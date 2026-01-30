Óscar Puente cierra su comparecencia en el Senado: “Ni en mil vidas encontrarán en mí un parecido con ese que estaba escondido en ‘El Ventorro’ informando en tiempo real a su jefe”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cerrado su comparecencia en el Senado por el el accidente de Adamuz con un alegato en defensa de su gestión y atacando al PP, a Alberto Núñez Feijóo y a Carlos Mazón por compararle con cómo actuó la Generalitat valenciana durante la dana de 2024: “Ni en mil vidas encontrarán en mí un parecido con ese que estaba escondido en ‘El Ventorro’ informando en tiempo real a su jefe”.
Ninguna vía de ningún sitio se levanta toda y se pone nueva. O la reforma integral de una casa es que se tira abajo?
Periodistas que no entienden el significado de palabras.
No conozco a nadie que haya cambiado los WC de una casa y diga que ha hecho una reforma integral de la casa....
toma, lee un poco
Gran argumento, y con eso te quedas tan a gusto
Se ha hecho una reforma integral del baño, que es lo que necesitaba reforma.
No retuerzas la realidad, te lo he dicho antes, hazte el favor de no quedar en ridículo, además que hay muertos de por medio, tápate un poquito hombre
Elije.
En todo caso sería él el que no sabía lo que significaba integral en la licitación de 700M o una vez adjudicada deciden cuántas piezas no cambiar por el mismo precio.
Una renovación integral implica cambiar, renovar, todo aquello que es renovable. En una casa no vas a tirarla y volverla a hacer de nuevo, pero sí implica cambiar todo lo demás que sea factible y "quitable".
En una vía de tren, por definición de vía de tren, significa que vas a cambiar todos los raíles, puede que incluso algunas traviesas si es necesario.
Por otro lado, ¿que no hacía falta renovar todo? perfecto, no seré yo quien lo discuta aunque se me hace raro que siga habiendo raíles de 1989 a día de hoy. Ahora, si no vas a renovar todo lo renovable, no le llames renovación integral.
Yo sería al único del PSOE al que votaría a los demás del PSOE no, ni de lejos.
Por favor, desarrolla.
En defenderse diciendo que hizo una renovación integral, pero fue parcial. En soltar bulos como que el iryo pesaba demasiado...sigo?
Pero qué esperar de un ministerio en el que se hacían castings para contratar putas?.
Es un escándalo.
Es que tenéis una visión de la realidad bastante alterada
aqui tienes 1:
aqui tienes otro, DOS MINUTOS DE APLAUSO de la escoria pepera:
toma, para tu vision de la realidad bastante alterada, derechitero cobarde...
Te digo aquí, la gente que comenta, la gente que te cruzas...quién defiende a Mazón?
Y aún así, con todos los peros que quieras, Oscar Puente, no ha dejado de comparecer y exponerse.... como corresponde a quien es visiblemente quien tiene dicha responsabilidad.
Si con lo que pasa con Puente, lo que me quieres… » ver todo el comentario
Por supuesto que está a años luz.
Pero porque conseguirían hacer bueno a un macaco con diarrea.
Puente no ha matado a nadie. Mazón si.