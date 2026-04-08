«Perdemos las midterms»: los republicanos temen que Irán ya les haya costado el control del Congreso [ENG]

Los republicanos se sienten aliviados por los pasos de Trump hacia la reconciliación con Irán, pero les preocupa que las medidas sean demasiado escasas y lleguen demasiado tarde para salvarlos de un duro ciclo electoral en las elecciones de mitad de mandato. Detrás de la celebración pública de muchos republicanos por el anuncio de un alto el fuego temporal de dos semanas, veteranos del partido siguen advirtiendo de una realidad política complicada.