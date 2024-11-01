edición general
12 meneos
59 clics
Parece ciencia ficción, pero es real. Rusia acaba de patentar una estación espacial giratoria capaz de generar gravedad artificial

Parece ciencia ficción, pero es real. Rusia acaba de patentar una estación espacial giratoria capaz de generar gravedad artificial

Mientras la Estación Espacial Internacional entra en su recta final, Rusia ha registrado una patente que parece salida de una novela clásica de ciencia ficción: una estación espacial que gira para crear su propia gravedad. No es un anuncio de construcción, pero sí una pista clara sobre cómo podría ser la vida en órbita cuando la EEI deje de existir.

| etiquetas: rusia , patente , gravedad artificial , giratoria , estación , nave
10 2 0 K 99 actualidad
13 comentarios
10 2 0 K 99 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 Stringerthanks
Pero si esto salía en 2001: una odisea en el espacio!
6 K 67
#2 pcmaster *
#1 Efectivamente.

También en la nave alienígena de Cita con Rama (1972)
1 K 18
Wintermutius #5 Wintermutius
#1 #2 Tal y como indica el artículo que no habéis leído.
1 K 17
Aluflipas #11 Aluflipas
#5 Y el titular y la entradilla. xD

cc #1
1 K 16
#13 Stringerthanks
#11 #5 lo he leído después, bocazas yo jaja
1 K 16
alfema #12 alfema
#2, #1 y otras muchas más películas aparecen partes giratorias de la nave para simular gravedad terrestre, creo que en Lost In Space, Interstellar, no recuerdo si en The Martian también.
0 K 15
TripleXXX #7 TripleXXX
#1 Y no es gravedad, es fuerza centrífuga que, a una determinada distancia del eje de giro pueden parecer iguales, solo tienes que subir una escalera de x metros para que apenas se note.
1 K 12
jm22381 #3 jm22381
Que se dediquen a las patentes porque lo que es al mantenimiento... www.meneame.net/story/segmento-espacial-sistema-alerta-temprana-misile
2 K 34
Barney_77 #4 Barney_77
Powerpoint sin ninguna posibilidad de desarrollo real. Rusia no el la URSS, no tiene capacidad industrial ni económica para llevar eso a cabo
1 K 24
Olarcos #6 Olarcos
Parecía y es ciencia ficción.
1 K 21
#9 Kuruñes3.0 *
Parece porque lo es xD xD
Venga putinejos alegraos, mañana patentais la vela solar o la órbita geoestacionaria...
0 K 7
#8 Cincocuatrotres
Buena noticia , Rusia posee una poderosa ingeniería y es la clave de que este dando para el pelo a la OTAN en el campo de batalla, en los medios no, solo basta este botón.
0 K 6
Don_Pixote #10 Don_Pixote
#8 si, ahora en 2025 han aprendido a domar caballos en Ucrania
0 K 8

menéame