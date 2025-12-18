El papa aprueba la beatificación de 11 mártires españoles asesinados en la Guerra Civil

El papa León XIV firmó este jueves el decreto de «martirio» por el que serán beatificados los españoles Ignacio Aláez Vaquero y diez compañeros seminaristas y familiares asesinados «por odio a la fe» en Madrid entre 1936 y 1937, durante el periodo de la Guerra Civil española. El pontífice lo aprobó después de recibir al prefecto del dicasterio para la Causa de los Santos, Marcello Semeraro, y al ser reconocidos mártires no han necesitado ningún milagro, al contrario que el resto de los procesos de beatificación, informó la Santa Sede.