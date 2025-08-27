El piloto del F-35 mantuvo una conferencia telefónica de 50 minutos con los ingenieros antes de que el avión de combate se estrellara en Alaska

Un piloto de un F-35 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos pasó 50 minutos en una conferencia telefónica aérea con ingenieros de Lockheed Martin tratando de resolver un problema con su avión de combate antes de eyectarse y el avión se estrellara contra el suelo en Alaska a principios de este año, según un informe del accidente publicado esta semana. El accidente, ocurrido el 28 de enero en la base aérea de Eielson, en Fairbanks, quedó grabado en un vídeo que mostraba cómo el avión caía en picado y explotaba en una bola de fuego....
| etiquetas: f-35 , accidente , conferencia , 50 minutos , soporte , estrellado
- Para problemas en misiles balistricos, pulse 1, para problemas de radar, pulse 2, para problemas con el F-35 pulse 3, ....
- 3
- Su llamada está está en espera, por favor espere .... ding, dong, ding, dong, ding ....
- Buenas tardes le atiende el servicio de atención de Lockheed, le atiende Mary Sue ¿en que puedo ayudarle?
- Que el avión tiene todas las luces encendidas y no reesponde a los mandos.
- ¿ha probado a apagarlo y encenderlo?
- Estoy en vuelo.
- ¡huy, le paso con… » ver todo el comentario
Lockheed: ¿Ya intentó apagarlo y volverlo a encender?
Piloto: Estoy a 2.000 pies, no tengo tiempo para reinicios de Windows.
Lockheed: Perfecto, entonces compre el paquete de “aterrizaje seguro” por solo 5 millones extra.
Piloto: ¿¡Qué!? ¿Lo venden como DLC?
Lockheed: Sí, y si paga ahora le incluimos el cupón para el paracaídas.
-Houston ,tenemos un problema.
- Tenemos? Tienes, tienes.
Piloto: Lockheed, mi F-35 se está cayendo en picado, necesito ayuda urgente.
Lockheed: ¿Ya descargó la última actualización?
Piloto: ¡Estoy cayendo, no tengo Wi-Fi!
Lockheed: Entonces active el “Modo Planeador Experimental”.
Piloto: ¡No existe ese botón!
Lockheed: Exacto, se vende como extra a partir de ahora, póngase en contacto con su distribuidor militar más cercano.
Piloto: Lockheed, ¡mi F-35 se va a estrellar, necesito ayuda urgente!
Lockheed: Señor, para asistencia inmediata debe unirse a nuestra conferencia premium.
Piloto: ¡No tengo tiempo, estoy a 1000 pies!
Lockheed: La llamada premium cuesta solo 49 dólares por minuto.
Piloto: ¡Esto es un puto robo!
Lockheed: Tranquilo, la factura llegará más rápido que usted al suelo.
- ¿me da el número de bastidor del aparato?
- huy ... ya está fuera de garantía.
Servicio de atención al cliente de Lockheed Martín.... en este momento no hay operadores disponibles...