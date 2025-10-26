edición general
Piden 34 años a una pareja por matar, descuartizar y quemar a un hombre en Alicante

Los dos procesados por la muerte de un vecino de Alicante de 56 años cuyo cuerpo apareció descuartizado y quemado en la zona de Fontcalent en 2024 serán juzgados por un jurado popular en la Audiencia después de que la Fiscalía haya presentado su escrito de acusación y las defensas sus escritos de conclusiones sobre los hechos. La pareja acusada se enfrenta a una petición de sendas penas de 15 años de prisión para cada uno por un delito de homicidio y dos años más por un delito de estafa, 34 años en total. Por su parte, las defensas, ejercidas p

Pertinax
Duro golpe para nuestras pensiones.
Kmisetas
Bueno, al menos ocurrió en ese orden.
alfema
Claro, muere de muerte natural y por eso lo descuartizan y queman el cadáver, ¿y lo de avisar a la policía o al 112 y que hagan el levantamiento del cadáver?, lo que pasa que entonces se quedan sin dinero y sin casa.

Lo siento por el pobre hombre.,
Sawyer76
¿Por qué dicen el nombre de la víctima pero no de los acusados?
#9 Tiranoc
#6 Raquel y Ezequiel.
mikhailkalinin
Qué lástima por los Miguel ángeles, que seguro que son unos abogados que malviven del turno de oficio.
#7 Luiskelele
Fueron por su dinero… sacaron 800 para una juerga y quedaban menos de 1000 en la cuenta…

Que les tiren a un volcán. Son capaces de esa barbaridad por menos de 2000 putos euros, esa gente no tiene arreglo ninguno.
#8 Jacusse
Si no dicen la nacionalidad se aplica el descarte.
#4 Tronchador.
No sé yo. ¿Alguien quiere volver a convivir con estos individuos? PPR Ni ellos se lo merecen por el daño ocasionado y lo macabro del asesinato, ni nosotros nos lo merecemos por nuestra seguridad.
