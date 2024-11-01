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Países de Europa y Asia rechazan unirse a misión de Trump en estrecho de Ormuz

Países de Europa y Asia rechazan unirse a misión de Trump en estrecho de Ormuz

La presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para formar una coalición militar internacional que reabra el Estrecho de Ormuz chocó con un muro diplomático en Europa. Este lunes 16 de marzo durante el Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, descartó categóricamente la participación de su país en la operación.

| etiquetas: europa , asia rechazan , trump , estrecho ormuz
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7 comentarios
21 4 2 K 247 actualidad
#3 Grahml
Pero si ya acabó la guerra hace una semana y hasta rechazó la colaboración de otros países

xD  media
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mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
Donald (poned voz de pato disney) ¿Nos perdonas los aranceles?
Y bueno, la gente que a hecho la LOMLOE y otras leyes de educación, no tienen ningún pudor de decir que las han copiado de estados de USA con el resulado que conocemos.
Viva Stalin. La purga que necesita este país de infiltrados, traidores e interesados es épica.
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NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Es que todo el que se apunte a los planes de Trump ha de ser investigado por pederastia y canibalismo
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NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Qué opinas tú Netanyahu?  media
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kreepie #7 kreepie
Lo que habría que hacer es unirse todos contra ese gilipollas demente y contra el sionazi.
Que se queden ellos solos en la guerra que han arrancado o que reculen. Si todo apunta a que van a tener que salir con el rabo entre las piernas, mejor que sea ya y que dejen de dar por culo.
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SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
Donald Trumpo quebrando su doceava empresa, los Estados Unidos de América.
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loborojo #6 loborojo
Los únicos que se van a unir son dos agentes de movilidad en un dacia de la berscam enviado por AyusoQuiron
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menéame