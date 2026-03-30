edición general
217 meneos
395 clics
La otra guerra de Trump: así está limitando el derecho al voto de cara a las cruciales elecciones de medio mandato

La otra guerra de Trump: así está limitando el derecho al voto de cara a las cruciales elecciones de medio mandato

La mayoría del Supremo se muestra favorable a derogar una ley sobre voto por correo que lo dificultaría o impediría que se contara en su totalidad, mientras en el Congreso avanza un proyecto de ley para exigir más requisitos a los votantes. Al principio de la noche electoral suele darse el efecto 'red mirage' por el cual el mapa se tiñe de republicano al principio. Y es ahí donde el presidente podría querer congelar el voto.

| etiquetas: trump , limitando , derecho , voto , elecciones , medio , mandato
95 122 0 K 420 politica
21 comentarios
95 122 0 K 420 politica
Comentarios destacados:        
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Vaya… nadie jamás ha tenido la sospecha de ello
6 K 97
HeilHynkel #1 HeilHynkel
La mayoría del Supremo se muestra favorable a derogar una ley sobre voto por correo que lo dificultaría o impediría que se contara en su totalidad, mientras en el Congreso avanza un proyecto de ley para exigir más requisitos a los votantes.


Hay un detalle que me llama la atención. Para la mayoría de la gente esto es una animalada antidemocrática ... y es que lo es, pero cuando esta misma animalada se aplicaba para restringir a los votantes de color, nadie decía nada. Si os buscáis la historia de los sufragios en EEUU veréis que nuestra vergonzosa época del sufragio censitario o el caciquismo no tiene que ponerse colorada para nada ante la democracia histórica de los EEUU en tema de elecciones.
4 K 59
r3dman #8 r3dman
#1 Bueno es que lo de allí está a otro nivel. No sé si sabes lo de los "exámenes" para poder votar, que eran en su totalidad preguntas ambiguas de forma que el examinador podría darlas como buenas o malas según la persona fuera negra o blanca. Completamente aberrante, y eso sucedía en los 60, no en el siglo 19.
5 K 56
HeilHynkel #17 HeilHynkel
#8

Algo así tengo entendido, pero mira, eso no le parecía mal a nadie.
0 K 20
jonolulu #7 jonolulu
Segundo intento de golpe de estado
1 K 28
oceanon3d #3 oceanon3d
Lo callado de los demócratas es lo que mas me asombra ... parece que hasta tienen miedo.
2 K 23
#4 unocualquierax
#3
Exacto. Tal vez hacen declaraciones en contra, pero el hecho es que no llegan a la prensa de aquí.
¿Dónde está la opinión de Alexandria Ocaso-Cortez?. A Bernie Sanders sí que se le oye algo, pero al Partido Demócrata como tal, no veo que se queje lo suficiente para todo lo que está provocando el putoloco y el Partido Republicano.
Deberían estar montando un pollo que te cagas, en todos los medios y redes, en el Congreso, en todas partes, y no lo hacen.
1 K 19
armadilloamarillo #6 armadilloamarillo
#4 Lamentablemente Sanders no es del agrado de la mayoría del partido demócrata, como se demostró cuando prefirieron presentar a un Biden senil a Sanders, por ser "demasiado radical". Creo que si el PP se presentara en EEUU seria considerado "demasiado blando" e incluso demasiado cercano a los demócratas en los aspectos sociales.
0 K 11
Chinchorro #9 Chinchorro
#4 Aquí:
www.elciudadano.com/actualidad/ilegales-innecesarias-y-potencialmente-

Están movilizando gente, hace una semana fue una nueva manifestación de "No Kings" con millones de ciudadanos de USA saliendo a la calle.

Pero, por lo que sea, solo se escucha al payaso senil.
1 K 15
ostiayajoder #12 ostiayajoder
#4 Te cuento una cosa q no llego a nuestros oidos?

En la manifestacion de 'No kings' en.. minnesota? Un MAGA con su APACHE AH-64 sobrevolo la manifestacion a baja altura.

Han archivado la investigacion.
2 K 20
#14 unocualquierax
#12
Gracias por la información, no lo sabía. Van con todo para acojonar al pueblo.
Pero, en todo caso, no sería un MAGA, porque son helicópteros del ejército, o no ?
0 K 8
ostiayajoder #15 ostiayajoder
#14 un MAGA del ejercuto....
Vamos, dos.

Otros 2 fueron a saludar al q puso Trump en su suoerbowl alternativa a su casa
0 K 9
#13 jmav *
#3 Llevo tiempo pensando en eso. No sé si es cuestión de que los noticiarios los dejen sin voz. Tampoco veo protestas de la población.
Cuando mandaban ellos, a todas horas salía Trump.
0 K 6
#20 jbetancurt
#3 los demócratas se están moviendo bastante, pero hay tanta saturación de cosas que queda totalmente eclipsado
0 K 6
Professor #10 Professor *
Veo desesperados a los "piriodistas" de Meneame con derrocar al S.r. Trump, coño , ni que fueran a dejar de recibir una subvencion de Soros o algo, como "el diario" de I.Escolar
0 K 13
mente_en_desarrollo #11 mente_en_desarrollo
Trump solo intenta llegar a un sistema justo de "una persona, un voto".

La persona es él, y el voto, el suyo.
0 K 13
daTO #5 daTO
Primero lo probará de maneras como ésta, "legales". Sí no lo consigue tiene otras opciones,
0 K 11
Spirito #16 Spirito *
No creo que se revienten los gringos de bien hipócritas... no sé, no sé. :popcorn:
0 K 9
#19 jactate *
PP y PSOE ya hicieron lo mismo hace poco más de una década ... es.wikipedia.org/wiki/Voto_rogado#En_España
y sólo lo eliminaron una vez que las amenazas contra el bipartidismo habían sido ya desgastadas.
0 K 6
Palas_Memeces #21 Palas_Memeces
O viva la lucha del PCCh o vivan la lista de Jeffrey. La dicotomía esta meridianamente diáfana y clara.
Particularmente pienso que epsteinianos y salesianos la mierda mierda son.
0 K 6

menéame