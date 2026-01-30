Óscar Puente cierra su comparecencia en el Senado: “Ni en mil vidas encontrarán en mí un parecido con ese que estaba escondido en ‘El Ventorro’ informando en tiempo real a su jefe”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cerrado su comparecencia en el Senado por el el accidente de Adamuz con un alegato en defensa de su gestión y atacando al PP, a Alberto Núñez Feijóo y a Carlos Mazón por compararle con cómo actuó la Generalitat valenciana durante la dana de 2024: “Ni en mil vidas encontrarán en mí un parecido con ese que estaba escondido en ‘El Ventorro’ informando en tiempo real a su jefe”.