Una pareja británica explica cómo se jubiló antes de los 40 años: "No poníamos la calefacción ni comíamos fuera de casa"

La pareja dividió su estrategia en varias etapas. Primero, estabilizarse con un fondo de emergencia y evitar deudas de alto interés. Luego, crear de un margen entre ingresos y gastos: anotaban cada libra gastada y analizaban si aportaba valor real. Pequeños gestos sostenidos en el tiempo tuvieron un enorme impacto: solo al llevarse el almuerzo al trabajo y evitar comer fuera, lograron generar 40.000 libras de beneficio durante diez años, gracias a invertir ese ahorro...

comentarios
#1 YSiguesLeyendo
... Así, en abril de 2019 alcanzaron la cifra mágica: ingresos 25 veces su gasto anual. Ese es el umbral que muchos seguidores del FIRE consideran suficiente para retirarse, basándose en la llamada "regla del 4%", que afirma que es posible vivir de forma indefinida retirando ese porcentaje de la inversión...
#2 drstrangelove
La clave fue que no sólo pensaron en ahorrar, sino en aumentar sus ingresos. Acabaron montando sus propios negocios de forma calculada y ahí dispararon su cash-flow.

La otra clave fue invertir en índices globales, sin complicarse con criptochicharros, modas pasajeras o estafas multinivel. Un método sencillo y probado.

Y por supuesto que había una gran complicidad entre ambos, salir a pasear para hablar de cómo ahorrar más o cómo invertir mejor, menuda bicoca, sus amistades pensarían que estaban chalaos.
#3 eipoc
Si es que somos pobres porque queremos y solo gastamos en cosas superficiales, entre ellas la calefacción. Con sueldazos de 1500€ y teniendo que pagar el alquiler el que no se jubila a los 40 años es porque no quiere.
