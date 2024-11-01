edición general
Perseguido (The Running Man) (1987)

Año 2017. La sociedad vive sometida a una dictadura, y el pueblo solo ve un consuelo en consumir programas violentos de televisión. Uno de esos programas es «Perseguido», donde una persona, o varias, son cazadas hasta la muerte. Ben Richards es un policía que se niega a disparar a muerte contra una manifestación pacífica, por lo que es encarcelado. Cuando escapa y vuelve a ser atrapado, se la da la «oportunidad» de participar en el juego.

5 comentarios
Deckardio #4 Deckardio
Relacionada, el relato de 1924 que es uno de los puntos de partida de género de "caza al hombre", muy influyente en la Ciencia ficción:

www.meneame.net/story/uno-mas-influyentes-relatos-ciencia-ficcion-the-

Aquí en formato audiolibro (con contexto histórico):

go.ivoox.com/rf/160931694
nosomosnaiderl #3 nosomosnaiderl
¡Subzero! Ahora, menos que cero.
#5 Tok_Tok
#3 Depende. Esta película tuvo varios doblajes, y esa frase en concreto cambiaba :-D
Brill #2 Brill
No es una buena película ni desde luego un buena adaptación de la novela de Stephen King. Que sí, que la sátira de los programas de TV tiene sus momentos, pero si no saliera Schwarzenegger ya la habríamos olvidado.
#1 Dexton
Cultura de la cancelación.
