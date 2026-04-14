Un parlamentario ‘amigo de Israel’ en la izquierda

Pese al genocidio que está cometiendo Israel en Palestina y la guerra que ha provocado en todo Oriente Medio, incluidos los recientes ataques contra Irán y Líbano, sigue habiendo un simpatizante de la entidad sionista que figura como representante de un partido de izquierdas en el Congreso. Jon Iñarritu firmó una petición contra el boicot a Israel, ha mantenido contactos con funcionarios, lobbys y medios israelíes, donó a una asociación “contra el antisemitismo” dirigida por sionistas y es amigo íntimo de la tertuliana Pilar Rahola.