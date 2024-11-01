edición general
La paradoja electoral andaluza: más ciudadanos se declaran de izquierdas pero la derecha lidera las encuestas

Mientras el dilema para el PP es si revalida o no la mayoría absoluta, en Andalucía el 39,3% se declara de izquierdas; el 31,8%, de derechas, y el 25,7% se sitúa en el centro, según el último barómetro del Centra.

Supercinexin #6 Supercinexin
en Andalucía el 39,3% se declara de izquierdas; el 31,8%, de derechas, y el 25,7% se sitúa en el centro,

No sé de dónde se sacan que "más ciudadanos se declaran de izquierdas". A mí me salen 39,3% de izquierdas y 57,5% de derechas.
5
#8 ombresaco
#6 Con el famoso "ser de centro es otra forma de decir ser de derechas", es cierto. Pero si comparamos 39.3 (izqdas) y 31.8 (dchas), es cierto. Otra forma de entenderlo (que es como yo lo entendí por el titular, antes de leer tu comentario), es que "ahora (más que antes) se declaran de izquierdas"
0
#10 Tunguska08Chelyabinsk13 *
31,8%, de derechas, y el 25,7% de derechas pero dicen que son de centro. No veo yo cual es la sorpresa, en que lidere la derecha las encuestas...

PD: Como dice #6
0
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
No es paradoja, la paradoja es la izquierda en este país. Y más por aquí abajo.
3
#9 exeware *
#1 ya deberia peinar canas, y mi experiencia es que siempre que ha gobernado la izquierda y hay habido escándalos los de izquierdas desecantados votan a la derecha por enfado/despecho....En cambio con la derecha... como diría Rajoy cuanto mas mejor...
0
#11 VFR
#9 Si los de izquierdas se cabrean ya ha valido la pena el escándalo
0
#12 exeware *
#11 el problema es cuando dejas de comer (votar a la derecha) para no tener dolor de estómago (escandalos en la izquierda)
0
Dene #2 Dene
Ese 25 que no es de izquierda ni de derecha pero acaba votando extremo centro ....
No me creo na de lo que responde el personal en las encuestas
2
#3 tyrrelco
#2 Eso creo yo, ese centro suena a que se avergüenzan de decir que son de un lado o de otro. Vista la opinión de muchos, me inclino a pensar que es, decir que son de derechas lo que temen.
0
#13 VFR
#3 O que les repugnan las posturas conmigo o contra mí de los extremistas
0
Shuquel #4 Shuquel *
En las últimas elecciones votaron un 36,38% a la izquierda. Igual el 2,92% que falta no fue a votar y se quedó en casa haciendo autocrítica.
es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_al_Parlamento_de_Andalucía_de_2022
1
GeneWilder #5 GeneWilder
Muchos de esos que se declaran de izquierdas no encontrarán un partido al que votar, al contrario que los que se declaran de derechas.
1
#14 VFR
Los de conmigo o contra mí :palm:
0
#15 Borgiano *
Si aplicamos la vara de medir del meneante medio, Podemos es centro, PSOE derecha dura, PP ultraderecha fascistoide y VOX los jinetes del apocalipsis.
0
XtrMnIO #7 XtrMnIO
No es una paradoja, la derecha sólo gana cuando desactiva el voto de la izquierda.

Los votantes de derechas no votan, fichan.
2

