen el plátano mucho antes para que aguante y lo bajan de precio, o les van a seguir soplando la cara desde el otro lado del atlántico.
No se puede decir que los supermercados no los pongan a la venta. Es el consumidor el que no lo quiere. Y estoy seguro que los supers tampoco los comprarían porque deben darles pérdidas. Pero antes de que les critiquen o culpen de algo, ahí los tienen.
Dos bananas perfectas he tirado yo hoy porque unas horas en otoño y en la mochila se han puesto malas. Si fuera verano, aún...
Pasará como con otros productos del sector primario. En Europa se pueden producir mediante mano de obra barata (no es una cosa muy tecnificable) mientras se haga vista gorda con los chanchullos: fiscales, laborales, etc. y quizá ni así. Pero a poco que nos pongamos serios, será otro de los productos agrarios que si cumpliéramos las normas sería imposible venderlos por su precio elevado.
¿Para los consumidores está subiendo de precio y para los productores bajando?
tulistadelmerca.es/productos-mercadona/platano-de-canarias-igp
Una explicacion para nada pagada por mercadona y con ningun interes en absoluto de blanquear su imagen*:
www.directoalpaladar.com/consumidores/este-motivo-que-mercadona-pone-t
*De verdad, de la buena, no estoy siendo ironico ni sarcastico, para nada, en ningun momento, que va.
Siempre he defendido el plátano nacional, pero ya era una pasada de precios.
Lo siento por los agricultores, que se quejen a sus lonjas.
Compro más bananas por estos motivos
Compites en precio y además prefieres destruir género antes de ponerlo más barato en el mercado.
Si hay que subvencionar más aún a la agricultura que se haga. Coño, es comida. Claro que se puede subvencionar. Pero si la destruyes entonces te puedes ir a la mierda.
Un cultivo autóctono, subvencionado y encima destinado en su mayoría a consumo local no debería costar tanto.
Precisamente en España es donde debería ser más barato, por debajo de naranjas y manzanas.