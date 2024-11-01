Una pareja británica explica cómo se jubiló antes de los 40 años: "No poníamos la calefacción ni comíamos fuera de casa"

La pareja dividió su estrategia en varias etapas. Primero, estabilizarse con un fondo de emergencia y evitar deudas de alto interés. Luego, crear de un margen entre ingresos y gastos: anotaban cada libra gastada y analizaban si aportaba valor real. Pequeños gestos sostenidos en el tiempo tuvieron un enorme impacto: solo al llevarse el almuerzo al trabajo y evitar comer fuera, lograron generar 40.000 libras de beneficio durante diez años, gracias a invertir ese ahorro...