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Pasajero español da positivo en hantavirus

Pasajero español da positivo en hantavirus

Uno de los 14 pasajeros españoles da positivo en hantavirus por prueba PCR realizada a su llegada al hospital militar Gomez Ulla ubicado en Carabanchel, Madrid. El afectado se encuentra pendiente de segunda prueba de confirmación y por el momento es asintomático. El resto de los tripulantes españoles dan de momento negativo en la prueba. Los pasajeros harán cuarentena hasta el 17 de Julio.

| etiquetas: gomez ulla , hantavirus , sanidad , hondius
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21 comentarios
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Comentarios destacados:    
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Menuda bala hemos esquivado y menos mal que se cambió la cuarentena " voluntaria" por la de si o si
5 K 64
Veelicus #12 Veelicus
#1 No hemos esquivado ninguna bala como sociedad, el hantavirus no puede generar una pandemia.
1 K 24
CharlesBrowson #13 CharlesBrowson
#12 lo que sea, ya luego de la cuarentena hablamos si eso
0 K 8
Veelicus #16 Veelicus
#13 Es que combiene no hacer sensacionalismo, no lo digo por ti sino por la prensa, que parece que este virus es la gripe aviar mutada y es un virus muy peligroso para algunos de los contagiados pero que es dificil de contagiar, por eso digo, que como sociedad no es un virus preocupante.
0 K 14
Supercinexin #18 Supercinexin
#12 Con el PP en La Moncloa, ahora mismo el Zendal parecería el cuartel de la corporación Umbrella en Resident Evil.
1 K 34
#19 fingulod
#1 A ver, la cuarentena era voluntaria cómo cuando en el ejército piden voluntarios. O dices que sí, o te dicen que sí. Así es que todos "voluntariamente" han accedido. Porque si no, hubiera sido por las malas, y además quedan como el culo.
1 K 19
placeres #3 placeres
¿Los pasajeros harán cuarentena hasta el 17 de Julio. ? No quedamos que eran entre 2 y 8 semanas como muy máximo para los síntomas, ya cuentan con la posibilidad que se han contagiado en el propio hospital?
1 K 25
#4 endy *
#3 mintieron en la pandemia y por supuesto no van contar la verdad ahora. Todo sea por sacar rentabilidad política
6 K -35
#8 MenéameApesta *
#4 Y cual es la verdad? Es otra conspiración del gobierno para tenernos controlados?

La rentabilidad política la sacan los asustaviejas vendedores de alarmas antiocupaciones.
Yo aún no veo qué es lo que se ha hecho mal.

La verdad es que los que os quejabais de que las medidas anticovid eran demasiado restrictivas ahora decís que estas no son lo suficientemente duras. Cualquiera entiende vuestra verdad.
3 K -5
#14 endy *
#8 según tú el gobierno siempre dice la verdad?
No decir la verdad no implica conspiración como bien sabes pero usar un hombre de paja es tentador.
Devuelvo ignore por falta de principio de caridad y al ignore. Gracias por participar
1 K 19
#10 jorgeesc *
#4 nos fuliñigan desde aviones, dí que sí.
Emosido engañado
1 K 19
Cantro #5 Cantro
#3 hasta que no estén aislados los unos de los otros, un contagio se puede producir en cualquier momento, y el tiempo de cuarentena completa empieza a contar a partir de ese momento

Tampoco me parece tan difícil de entender
1 K 22
placeres #7 placeres
#5 por la misma sería hasta el 10-11 de julio dan una semana más allá del caso más pesimista.. Por eso me cuesta un poco de entender.
1 K 21
Cantro #9 Cantro
#7 supongo que prefieren dar un margen extra, por si acaso. Yo lo haría
0 K 10
josde #15 josde *
#3 Es hasta el 17 de Junio, es errónea la fecha
0 K 20
#20 Eukherio
#3 Es el 17 de Junio, creo.
0 K 8
josde #6 josde
Según parece por ahora es asintomático.
0 K 20
curaca #17 curaca
#6 pues hasta hace un rato se decía que hacer PCR's a asintomáticos era absurdo porque siempre salía negstivo ya que para que fuera fiable el paciente debía tener síntomas...
0 K 10
MyNameIsEarl #2 MyNameIsEarl
Lo que tenía que haber sido un puto orgullo patrio y se ha montado un sainete.... Es que no me lo explico. Hay que hacer un puto circo de todo? Pero, de todo?
Esperemos que todo se quede un mal susto para todos los pasajeros, que nadie más enferme , que la sociedad aprenda y todas esas mierdas utópicas que se dicen.
1 K 11
#11 To_lo_loco
Tenía una vieja sentada al lado en el bus.

Vamos a morir todos.

Por Carabanchel al lado del hospital he visto menos gente que de costumbre. Curioso.
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menéame