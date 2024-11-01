edición general
El supremacista israelí Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, sienta a los miembros secuestrados de la flotilla para grabarlos mientras les insulta [Eng-Heb]  

El supremacista llama los rehenes internacionales "terroristas" y alardea de la comida y la ayuda confiscadas a la flotilla.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Encima tortura psicológica
sotillo #4 sotillo
#1 Seguro que les ponen alguna imagen de cómo sus drones revientan cabezas de niños
Torrezzno #3 Torrezzno *
Visto el vídeo donde los insulta? Es cierto que están sentados todos en una sala grande. Leyendo los subtítulos no se ve ningún insulto. Crush crew sería mas un chiste. También hay un rato que esta hablando y no se subtitula
Mangione #2 Mangione *
Ojo, que entre otros/as por ahí puede estar la ex-alcaldesa de Barcelona (segunda ciudad más importante de España y una de las ciudades más importantes de Europa) y mientras tanto España y la UE están a por uvas...
pitercio #6 pitercio
Menudo pedazo de mierda psicópata el Gevir, no creo que haya ningún otro ecosistema en el mundo en el que encajase si no es como fertilizante.
Fartón_Valenciano #5 Fartón_Valenciano *
Yo lo único que le deseo al tal Ben-Gvir es que lo sienten en el suelo, que la gente no pare de señalarle y llamándole genocida...
