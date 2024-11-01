edición general
El país de las 6.000 fosas

El primer mapa audiovisual de las fosas de la Guerra Civil y el franquismo en España. Más de 6.000 fosas documentadas con información histórica, geolocalización y contenido multimedia.

cocolisto
Un pais de criminales que asesinaron a conciudadanos, y sus herederos obstaculizando que las víctimas sean conocidas y reconocidas.
Dene
Con Franco se vivía mejor :wall: :wall:
