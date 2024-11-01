Pedro Otamendi Chico, de Ciudadanos a apoyar a Vox y difundir propaganda sionista a favor del genocidio en Gaza  

Otamendi es un traficante de odio que opera a cara descubierta y que se ha ido radicalizando con el paso del tiempo. Su cuenta principal (@PedroOtamendi) con más de 75 mil seguidores, difunde con asiduidad las campañas de desinformación y odio que fabrican las agencias de la hasbará (maquinaria de propaganda sionista) en nuestro país, para justificar el genocidio en Gaza.