Las pensiones subirán alrededor de un 2,5% en 2026 y elevarán el gasto en 6.500 millones

La vinculación al IPC de la revalorización anual de las pensiones, blindada por completo en la reforma de 2021 del sistema público de protección, tendrá de nuevo un alto coste para la Seguridad Social el año que viene, pese a la moderación –en líneas generales– que el IPC muestra en el conjunto de 2025
En efecto. Y arrimar todos el hombro por conseguirlo.
Y, como dice #1 , no deflactemos el IRPF, no vaya a ser que a los trabajadores nos quede algo más de dinero en la cuenta a final de mes. Eso es de fascista.
Traed mas inmigracion, los nacionales no damos para pagar eso.
Supongo que algo he calculado mal.