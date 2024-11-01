Países de Europa y Asia rechazan unirse a misión de Trump en estrecho de Ormuz

La presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para formar una coalición militar internacional que reabra el Estrecho de Ormuz chocó con un muro diplomático en Europa. Este lunes 16 de marzo durante el Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, descartó categóricamente la participación de su país en la operación.