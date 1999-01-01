edición general
Oskar Matute responde a Feijóo después de que utilizara el 'comodín de ETA': 'El PP se ha reunido con ellos, yo nunca'

Estas reuniones a las que se refiere el parlamentario se remontan al año 1999, cuando el Gobierno popular de José María Aznar intentó erradicar la violencia de la banda terrorista a través del diálogo en una reunión celebrada en la ciudad suiza de Zúrich.

MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
También podría haberles recordado que su presidente llamó Movimiento Vasco de Liberación a ETA o que prometían que "en ausencia de violencia se puede hablar de todo" o cómo insultan a las víctimas del terrorismo que no se ponen de su lado o que utilizaron el nombre de Miguel Ángel Blanco para sus corruptelas.
devilinside #5 devilinside
#1 O que cuando el 11-M los que mintieron sobre la autoría fueron los del PP no los de ETA
vicvic #2 vicvic *
Muy poco habil el representante de Bildu. Ellos, el partido BILDU en si, todavía en las últimas elecciones presentaron a gente que había sido detenida por vínculos con ETA. Así que eso implica bastante más que reunirse. Y estamos hablando de candidatos, que si miran entre sus militantes y solo por probabilidades, seguro que hay unos cuantos.

www.meneame.net/m/actualidad/nueve-candidatos-eh-bildu-elecciones-han-
#3 SeuMadruga
#2 La gente tiene derecho a cambiar de opinión y reinsertarse. Mira sino el ejemplo de Fraga Iribarne, que pasó de firmar penas de muerte en los consejos de ministros de la dictadura a ser presidente de la Xunta de Galicia durante casi 20 años.

Si en la actualidad no hay más miembros de la dictadura en las listas del PP, como sí los había antaño, es únicamente porque han fallecido. No por otro motivo.
#4 luckyy
#2 el pp no solo es un partido corrupto y condenado sino que fue la guarida de franquistas golpistas y asesinos; su fundador fue un represor franquista y en el militan descendientes de aquellos asesinos que no han condenado el franquismo que entorpecen el desarrollo de la democracia y no dudan en traicionar a este país

Lecciones, las justas.
