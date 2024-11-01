Pere Navarro, director de la DGT: "Al centro de la ciudad no vas con eléctrico ni diésel, vas en transporte público y, si tienes prisa, en taxi, Uber o Cabify"

El director de Tráfico, Pere Navarro, ha afirmado este miércoles que "al centro de la ciudad no vas con eléctrico ni diésel: vas a ir con transporte público y, si tienes prisa, en taxi, Uber o Cabify", en relación con las Zonas de Bajas Emisiones de los núcleos urbanos. Además, ha señalado que "en estos momentos" si un conductor se detiene en la carretera por una avería o por un incidente y no coloca la baliza de preseñalización de emergencia V-16 le van a "denunciar" porque así lo marca la ley.