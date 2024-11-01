Perseguido (The Running Man) (1987)

Año 2017. La sociedad vive sometida a una dictadura, y el pueblo solo ve un consuelo en consumir programas violentos de televisión. Uno de esos programas es «Perseguido», donde una persona, o varias, son cazadas hasta la muerte. Ben Richards es un policía que se niega a disparar a muerte contra una manifestación pacífica, por lo que es encarcelado. Cuando escapa y vuelve a ser atrapado, se la da la «oportunidad» de participar en el juego.
Aquí en formato audiolibro (con contexto histórico):
