edición general
7 meneos
29 clics

Pedro Otamendi Chico, de Ciudadanos a apoyar a Vox y difundir propaganda sionista a favor del genocidio en Gaza  

Otamendi es un traficante de odio que opera a cara descubierta y que se ha ido radicalizando con el paso del tiempo. Su cuenta principal (@PedroOtamendi) con más de 75 mil seguidores, difunde con asiduidad las campañas de desinformación y odio que fabrican las agencias de la hasbará (maquinaria de propaganda sionista) en nuestro país, para justificar el genocidio en Gaza.

| etiquetas: vox , sionismo , israel
6 1 0 K 96 actualidad
7 comentarios
6 1 0 K 96 actualidad
#3 seruvi
Debe ser un caso aislado porque clamaban a los cuatro vientos que la gente de Ciudadanos era de centro xD
3 K 50
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
En este otro vídeo se ve como la extrema derecha y sionistas se juntan para tirar a gente de aquí de sus casas. x.com/PabloIglesias/status/1980918877065560224

Vox y la extrema derecha, israel están en contra del cambio climático, porque disminuye la especulación, turismo y demás

Vox obliga al PP en Valencia a borrar todo rastro de cambio climático…   » ver todo el comentario
1 K 27
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
#1 Adivinad por qué se me persigue y se me ataca constantemente en los meneos :roll:
0 K 20
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
Defensor de que la izquierda mató a Charlie Kirk, cuando hoy en día Candence Owens con 8 millones de seguidores en redes sociales señala como Kirk días antes dijo que dejaba la causa israelí y los sionistas la atacan sin que ella los señale directamente

En Estados Unidos hay un movimiento para superar el debate izquierda derecha y enfrentar a Israel www.meneame.net/m/Artículos/estados-unidos-hay-movimiento-superar-deb
0 K 20
NPCMeneaMePersigue #7 NPCMeneaMePersigue
Su post fijado es un ataque a Pablo Iglesias acusándole de lo de las residencias, que fue Ayuso en beneficio de las residencias privadas

Si se investiga seguro que ciertos fondos de inversión genocidas tienen inversiones en esas residencias privadas
0 K 20
JackNorte #5 JackNorte *
Ni de izquierdas ni de derechas, ahora se que significa, por fin, pro genocida.
0 K 12
Rogue #4 Rogue
Mercenario político
0 K 8

menéame