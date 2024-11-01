edición general
Pere Navarro, director de la DGT: "Al centro de la ciudad no vas con eléctrico ni diésel, vas en transporte público y, si tienes prisa, en taxi, Uber o Cabify"

El director de Tráfico, Pere Navarro, ha afirmado este miércoles que "al centro de la ciudad no vas con eléctrico ni diésel: vas a ir con transporte público y, si tienes prisa, en taxi, Uber o Cabify", en relación con las Zonas de Bajas Emisiones de los núcleos urbanos. Además, ha señalado que "en estos momentos" si un conductor se detiene en la carretera por una avería o por un incidente y no coloca la baliza de preseñalización de emergencia V-16 le van a "denunciar" porque así lo marca la ley.

Difunto #3 Difunto
En taxi, uber o cabify.. sobre todo si toda tu vida eso lo pasas luego como gastos del cargo y lo pagamos el resto con nuestros impuestos. Lo de este señor jamás lo entenderé.. un tipo que siempre va con chofer y que no tiene ni el permiso de conducir.. deben ser unos iluminados y yo muy tonto por no acabar de comprenderlo.
9 K 99
SeñorPresunciones #14 SeñorPresunciones
#3 Viven tan disociados de la realidad de las personas comunes y mundanas que parecen una parodia andante del elmundotoday...
5 K 50
cenutrios_unidos #26 cenutrios_unidos
#3 Es un hijodeputa alejado de la realidad de los que le sostenemos con nuestros impuestos.
0 K 13
Malinke #2 Malinke
Yo voy en lo que vayas tú. ¿En coche? :troll:
4 K 51
Fj_Bs #8 Fj_Bs
#2 olvido las bicis las motos es un estupido
5 K 62
Malinke #19 Malinke
#8 pensará que degradan la estética de las ciudades, o le estorbarán a él y a los pudientes que entren con sus cochazos.
0 K 11
#25 Perrota
#2 Eñ va en coche oficial. No debe ser un coche para ellos.

Casta.
0 K 10
DrEvil #1 DrEvil
Vaya hombre... en eléctrico tampoco. ¿Pero esto no era para tener el aire limpio?
Ahora que poco a poco se va hacia el aire limpio hay que buscar otra excusa para que no caiga la recaudación, supongo.
3 K 43
Pyrefox #23 Pyrefox
#1 No han escondido nunca que se trata tambien de tener ciudades donde el espacio no esta ocupado por un mamotreto de dos toneladas por persona que decida ir al centro... Echo en falta eso si, que no mencione ir en bicicleta o patinete, que son limpios y que no ocupan tanto espacio.
0 K 6
Pacofrutos #5 Pacofrutos
¿Pero cómo lo vamos a hacer así, marichocho?  media
1 K 25
#7 pirat *
Habla el que va siempre mamao, hasta arriba de carajillos de buena mañana, con su chófer como si paseara a miss deisi...
Claro como a él se lo pagamos todo esto entre todos, se cree que todos nos podemos permitir su rollo señorito.
Podía dar ejemplo: prescindir de chófer y usar el autobús.
1 K 16
#11 pirat
Se merece que la cirrosis que se lo lleve sea dolorosa.
1 K 16
#15 EISev
Me hace gracia porque lleva chorrocientas declaraciones diciendo que es insostenible usar un vehículo privado con un solo ocupante y hay que incentivar compartir vehículo... Pero luego el mío que uso para ir al centro tiene homologada una plaza es decir siempre va al máximo de capacidad y si voy en taxi va a haber 3 plazas libres
1 K 15
Kantinero #20 Kantinero
#18 Obviamente, no esperaba menos
0 K 13
#10 z1018
pero el transporte público cómodo, barato porque está subvencionado y rápido, que son los cercanías y el metro, sólo los vamos a construir en Madrid, Barcelona y donde nos salga de los huevos, independientemente del número de habitantes, el número de desplazamientos y las necesidades.

Por eso el siguiente cercanías que va a construir el Ministerio de Fomento se va a hacer en Navalcarnero, que tiene 32.000 habitantes en vez de en Marbella que tiene 160.000 y una carretera de mierda (autovía de dos carriles, con velocidad limitada a 80, sin arcenes, sin carriles de aceleración y con paradas de autobús en la calzada).
1 K 13
FueraSionistasdeMeneame #16 FueraSionistasdeMeneame
#10 ¿Cercanías cómodo, barato y rápido? xD xD xD xD
1 K 21
Pyrefox #24 Pyrefox
#10 toda la razón, como objetivo esta muy bien, y eso en Madrid o Barcelona pues esta bien, pero fuera las ciudades no están preparadas para funcionar asi sin transporte publico, hace falta muchísima inversion y este cabr0n solo piensa en poner multas...
1 K 16
a69 #27 a69
Y si vienes en un coche capsule, por qué en tu pueblo no hay otra, lo puedes miniaturizar y guardarlo en un bolsillo a la vez que coges un taxi.
0 K 10
Virusaco #4 Virusaco
¿Y luego cómo te paso la factura del taxi, Pere?

Salu3
0 K 10
CharlesBrowson #17 CharlesBrowson
seguramente semejante saco de esmegma creera que eso es gratis, como no los pagara de su bolsillo
0 K 7
Metabarón #13 Metabarón
Váyase usted a la mierda, hombre. A la mierda!
0 K 7
Febrero2034 #12 Febrero2034
O vas con chófer. Es la manera más fácil de ir.
0 K 7
AlaarLowe #6 AlaarLowe *
Se me está ocurriendo el nombre para el próximo chiringuito del gobierno, que se vayan dando prisa que se acaba el tiempo: "Observatorio Torquemada para la Inquisición climática" xD
0 K 7
Kantinero #9 Kantinero
#6 Mejor subvencionan tus toros
0 K 13
AlaarLowe #18 AlaarLowe
#9 no me hagas hablar de subvenciones estúpidas o directamente corrupción encubierta a organismos nacionales y extranjeros, que quiero tener la tarde libre.
0 K 7
#21 Nadieesperfecto
Este gilipollas cuando se jubila
Hacen exámenes psicólogicos a este imbecil
0 K 6
Gadfly #22 Gadfly
Este tío es todo un hijo de puta
0 K 6

