Periodista mexicano llama comemierda a Javier Negre tras cansarse de sus mentiras

Analizamos el choque entre el periodista mexicano Vicente Serrano y Javier Negre, un comunicador vinculado a la ultraderecha española que viaja a México para difundir acusaciones sin pruebas contra Morena y Claudia Sheinbaum. Durante la entrevista, sus manipulaciones, datos falsos y ataques personales acaban tensando el ambiente hasta que Serrano lo llama “comemierda”, harto de su estrategia de propaganda

| etiquetas: javier negre , desinformación , fake news , comemierda
fofito #2 fofito
Comemierda,algo que le define perfectamente...la sabiduría popular mexicana nunca defrauda.
FatherKarras #3 FatherKarras
Entre otras lindezas, Negre le dice a Serrano que si hubiese sido un periodista valiente, le habrían matao...

Y Vicente Serrano acaba llamándolo comemierda. Poco me parece...  media
Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
¿Ese periodista era testigo de Jehová? Porque ya lo dice Chus Lampreave, los testigos no pueden mentir.
