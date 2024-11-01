Parece ciencia ficción, pero es real. Rusia acaba de patentar una estación espacial giratoria capaz de generar gravedad artificial

Mientras la Estación Espacial Internacional entra en su recta final, Rusia ha registrado una patente que parece salida de una novela clásica de ciencia ficción: una estación espacial que gira para crear su propia gravedad. No es un anuncio de construcción, pero sí una pista clara sobre cómo podría ser la vida en órbita cuando la EEI deje de existir.
| etiquetas: rusia , patente , gravedad artificial , giratoria , estación , nave
También en la nave alienígena de Cita con Rama (1972)
