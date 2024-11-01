Periodista mexicano llama comemierda a Javier Negre tras cansarse de sus mentiras  

Analizamos el choque entre el periodista mexicano Vicente Serrano y Javier Negre, un comunicador vinculado a la ultraderecha española que viaja a México para difundir acusaciones sin pruebas contra Morena y Claudia Sheinbaum. Durante la entrevista, sus manipulaciones, datos falsos y ataques personales acaban tensando el ambiente hasta que Serrano lo llama “comemierda”, harto de su estrategia de propaganda