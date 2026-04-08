«Perdemos las midterms»: los republicanos temen que Irán ya les haya costado el control del Congreso [ENG]

Los republicanos se sienten aliviados por los pasos de Trump hacia la reconciliación con Irán, pero les preocupa que las medidas sean demasiado escasas y lleguen demasiado tarde para salvarlos de un duro ciclo electoral en las elecciones de mitad de mandato. Detrás de la celebración pública de muchos republicanos por el anuncio de un alto el fuego temporal de dos semanas, veteranos del partido siguen advirtiendo de una realidad política complicada.
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Por lo que sea, no sucedió así.
Previsión si tenía, lo que no tenía era un plan B claro.
les da igual las miles de vidas humanas asesinadas por ellos
El retraso abismal que el mundo está sufriendo con este hijo de mala madre al que seguís dando apoyo, hijos de puta, va a ser difícilmente recuperable en décadas, si es que es recuperable.
- Aquí breve resumen de cómo Trump puede ser cesado después de perder las midterms:
• Una derrota electoral no lo aparta automáticamente del cargo.
• El único camino constitucional es que la Cámara apruebe artículos de impeachment por mayoría simple y que después el Senado lo condene por dos tercios
• Si eso ocurriera, la sanción sería la destitución y, potencialmente, la inhabilitación para volver a ocupar cargos federales.
• En un caso raro, también podría salir… » ver todo el comentario
Estoy contento porque voy a poder vivir cómo el Imperio se desmorona por completo.