La Oxford Union declara que Israel es «una amenaza mayor que Irán» [EN]

La Oxford Union ha votado «por abrumadora mayoría» a favor de una moción que declara a Israel una «amenaza para la estabilidad regional» mayor que Irán. En un debate celebrado el jueves por la noche entre Hillel Neuer, director de UN Watch, y Mohammad Shtayyeh, ex primer ministro de la Autoridad Palestina, este último afirmó que «Israel es un Estado colonial expansionista que ha sido establecido por potencias coloniales». El Sr. Shtayyeh continuó describiendo a Israel como un «Estado paria» al que «hay que detener». Según el Jewish Chronicle, a

Que los sionazis los van a llamar antisemitas ni cotiza.
El estado sionazi de Israel es como el zorro guardando las gallinas. Armado hasta los dientes y con poder nuclear, tarde o temprano morderá la mano de Occidente que le da de comer
