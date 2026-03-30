La otra guerra de Trump: así está limitando el derecho al voto de cara a las cruciales elecciones de medio mandato

La mayoría del Supremo se muestra favorable a derogar una ley sobre voto por correo que lo dificultaría o impediría que se contara en su totalidad, mientras en el Congreso avanza un proyecto de ley para exigir más requisitos a los votantes. Al principio de la noche electoral suele darse el efecto 'red mirage' por el cual el mapa se tiñe de republicano al principio. Y es ahí donde el presidente podría querer congelar el voto.
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Hay un detalle que me llama la atención. Para la mayoría de la gente esto es una animalada antidemocrática ... y es que lo es, pero cuando esta misma animalada se aplicaba para restringir a los votantes de color, nadie decía nada. Si os buscáis la historia de los sufragios en EEUU veréis que nuestra vergonzosa época del sufragio censitario o el caciquismo no tiene que ponerse colorada para nada ante la democracia histórica de los EEUU en tema de elecciones.
Algo así tengo entendido, pero mira, eso no le parecía mal a nadie.
Exacto. Tal vez hacen declaraciones en contra, pero el hecho es que no llegan a la prensa de aquí.
¿Dónde está la opinión de Alexandria Ocaso-Cortez?. A Bernie Sanders sí que se le oye algo, pero al Partido Demócrata como tal, no veo que se queje lo suficiente para todo lo que está provocando el putoloco y el Partido Republicano.
Deberían estar montando un pollo que te cagas, en todos los medios y redes, en el Congreso, en todas partes, y no lo hacen.
www.elciudadano.com/actualidad/ilegales-innecesarias-y-potencialmente-
Están movilizando gente, hace una semana fue una nueva manifestación de "No Kings" con millones de ciudadanos de USA saliendo a la calle.
Pero, por lo que sea, solo se escucha al payaso senil.
En la manifestacion de 'No kings' en.. minnesota? Un MAGA con su APACHE AH-64 sobrevolo la manifestacion a baja altura.
Han archivado la investigacion.
Gracias por la información, no lo sabía. Van con todo para acojonar al pueblo.
Pero, en todo caso, no sería un MAGA, porque son helicópteros del ejército, o no ?
Vamos, dos.
Otros 2 fueron a saludar al q puso Trump en su suoerbowl alternativa a su casa
¿son estos?
nypost.com/2026/03/30/us-news/army-launches-probe-after-military-helic
Cuando mandaban ellos, a todas horas salía Trump.
La persona es él, y el voto, el suyo.
y sólo lo eliminaron una vez que las amenazas contra el bipartidismo habían sido ya desgastadas.
Particularmente pienso que epsteinianos y salesianos la mierda mierda son.