La paradoja electoral andaluza: más ciudadanos se declaran de izquierdas pero la derecha lidera las encuestas

Mientras el dilema para el PP es si revalida o no la mayoría absoluta, en Andalucía el 39,3% se declara de izquierdas; el 31,8%, de derechas, y el 25,7% se sitúa en el centro, según el último barómetro del Centra.
No sé de dónde se sacan que "más ciudadanos se declaran de izquierdas". A mí me salen 39,3% de izquierdas y 57,5% de derechas.
PD: Como dice #6
No me creo na de lo que responde el personal en las encuestas
Los votantes de derechas no votan, fichan.