El país de las 6.000 fosas
El primer mapa audiovisual de las fosas de la Guerra Civil y el franquismo en España. Más de 6.000 fosas documentadas con información histórica, geolocalización y contenido multimedia.
|
etiquetas
:
franquismo
,
6000
,
fosas
,
guerra civil
,
memoria
6
1
0
K
102
cultura
2 comentarios
#1
cocolisto
Un pais de criminales que asesinaron a conciudadanos, y sus herederos obstaculizando que las víctimas sean conocidas y reconocidas.
0
K
20
#2
Dene
Con Franco se vivía mejor
0
K
12
