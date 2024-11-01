edición general
Las pensiones subirán alrededor de un 2,5% en 2026 y elevarán el gasto en 6.500 millones

La vinculación al IPC de la revalorización anual de las pensiones, blindada por completo en la reforma de 2021 del sistema público de protección, tendrá de nuevo un alto coste para la Seguridad Social el año que viene, pese a la moderación –en líneas generales– que el IPC muestra en el conjunto de 2025

Shuquel #2 Shuquel
Ahora los trabajadores deberíamos pedir una subida salarial en vez de criticar que se le suban las pensiones a los que han estado muchísimos años trabajando.
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

En efecto. Y arrimar todos el hombro por conseguirlo.  media
domadordeboquerones #5 domadordeboquerones
#2 Una huelga a un gobierno de “izquierdas”?…nu se ehh!!
Cehona #6 Cehona
#5 Ya la hizo Nicolas Redondo al de la chaqueta de pana.
Narmer #8 Narmer
#2 Pues sí. Pregunta a la gente de alrededor que trabaja cuánto cobran y cuánto pagan de impuestos y a los jubilados cuál es su pensión. Los números solo cuadran porque se va quitando de otras partidas. Por eso tenemos una sanidad de mierda con listas de espera tremendas y una educación pública cada vez más en ruinas.

Y, como dice #1 , no deflactemos el IRPF, no vaya a ser que a los trabajadores nos quede algo más de dinero en la cuenta a final de mes. Eso es de fascista.
Tertuliano_equidistante #1 Tertuliano_equidistante
De la deflactación de los tramos de IRPF por el IPC seguimos sin saber nada. Los trabajadores, más pobres un año más.
ChukNorris #4 ChukNorris
el incremento sumado al presupuesto dedicado a cierre de año para pagar la nómina de los jubilados, supondrá unos 182.681,14 millones de euros en el caso de las pensiones contributivas

Traed mas inmigracion, los nacionales no damos para pagar eso.
ChukNorris #7 ChukNorris
#4 182.000 millones/22 millones de trabajadores activos = 8181€

Supongo que algo he calculado mal.
Cehona #9 Cehona
#4 Igual piensas que tidos los inmugrantes no pagan impuestos y para colmo si no tienen doble nacionalidad, no pueden votar a esos partidos que quieren el modelo USA. Sin atención sanitaria, sin infraestructuras, sin trenes. Pero con pistolas para todos.
