7
meneos
26
clics
Un pastor cristiano intenta ligarse a un chico de 14 años en una web de contactos gays (Eng)
Confesó después de que la policía lo sorprendiera enviando textos de "naturaleza sexual" a un policía encubierto.
|
etiquetas
:
pastor
,
cristiano
,
religión
,
chico
,
policía
,
gay
,
sexo
5
2
0
K
81
actualidad
23 comentarios
#1
MoñecoTeDrapo
*
¿Y qué hace un chico de 14 años en una web de "contactos"?
5
K
74
#2
Jointhouse_Blues
#1
Buscando ovejas, obviamente.
1
K
20
#5
MoñecoTeDrapo
#2
eso sería el pastor
0
K
11
#9
Jointhouse_Blues
#5
Ese resultó ser un lobo con piel de pastor.
0
K
12
#3
DayOfTheTentacle
#1
era un policía incitando a un delito... Como los secretas que venden droga en las zonas de fiesta.
Pero vaya que pena ninguna por el cura pedófilo.
2
K
30
#6
MoñecoTeDrapo
*
#3
no puedo entrar en la noticia, da error, pero dicen que confesó, no que lo pillaran in fraganti. Igual es como dices y está mal contado pero ahora mismo no sé si existe ese chico de 14 años
0
K
11
#15
Eukherio
#6
A mí también me da error, hasta que activo una VPN. Si tiene que ver con el fútbol me da la risa, lo juro.
0
K
8
#4
eltxoa
#1
Ayer vi un vídeo de unos clavales de 12 a 14 años que reconocieron por la calle a una entrepreneur de OF. Los mocosos pagaban el premium de la fémina.
0
K
10
#7
MoñecoTeDrapo
#4
me suena haber visto algo parecido, o lo mismo...
0
K
11
#8
antesdarle
#1
que era un poli
1
K
31
#10
MoñecoTeDrapo
*
#8
¿un poli haciéndose pasar por un menor que se ha hecho pasar por mayor para entrar en una web para mayores diciendo una vez dentro de la web que es menor?
2
K
46
#12
antesdarle
#10
si y el otro pederasta creyendo que era un menor ha picado el anzuelo
0
K
11
#11
Furiano.46
#1
aún así, es como decir que violan a una chica por llevar minifalda. No es culpa de la chica. Y por supuesto, que un chico de 14 años debería estar bajo supervisión ( en este caso era un policía)
0
K
11
#14
Eukherio
*
#1
Lo normal sería que fuese otro señor de 50 haciéndose pasar por un chaval de 14. Y de hecho parece ser que lo es:
has resigned after he got busted on the gay hookup app Sniffies trying to have sex with a police officer posing as a 14-year-old boy.
No entiendo muy bien el motivo por el que este tipo de gente cree que los chavales se van a meter en webs de contactos.
0
K
8
#17
MoñecoTeDrapo
#14
no puedo ver la web no tengo VPN en mi móvil, pero ese sería mi punto si es una "trampa policial". La trampa la tendrán que poner en Twitch o en webs infantiles , no en una web de contactos.
0
K
11
#22
Eukherio
#17
Es como todo, por poder podría estar un menor de verdad ahí. Aunque el poli no lo sea sí que ha encontrado a una persona que estaría dispuesta a follarse a un menor. Éticamente es un pifostio, pero técnicamente está previniendo que este tipo de cosas pasen. Además, en una web de contactos basta con crear un anuncio en el que se deje caer que está un menor y dejarlo ahí a ver quién responde, con Twitch y demás tienes que estar activo.
0
K
8
#16
Bryson
#1
Esta vez no es que hiciera falta leer la noticia. Es que con leer la entradilla ya hubieses tenido información suficiente para saber que era un policía encubierto, haciéndose pasar por un chico de 14 años.
0
K
7
#19
MoñecoTeDrapo
*
#16
No. La entradilla es confusa. "Confesó después de que un policía lo sorprendiera": lo entiendo como que confesó después, o sea no lo pillaron con las manos en la masa. Confuso.
0
K
11
#18
Pertinax
*
#1
Lo mismo que harías tú en estos tiempos. Saltarte a la autoridad para mojar la sardina. Maniobra complicada el impedirlo.
Educación e información, otra no hay.
0
K
20
#21
MoñecoTeDrapo
#18
pero las trampas policiales para pederastas no deberían hacerlas en webs de contactos, sino en páginas infantiles. Es muy raro este caso.
0
K
11
#20
Gry
#1
Bienvenido a Internet, donde los hombres son hombres, las mujeres son hombres y los niños son agentes del FBI.
1
K
26
#23
MoñecoTeDrapo
#20
menos mal que nadie sabe que soy un perro
0
K
11
#13
kinnikuman
"Me parece que he entendido la película. La policía sabía que los de asuntos internos les tendían una trampa?"
0
K
7
Ver toda la conversación (
23
comentarios)
