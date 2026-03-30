La otra guerra de Trump: así está limitando el derecho al voto de cara a las cruciales elecciones de medio mandato

La mayoría del Supremo se muestra favorable a derogar una ley sobre voto por correo que lo dificultaría o impediría que se contara en su totalidad, mientras en el Congreso avanza un proyecto de ley para exigir más requisitos a los votantes. Al principio de la noche electoral suele darse el efecto 'red mirage' por el cual el mapa se tiñe de republicano al principio. Y es ahí donde el presidente podría querer congelar el voto.