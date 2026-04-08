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«Perdemos las midterms»: los republicanos temen que Irán ya les haya costado el control del Congreso [ENG]

Los republicanos se sienten aliviados por los pasos de Trump hacia la reconciliación con Irán, pero les preocupa que las medidas sean demasiado escasas y lleguen demasiado tarde para salvarlos de un duro ciclo electoral en las elecciones de mitad de mandato. Detrás de la celebración pública de muchos republicanos por el anuncio de un alto el fuego temporal de dos semanas, veteranos del partido siguen advirtiendo de una realidad política complicada.

| etiquetas: republicanos , midterms , trump , irán , congreso
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15 comentarios
15 3 0 K 227 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Por algo Trump anda mangoneando quien puede votar y quien no.
3 K 59
#3 surco
#1 Lo va a tener jodido. Tb va a intentar crear un ambiente de euforia en la bolsa, pero no tiene tiempo. Irán le ha durado más de lo que tenía previsto y le va a afectar en la economía real.
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ombresaco #11 ombresaco
#3 le ha durado más de lo que tenía previsto Esa frase implica que ha terminado, y que tenía alguna previsión
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angelitoMagno #14 angelitoMagno
#11 La previsión de Trump era que unos días de bombardeos acabarían por provocar una revuelta en Iran que derrocaría a los ayataloh y en la que los ciudadanos iranis saldrían a la calle con fotos de Trump dando gracias a USA por salvarles.

Por lo que sea, no sucedió así.
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#15 surco *
#11 Lo primero no lo sé, pero no creo que USA se siga metiendo en mas líos en Iran. Sería complicarse aún más las midterms. Lo segundo es seguro. Israel le puso el caramelo de poder cargarse a toda la cúpula del régimen de un zarpazo y su previsión era la de que Irán cayera en días.
Previsión si tenía, lo que no tenía era un plan B claro.
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frankiegth #9 frankiegth *
Los miles de asesinados bajo la alfombra y el goteo constante de nuevas víctima y heridos no les preocupan lo más mínimo. Las "midterms", eso es lo relevante... El marco de referencia mental de esta gente tiene menos espacio que la cápsula esa con el váter roto que acaban de enviar a la luna.
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#10 omega7767
les preocupa la perdida de sillones y poder

les da igual las miles de vidas humanas asesinadas por ellos
1 K 21
#2 Grahml
Y esperemos que en noviembre se inicie rápidamente el proceso de impeachment a Trump, a ser posible con su cese inmediato de presidente.

El retraso abismal que el mundo está sufriendo con este hijo de mala madre al que seguís dando apoyo, hijos de puta, va a ser difícilmente recuperable en décadas, si es que es recuperable.
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#5 Selection
#2 No te equivoques, el mundo no se está retrasando. El mundo está soltando un lastre que lleva mucho tiempo jodiéndonos. Y al principio cuesta.
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#7 Grahml *
Completando #2

- Aquí breve resumen de cómo Trump puede ser cesado después de perder las midterms:

• Una derrota electoral no lo aparta automáticamente del cargo.

• El único camino constitucional es que la Cámara apruebe artículos de impeachment por mayoría simple y que después el Senado lo condene por dos tercios

• Si eso ocurriera, la sanción sería la destitución y, potencialmente, la inhabilitación para volver a ocupar cargos federales.

• En un caso raro, también podría salir…   » ver todo el comentario
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Rayder #13 Rayder
Para sorpresa de nadie. Para Israel todos los presidentes son prescindibles, total da igual quién gobierne, todos pasan por el mismo aro.
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#12 srskiner
#8 somos casi su Grecia, creo que nos va a afectar bastante
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#4 Selection
Lógicamente las pierden, es que no tienen ni un 1% de posibilidades de ganarlas. De hecho la mejor baza es que no se celebren lo cual sería probablemente detonante de una guerra civil.

Estoy contento porque voy a poder vivir cómo el Imperio se desmorona por completo.
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#6 srskiner
#4 con esas cosas siempre ha sido mas divertido leerlo que vivirlo
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#8 Selection
#6 Eso será si vives en ese Imperio, a nosotros no creo que nos perjudique tanto tanto, aunque sí nos afectará.
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menéame