Un parlamentario ‘amigo de Israel’ en la izquierda

Pese al genocidio que está cometiendo Israel en Palestina y la guerra que ha provocado en todo Oriente Medio, incluidos los recientes ataques contra Irán y Líbano, sigue habiendo un simpatizante de la entidad sionista que figura como representante de un partido de izquierdas en el Congreso. Jon Iñarritu firmó una petición contra el boicot a Israel, ha mantenido contactos con funcionarios, lobbys y medios israelíes, donó a una asociación “contra el antisemitismo” dirigida por sionistas y es amigo íntimo de la tertuliana Pilar Rahola.
| etiquetas: sionismo , antisemitismo , izquierda institucional
Me viene a la cabeza el miserable de Santiago Alba Rico.
diariosocialista.net/2026/04/14/un-parlamentario-amigo-de-israel-en-la
Tiene pinta de bulo
Sí, tiene toda la pinta de ser un artículo sesgado y potencialmente engañoso, aunque no necesariamente “inventado” en el sentido de falso total.
Te explico lo importante:
1. La fuente no es neutral
El medio es Diario Socialista, que es un sitio de orientación política muy marcada. Eso no invalida automáticamente lo que publica, pero sí… » ver todo el comentario
No estais ayudando apoyando a confesionales. No estáis ayudando apoyando a beligerantes.