Pasajero español da positivo en hantavirus

Uno de los 14 pasajeros españoles da positivo en hantavirus por prueba PCR realizada a su llegada al hospital militar Gomez Ulla ubicado en Carabanchel, Madrid. El afectado se encuentra pendiente de segunda prueba de confirmación y por el momento es asintomático. El resto de los tripulantes españoles dan de momento negativo en la prueba. Los pasajeros harán cuarentena hasta el 17 de Julio.