El piloto del dron que provocó el caos en el aeropuerto de Palma se expone a una multa de hasta 4,5 millones de euros

Entre 60 y hasta 4,5 millones de euros. En ese inmenso marco se mueve la sanción que podría recibir el piloto o propietario del dron que el pasado domingo provocó la paralización del tráfico aéreo en el aeropuerto de Son Sant Joan, en Palma de Mallorca, por espacio de 35 minutos, además del desvío de ocho vuelos y numerosas molestias a pasajeros y demás usuarios, movilizando el operativo de seguridad del aeródromo palmesano ante la sospechosa presencia no identificada en su espacio.
Esto es rotundamente falso
Había aeropuertos que tenían un área superior a los ocho kilómetros (el de Valladolid, por ejemplo, ocupaba media Castilla), y algunos aeródromos la tenían más pequeña
Y esto lo sé porque he tenido que pedir permiso a aeródromos
Con la nueva normativa esto ha cambiado. Ahora hay tres zonas: dónde está… » ver todo el comentario
¿han metido algo de lógica a la normativa de drones? Porque cuando yo vendí el mío desesperado era casi más fácil volar un avión que un dron. Lo de la CTA de Valladolid de 25 millas es de locos, y menos mal que han reducido las de León y Salamanca. Eso te dejaba sin poder volar en media Castilla y León.
Volar en entorno urbano ahora es una pesadilla: tienes que avisar con antelación de cinco días y hay tantas restricciones que no merece la pena
Porque encima la definición de entorno urbano es muy amplia y tendrías que pedir permiso hasta por a volar en una playa desierta, si tiene estructuras permanentes dedicadas al ocio
Al principio pusieron un mapa de zonas urbanas, pero era un Cristo tan fenomenal y con tantos errores que decidieron quitarla y dejarla a la interpretación de cada uno
Vamos, que ni me molesto en pensar en volver a pillar otro.
Mira que hay cosillas que se podrían hacer como limitar por ejemplo la altura a 20 metros dentro de las CTA y no acercarse a las pistas a menos de 5 kms ... Y hay situaciones curiosas como la playa que está al final de la pista de LEAS ... a unos 90 metros más abajo. Allí no va a pasar un avión en la puta vida, pero por legislación, no puedes volar.
Puede revisar enaire drones, pero desde la reforma, muchos sitios donde estaba prohibido volar ahora tienen una limitación en altura de 45, 60 o 90 m, lo que te permite volar en muchos más sitios
Lo único, lo del entorno urbano o el registro obligatorio de drones que era para el primer trimestre de este año y la última vez que lo vi seguía todavía pendiente
Hay una cosa que se llama proporcionalidad en el castigo.
la paralización del tráfico aéreo en el aeropuerto de Son Sant Joan, en Palma de Mallorca, por espacio de 35 minutos, además del desvío de ocho vuelos
Igual cuatro millones no, pero una multa de 25-30.000 euros para que le duela, sí que le cascaba. Si le metes 4 millones no la va a pagar.
Podría haber matado a nosecuanta gente. Le ha jodido los viajes a cientos o miles de personas, según la cascada de retrasos que haya provocado. Con que le hiciesen pagar todo lo que ha costado su tontería ya lo arruinan para el resto de su vida. A mí el rango de millones de euros no me parece descabellado. Sólo el combustible extra de todos esos aviones qué vale?
Entonces si provoca un accidente ¿lo crucificas en la plaza mayor?
Hay que ser conscientes de la que se puede liar.
Si no nos cuentan mas la historia del sujeto. Igual es un ataque proxy hibrido usando a un incauto que le llego una "oferta de trabajo" por whatsapp (como en los casos de mulas de dinero de robos y estafas online) para hacer eso a cambio de dinero y hay que buscar online a los inductores, que podria ser cualquiera incluso crackers rusos corsarios.
A ver, que no me aclaro... ¿60 qué? ¿60 euros? Porque entre 60€ y 4,5 millones de € es un arco demasiado grande.
por otro lado, ¿para qué multar con 4,5 millones a un ciudadano (por mucho que lo merezca? Ni que los fuera a reunir en toda su vida...se declarará insolvente y fuera.
Siempre le pueden echar la culpa a los drones rusos.