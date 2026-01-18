Pedro Sánchez cree que si Trump toma Groenlandia "haría a Putin el hombre más feliz" y sería "la carta de defunción de la OTAN"

"Una invasión de Groenlandia por parte de la Administración estadounidense haría a Putin el hombre más feliz del mundo. Sería el hombre más feliz del mundo. ¿Por qué? Uno porque de alguna manera legitima su invasión y su acción unilateral y cuestionamiento de la integridad territorial de Ucrania. Y dos, porque mucho me temo que si se produjera esa invasión de Groenlandia por parte de Estados Unidos, sería la carta de defunción de la OTAN", ha argumentado Sánchez.