Pere Navarro, director de la DGT: "Al centro de la ciudad no vas con eléctrico ni diésel, vas en transporte público y, si tienes prisa, en taxi, Uber o Cabify"

El director de Tráfico, Pere Navarro, ha afirmado este miércoles que "al centro de la ciudad no vas con eléctrico ni diésel: vas a ir con transporte público y, si tienes prisa, en taxi, Uber o Cabify", en relación con las Zonas de Bajas Emisiones de los núcleos urbanos. Además, ha señalado que "en estos momentos" si un conductor se detiene en la carretera por una avería o por un incidente y no coloca la baliza de preseñalización de emergencia V-16 le van a "denunciar" porque así lo marca la ley.
| etiquetas: pere navarro , dgt , eléctrico , diésel , taxi , uber , cabify
Casta.
Ahora que poco a poco se va hacia el aire limpio hay que buscar otra excusa para que no caiga la recaudación, supongo.
Claro como a él se lo pagamos todo esto entre todos, se cree que todos nos podemos permitir su rollo señorito.
Podía dar ejemplo: prescindir de chófer y usar el autobús.
Por eso el siguiente cercanías que va a construir el Ministerio de Fomento se va a hacer en Navalcarnero, que tiene 32.000 habitantes en vez de en Marbella que tiene 160.000 y una carretera de mierda (autovía de dos carriles, con velocidad limitada a 80, sin arcenes, sin carriles de aceleración y con paradas de autobús en la calzada).
Salu3
Hacen exámenes psicólogicos a este imbecil