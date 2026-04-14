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Un parlamentario ‘amigo de Israel’ en la izquierda

Un parlamentario ‘amigo de Israel’ en la izquierda

Pese al genocidio que está cometiendo Israel en Palestina y la guerra que ha provocado en todo Oriente Medio, incluidos los recientes ataques contra Irán y Líbano, sigue habiendo un simpatizante de la entidad sionista que figura como representante de un partido de izquierdas en el Congreso. Jon Iñarritu firmó una petición contra el boicot a Israel, ha mantenido contactos con funcionarios, lobbys y medios israelíes, donó a una asociación “contra el antisemitismo” dirigida por sionistas y es amigo íntimo de la tertuliana Pilar Rahola.

| etiquetas: sionismo , antisemitismo , izquierda institucional
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10 comentarios
9 2 2 K 110 actualidad
emmett_brown #4 emmett_brown
Pues este señor tan trajeado se puede ir previa expulsión de su grupo parlamentario a la MIERDA, y luego comérsela.
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emmett_brown #3 emmett_brown
Pues este señor tan trajeado se puede ir a la MIERDA, y luego comérsela.
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eltxoa #2 eltxoa
Lo que me faltaba ver!
1 K 26
wata #7 wata
Hace años que se sabe. Es un sionista reconocido, amigo de Israel y que sería feliz viviendo allí. Un mierda.
1 K 25
#8 luckyy
Una pena porque le considero un gran político, pero esto no se puede consentiry deberia ser expulsado del partido
1 K 25
#1 MenéameApesta
Será por izquierdistas que apoyaron la guerra en Siria... Viene siendo lo mismo.
Me viene a la cabeza el miserable de Santiago Alba Rico.
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Veelicus #5 Veelicus
Un poquito... lo de ir en contra de la peticion del boikot a Israel es de 2011... hace 15 años.
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DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
Poderoso don dinero...
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Peka #10 Peka
#0 Vaya bulo que estás intentando colar.


diariosocialista.net/2026/04/14/un-parlamentario-amigo-de-israel-en-la

Tiene pinta de bulo

Sí, tiene toda la pinta de ser un artículo sesgado y potencialmente engañoso, aunque no necesariamente “inventado” en el sentido de falso total.

Te explico lo importante:

1. La fuente no es neutral
El medio es Diario Socialista, que es un sitio de orientación política muy marcada. Eso no invalida automáticamente lo que publica, pero sí…   » ver todo el comentario
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mikhailkalinin #9 mikhailkalinin
Un parlamentario de Boko Haram en la izquierda. Un parlamentario partidario del consejo de Ulemas en la izquierda. Un parlamentario a favor del Majzén marroquí. UN PARLAMENTARIO CONFESIONAL EN LA IZQUIERDA.
No estais ayudando apoyando a confesionales. No estáis ayudando apoyando a beligerantes.
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menéame