edición general
El plátano de Canarias se hunde en la Península con precios que ya generan pérdidas a los agricultores

Otra vez lo mismo o similar: el mercado peninsular no consume lo suficiente (finales del otoño y llegada del invierno, como siempre repleto de fiestas) y toca caída en los precios pagados al agricultor isleño por el desequilibrio entre la oferta y la demanda, con la banana al acecho y barriendo pa’ casa todo lo que se puede. El plátano de Canarias parece que ya ha iniciado una nueva caída libre (véase el gráfico que se incorpora en esta información) en sus precios medios en verde y al por mayor (de donde se descuenta lo que luego cobra el...

#2 kreator
Una pena. Ayer el plátano de Canarias 1.80/kg. La banana 1.30/kg.

Si no hubieran flipado con hasta 5€/kg, hubiera comprado plátano. Pero... como el aceite de oliva. El justo y necesario.
DaniTC #8 DaniTC
#2 yo nunca he visto el plátano de canarias a 1,8. Siempre a partir de 2.5€/kg. El plátano de puerto Rico a 1€ sí.

Yo a 2,5 €/kg sí compro producto nacional. Pero es que he llegado a verlo al precio que dices...
masde120 #10 masde120
#2 sin duda hay que castigar dura y sobretodo largamente cuando se aprovechan para explotar los precios al alza. Que vean claro que no les sale gratis
ChatGPT #1 ChatGPT *
el precio del platano de canarias vs la banana es de locos, tal como está la economía, pagar casi el doble por la fruta, por muy buena que sea (que habría que verlo, seguro que de la banana en su tierra dicen lo mismo, o no invierten tanto en publicidad) o por consumir "local"... está jodido nene


EDIT: según mi colega:

A) Análisis objetivo

Hechos relevantes:

“Plátano de Canarias” es IGP, variedades Cavendish cultivadas localmente, maduración más lenta, mayor contenido en azúcares…   » ver todo el comentario
Connect #3 Connect *
Ahí están en el supermercado al doble de precio que la banana y diciendo: "cómeme rápido que ya estoy en las últimas". Y al lado tienes a los de Centroamérica a mitad de precio que el plátano de Canarias. Sin motitas, verdes y diciéndote "llévame y cómeme cuando quieras que tengo para días".

Pues o cambian de estrategia y traen el plátano mucho antes para que aguante y lo bajan de precio, o les van a seguir soplando la cara desde el otro lado del atlántico.

No se puede decir que los supermercados no los pongan a la venta. Es el consumidor el que no lo quiere. Y estoy seguro que los supers tampoco los comprarían porque deben darles pérdidas. Pero antes de que les critiquen o culpen de algo, ahí los tienen.
#9 kaos_subversivo
#3 las cosas como son. De cara al consumidor, la banana tiene mucha mejor relacion calidad precio
#17 Abril_2025 *
#3 Tiene pinta que es tu frutería. Puede haber plátano verde como banana verde.

Dos bananas perfectas he tirado yo hoy porque unas horas en otoño y en la mochila se han puesto malas. Si fuera verano, aún...
Black_Txipiron #7 Black_Txipiron
relacionada: justiciaalimentaria.org/nuestras-denuncias/platano-de-canarias-oro-par pues que queréis que os diga, no me dan ningúna pena. juegan a manipular el mercado, y el mercado busca alternativas.
CharlesBrowson #13 CharlesBrowson
unos genios. pero bueno alla ellos
Lord_Cromwell #14 Lord_Cromwell *
#13 Y encima hacen anuncios con Pedri, solo les falta aliarse con Tebas xD
camvalf #16 camvalf
¿No destruyeron plátanos para que no bajaran los precios? A sido su elección
#11 encurtido
Tengamos en cuenta que de todos los lugares productores de plátanos/bananas, Canarias es el único sitio del primer mundo.

Pasará como con otros productos del sector primario. En Europa se pueden producir mediante mano de obra barata (no es una cosa muy tecnificable) mientras se haga vista gorda con los chanchullos: fiscales, laborales, etc. y quizá ni así. Pero a poco que nos pongamos serios, será otro de los productos agrarios que si cumpliéramos las normas sería imposible venderlos por su precio elevado.
#4 MPR *
Curioso, en Mercadona a final de verano estaba a menos de 2€ el kilo y desde entonces va subiendo y ahora está a 2,90€/kg.

¿Para los consumidores está subiendo de precio y para los productores bajando? :roll:

tulistadelmerca.es/productos-mercadona/platano-de-canarias-igp
johel #6 johel *
#4 Supongo que estan aplicando la tactica del turron de chocolate.
Una explicacion para nada pagada por mercadona y con ningun interes en absoluto de blanquear su imagen*:
www.directoalpaladar.com/consumidores/este-motivo-que-mercadona-pone-t

*De verdad, de la buena, no estoy siendo ironico ni sarcastico, para nada, en ningun momento, que va.
Cehona #5 Cehona
Llevan seis meses con el plátano cerca de 3€ el kilo cuando la banana no llegaba a 1,50€.
Siempre he defendido el plátano nacional, pero ya era una pasada de precios.
Lo siento por los agricultores, que se quejen a sus lonjas.
Uda #12 Uda
La banana me parece más sosa pero el plátano está prohibitivo y no dura tres días sin ponerse pocho.
Compro más bananas por estos motivos
#19 Abril_2025
Creo que todos los comentarios van por el mismo camino.

Compites en precio y además prefieres destruir género antes de ponerlo más barato en el mercado.

Si hay que subvencionar más aún a la agricultura que se haga. Coño, es comida. Claro que se puede subvencionar. Pero si la destruyes entonces te puedes ir a la mierda.
ixo #18 ixo
¿Estos no son los mismos que, cuando tienen sobreproducción de plátanos, los destruyen para manipular el precio al alza? Quien siembra vientos... patada en los cojones. :peineta:
Lamantua #21 Lamantua *
Que se los coman. Es el mercado amigo.
#15 jaramero
A esos precios que se los coman ellos.

Un cultivo autóctono, subvencionado y encima destinado en su mayoría a consumo local no debería costar tanto.

Precisamente en España es donde debería ser más barato, por debajo de naranjas y manzanas.
#20 Sacianez
Les pica las pica.
