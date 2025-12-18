edición general
6 meneos
12 clics

El papa aprueba la beatificación de 11 mártires españoles asesinados en la Guerra Civil

El papa León XIV firmó este jueves el decreto de «martirio» por el que serán beatificados los españoles Ignacio Aláez Vaquero y diez compañeros seminaristas y familiares asesinados «por odio a la fe» en Madrid entre 1936 y 1937, durante el periodo de la Guerra Civil española. El pontífice lo aprobó después de recibir al prefecto del dicasterio para la Causa de los Santos, Marcello Semeraro, y al ser reconocidos mártires no han necesitado ningún milagro, al contrario que el resto de los procesos de beatificación, informó la Santa Sede.

| etiquetas: papa , leon xiv , apruba , beatificacion , 11 martires , españoles
5 1 1 K 57 actualidad
10 comentarios
5 1 1 K 57 actualidad
Comentarios destacados:    
Andreham #6 Andreham
A ver si al Papa se le viene antojando beatificar también a los cientos de miles de asesinados y a los que murieron por hambre y enfermedad durante el periodo de extrema placidez.

No creo, porque al fin y al cabo lo hicieron los suyos. A los que abandonó su dios no hay que hacerles detallitos.

Alguno de la camada de alcama pardillo debería de decirle que estas cosas pasaron mucho tiempo y que pase página.
4 K 52
Cehona #10 Cehona
#6 “Matadlos a todos, Dios ya reconocerá a los suyos”
0 K 13
pepel #2 pepel
Los rojos no necesitamos beatos, Esto es gasolina para las derechas.
2 K 43
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
Así estas tu.
1 K 31
alcama #1 alcama
Ni olvido ni perdón
2 K 30
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
No se olvide la complicidad de la iglesia católica con los golpistas.
1 K 23
ur_quan_master #9 ur_quan_master
#4 y de los curas asesinados por los rebeldes golpistas.
0 K 11
#8 malarte *
Nadie pide que se olviden, sois los psicópatas como tú los que pedís que olvidemos a los enterrados en las cunetas.
Para los que son como tú, si los vivos no tienen los mismos derechos, los muertos tampoco…
0 K 7
#3 poxemita
Se morirían de otra cosa, porque todo el mundo sabe que en la zona republicana no hubo asesinatos.
3 K 7
#7 mcfgdbbn3
#3: Yo condeno todos los crímenes, los que hacen distinción sois vosotros.
0 K 12

menéame