Pedro Sánchez cree que si Trump toma Groenlandia "haría a Putin el hombre más feliz" y sería "la carta de defunción de la OTAN"

Pedro Sánchez cree que si Trump toma Groenlandia "haría a Putin el hombre más feliz" y sería "la carta de defunción de la OTAN"

"Una invasión de Groenlandia por parte de la Administración estadounidense haría a Putin el hombre más feliz del mundo. Sería el hombre más feliz del mundo. ¿Por qué? Uno porque de alguna manera legitima su invasión y su acción unilateral y cuestionamiento de la integridad territorial de Ucrania. Y dos, porque mucho me temo que si se produjera esa invasión de Groenlandia por parte de Estados Unidos, sería la carta de defunción de la OTAN", ha argumentado Sánchez.

#1 MADMax2
Pues creo que tiene razón en las dos.
Aparte de otras muchas consecuencias (si fuésemos una zona con un mínimo de orgullo e integridad)
Dene #3 Dene
#1 consecuencias como tener una guerra local en cada base yanki en Europa....
Bretenaldo #4 Bretenaldo *
#1 pienso lo mismo y que, además, no es solo orgullo, sino que hay verdaderas implicaciones prácticas. Por una parte es imposible contener a USA en el plano militar, pero, por otra, renunciar directamente a la defensa de Groenlandia supondría un golpe crítico no solo a la OTAN sino también a la UE, y, además, un incentivo para que los abusos continúen en el futuro, se pondría de manifiesto la debilidad de la defensa europea lo que animaría a ciertos países a probar suerte, etc.
themarquesito #5 themarquesito
#1 Tiene toda la razón del mundo
#8 daniMate
Se está postulando para ser el líder de Europa. De los pocos que planta debate frente a Trump y sus desvaríos.
Nachodemieres #6 Nachodemieres
Vale de acuerdo tienes razón presidente, ahora cuéntanos lo más importante cuales serían tus políticas sobre las bases militares de ese país agresor en tu propio territorio y que harias con la pertenencia a la OTAN.
#2 Joaker
Razon no le falta.
#7 alhambre
#2 Parece que la mejor táctica para detener la invasión de Groenlandia es atacar al orgullo de Trump. Habrá que reírse mientras podamos.
