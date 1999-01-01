Oskar Matute responde a Feijóo después de que utilizara el 'comodín de ETA': 'El PP se ha reunido con ellos, yo nunca'

Estas reuniones a las que se refiere el parlamentario se remontan al año 1999, cuando el Gobierno popular de José María Aznar intentó erradicar la violencia de la banda terrorista a través del diálogo en una reunión celebrada en la ciudad suiza de Zúrich.
Si en la actualidad no hay más miembros de la dictadura en las listas del PP, como sí los había antaño, es únicamente porque han fallecido. No por otro motivo.
Lecciones, las justas.