El piloto del dron que provocó el caos en el aeropuerto de Palma se expone a una multa de hasta 4,5 millones de euros

Entre 60 y hasta 4,5 millones de euros. En ese inmenso marco se mueve la sanción que podría recibir el piloto o propietario del dron que el pasado domingo provocó la paralización del tráfico aéreo en el aeropuerto de Son Sant Joan, en Palma de Mallorca, por espacio de 35 minutos, además del desvío de ocho vuelos y numerosas molestias a pasajeros y demás usuarios, movilizando el operativo de seguridad del aeródromo palmesano ante la sospechosa presencia no identificada en su espacio.