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Pitos al himno de España en la final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad
Un sector del público presente en la final de la Copa del Rey abucheó el símbolo nacional en la ceremonia previa al partido.
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:
pitos
,
himno
,
copa del rey
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relacionadas
#4
MoñecoTeDrapo
#2
los que pitaban no eran los que jugaban, sino el público.
6
K
96
#6
k-loc
*
#4
¿Público que no quiere que su equipo gane ese título que desprecian lo que representa? Muy congruente todo.
Luego nos vamos de fiesta a celebrarlo. En fin.
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#7
Pertinax
*
#6
Las copas no las sueltan ni ardiendo. Es más, las muestran orgullosos en el museo.
Por lo demás, en el vídeo no se oyen tantos pitos.
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K
26
#9
MoñecoTeDrapo
#6
No se quiere ganar por lo que "representa". Ganar otorga premio económico directo, prestigio y derechos de participación en otras competiciones.
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35
#13
k-loc
*
#9
#10
¿Sabéis cómo se llama el título, no? Podéis haceros las pajas mentales que queráis y, claro que se puede protestar, pero luego irse de fiesta despues de ir a Sevilla a pitar el himno es como follar por defender la virginidad, de tontos lelos.
#11
¿En qué momento he dicho que el rey es maravilloso? ¿Que dirías si el Madrid dice que Europa es una puta mierda y luego está orgulloso de las champions? Pues de lerdos.
1
K
17
#15
MoñecoTeDrapo
#13
Argumentos pueriles. Ganar es bueno para el club y la afición.
1
K
22
#17
k-loc
#15
¿Pueriles? Pueril es pitar y celebrar algo que pitas. Más lelo y lerdo que eso....
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K
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#21
MoñecoTeDrapo
#17
también puede entenderse como una forma de protestar contra un
statu quo
que no compartes. Y lo pueril podría ser entenderlo de otra forma.
0
K
10
#23
k-loc
#21
Imagina. Llegas a la final y decides que no juegas, que el rey es una mierda, España otra y no juegas en protesta. Tú propia afición, al menos una buena parte, te revienta si puede. ¿Piensas lo contrario? Pues eso. Seamos congruentes.
0
K
7
#18
Toponotomalasuerte
#13
jsjsjsjsjsjsj menuda soplapollez. Díselo a los ganadores de las olimpiadas del 36 en berlin o de los campeones del mundo en catar por qué todo el mundo sabe que los torneos deportivos se presenta uno dependiendo de donde sea y por lo que sean.
Ves ya la gilipollez o sigues?
1
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22
#19
k-loc
#18
Gilipollez la que dices tú. ¿Jesse Owen dijo algo sobre pitar el himno olímpico o Alemán? Pues toma zasca y te lo tragas.
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K
7
#22
Toponotomalasuerte
#19
jajajajajajaj claro y franco era comunista por jugar el mundial de baloncesto en la Yugoslavia comunista.
Me la como dice jajsjsjsjsjsj que cabrón el franco.... Mucho anticomunista y luego que lerdo yendo a Yugoslavia!!!
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K
10
#25
k-loc
#22
¿El mismo Franco que fue condecorado 3 veces por el club indepe FC Barcelona? Ah, vaya. Por esa regla de 3 era indepe y los barcelonistas franquistas nivel pro.
Argumento de tontito. Y escribe con corrección, que duele leerte.
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#10
Peka
#6
Han pitado al himno y al rey. El título no representa eso y existe hace muchos años. En el futuro igual es la Copa de Trump.
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K
25
#14
Ferroviman
*
#10
es la copa del rey y representa exactamente eso, al rey. Cuando sea la copa trump representará a trump (y Trump bajará all Campo a dártela con unos besitos como hace ahora el rey)
1
K
21
#16
tul
*
#14
una mierda como un piano, representa una competicion deportiva de la que se aprovecha el mierdas del borbon para hacerse publicidad y blanquear su asqueroso nombre y los delitos que su estirpe comete
1
K
23
#24
Ferroviman
*
#16
se llama copa del rey, el rey preside la final y entrega la copa. Es una competición deportiva por y para el Borbón, y hay que ser muy ciego para no verlo.
0
K
10
#26
FueraSionistasdeMeneame
#14
Es la Copa del Rey Mapfre ¿representa a Mapfre entonces?
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14
#1
Andreham
Pocos me parecen.
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84
#2
k-loc
#1
Lo de competir en una competición que deseas ganar solo para pitar lo que representa es de ser un poco lerdo, en mi opinión. Si quieres protestar, no la juegues y los mandas al carajo. Punto.
2
K
36
#11
Toponotomalasuerte
#2
de lerdos es pensar que hay que lamer el culo al rey para jugar un torneo que lleva su nombre.
Al nivel de si no quieres monarquia no vivas en ella... Si eres comunista por qué compras casa y coche o ya el de más iluminado, por qué no los metes tú en tu casa!!!
1
K
20
#8
josde
#1
Si, siempre van al campo de futbol mucho cabra masculino.
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20
#3
loborojo
Los silbidos son al rey
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66
#5
nitsuga.blisset
*
Ya están los colchoneros liándola
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#12
Peka
#5
En las imágenes se han visto a muchos del atletico pidiendo taxi.
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#20
DayOfTheTentacle
Pitan al rey de espan̈a sobre todo. Si fuera una república la mitad no dirían nada. Aunque lo de que se llamen "real" sociedad.....
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11
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26
comentarios)
menéame
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Luego nos vamos de fiesta a celebrarlo. En fin.
Por lo demás, en el vídeo no se oyen tantos pitos.
#11 ¿En qué momento he dicho que el rey es maravilloso? ¿Que dirías si el Madrid dice que Europa es una puta mierda y luego está orgulloso de las champions? Pues de lerdos.
Ves ya la gilipollez o sigues?
Me la como dice jajsjsjsjsjsj que cabrón el franco.... Mucho anticomunista y luego que lerdo yendo a Yugoslavia!!!
Argumento de tontito. Y escribe con corrección, que duele leerte.
Al nivel de si no quieres monarquia no vivas en ella... Si eres comunista por qué compras casa y coche o ya el de más iluminado, por qué no los metes tú en tu casa!!!