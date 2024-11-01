Pasajero español da positivo en hantavirus

Uno de los 14 pasajeros españoles da positivo en hantavirus por prueba PCR realizada a su llegada al hospital militar Gomez Ulla ubicado en Carabanchel, Madrid. El afectado se encuentra pendiente de segunda prueba de confirmación y por el momento es asintomático. El resto de los tripulantes españoles dan de momento negativo en la prueba. Los pasajeros harán cuarentena hasta el 17 de Julio.
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La rentabilidad política la sacan los asustaviejas vendedores de alarmas antiocupaciones.
Yo aún no veo qué es lo que se ha hecho mal.
La verdad es que los que os quejabais de que las medidas anticovid eran demasiado restrictivas ahora decís que estas no son lo suficientemente duras. Cualquiera entiende vuestra verdad.
No decir la verdad no implica conspiración como bien sabes pero usar un hombre de paja es tentador.
Devuelvo ignore por falta de principio de caridad y al ignore. Gracias por participar
Emosido engañado
Tampoco me parece tan difícil de entender
⦁ El Gobierno de España revela que no hubo PCR generalizadas a bordo del MV Hondius porque no se vio razón
⦁ Uno de los cinco franceses del crucero con hantavirus presentó síntomas en el avión de repatriación
⦁ EEUU confirma un "positivo leve" en hantavirus y otro con síntomas entre sus repatriados del "MV Hondius"
Esperemos que todo se quede un mal susto para todos los pasajeros, que nadie más enferme , que la sociedad aprenda y todas esas mierdas utópicas que se dicen.
Vamos a morir todos.
Por Carabanchel al lado del hospital he visto menos gente que de costumbre. Curioso.