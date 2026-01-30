edición general
Óscar Puente cierra su comparecencia en el Senado: “Ni en mil vidas encontrarán en mí un parecido con ese que estaba escondido en ‘El Ventorro’ informando en tiempo real a su jefe”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cerrado su comparecencia en el Senado por el el accidente de Adamuz con un alegato en defensa de su gestión y atacando al PP, a Alberto Núñez Feijóo y a Carlos Mazón por compararle con cómo actuó la Generalitat valenciana durante la dana de 2024: “Ni en mil vidas encontrarán en mí un parecido con ese que estaba escondido en ‘El Ventorro’ informando en tiempo real a su jefe”.

chemado_chema #8 chemado_chema
#6 gilipolleces de los periodistas fachas. Que ya podían ser así de exigentes con los que les riegan de subvenciones.

Ninguna vía de ningún sitio se levanta toda y se pone nueva. O la reforma integral de una casa es que se tira abajo?

Periodistas que no entienden el significado de palabras.
8 K 79
#9 vGeeSiz
#8 si, correcto, la reforma integral de una casa es que se cambia todo, fontanería, electricidad, suelos, puertas...

No conozco a nadie que haya cambiado los WC de una casa y diga que ha hecho una reforma integral de la casa....
0 K 10
#13 sliana
#9 pero no se habla de casas sino de redes ferroviarias. Tu problema es gramatical y de contexto?
1 K 17
#14 vGeeSiz
#13 creo que el problema lo tienes tu, pero bueno
0 K 10
c0re #26 c0re
#9 no, ha hecho una reforma integral del baño.
1 K 19
#27 vGeeSiz *
#26 defendéis lo indefendible y luego acusais a otra gente de hacer lo mismo que estás haciendo tu

toma, lee un poco

www.larazon.es/economia/normativa-adif-desmiente-puente-renovacion-int
0 K 10
c0re #33 c0re *
#27 “la razón”  media
0 K 9
c0re #36 c0re *
#35 me quedo agustísimo.

Se ha hecho una reforma integral del baño, que es lo que necesitaba reforma.  media
0 K 9
#37 vGeeSiz
#36 no no no jajajajajajaja

No retuerzas la realidad, te lo he dicho antes, hazte el favor de no quedar en ridículo, además que hay muertos de por medio, tápate un poquito hombre
0 K 10
c0re #38 c0re
#37 no sé si es ad hominem u hombre de paja.

Elije.
0 K 9
#11 gershwin *
#8 dijo junto eso literal 'todos los materiales recientes'
En todo caso sería él el que no sabía lo que significaba integral en la licitación de 700M o una vez adjudicada deciden cuántas piezas no cambiar por el mismo precio.
1 K 21
ContracomunistaCaudillo #22 ContracomunistaCaudillo
#8 no entiendo como tienes la jeta de soltar semejantes barbaridades. No existe justificación posible para defender a este "ministro" que se la pasa más tiempo en twitter insultando a la oposición que en hacer su trabajo. Solamente un fanático de la izquierda puede defender esto.
0 K 6
#23 Tensk
#8 ¿En serio ni te buscas un ejemplo que sirva y pones el mismo que él?

Una renovación integral implica cambiar, renovar, todo aquello que es renovable. En una casa no vas a tirarla y volverla a hacer de nuevo, pero sí implica cambiar todo lo demás que sea factible y "quitable".

En una vía de tren, por definición de vía de tren, significa que vas a cambiar todos los raíles, puede que incluso algunas traviesas si es necesario.

Por otro lado, ¿que no hacía falta renovar todo? perfecto, no seré yo quien lo discuta aunque se me hace raro que siga habiendo raíles de 1989 a día de hoy. Ahora, si no vas a renovar todo lo renovable, no le llames renovación integral.
0 K 10
#29 vGeeSiz
#8 toma, entendedor de palabras, para que entiendas un poco mejor

www.larazon.es/economia/normativa-adif-desmiente-puente-renovacion-int
0 K 10
#1 Piscardo_Morao
Eso es lo que le jode al facherío, que se podrá criticar su gestión, pero al menos ha hecho lo que no hizo Mazón, dar la cara.
6 K 67
Asimismov #7 Asimismov *
#1 éste tío ha estudiado y aprendido el curso de maquinista y de ingeniero de ffcc y ha sido capaz de superar a cualquier contertulio en tres días. Sin duda alguna es el ministro más capacitado del actual Gobierno, dando lecciones de como hacer una comunicación perfecta a víctimas, público y periodistas en cada una de sus intervenciones.
Yo sería al único del PSOE al que votaría a los demás del PSOE no, ni de lejos.
2 K 32
ContracomunistaCaudillo #12 ContracomunistaCaudillo
#1 Primero se manda la cagada y luego pide perdón. Parece que esa es la estrategia y los obreros de izquierda aprueban.
2 K -13
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
"Lo hice mal, pero es que Mazón..."
3 K 45
haprendiz #4 haprendiz
#2 ¿En qué lo ha hecho mal?

Por favor, desarrolla.
13 K 130
#6 vGeeSiz
#4 xD xD

En defenderse diciendo que hizo una renovación integral, pero fue parcial. En soltar bulos como que el iryo pesaba demasiado...sigo?
4 K 57
c0re #25 c0re
#6 integral de la parte que necesitaba arreglo.
1 K 19
ContracomunistaCaudillo #16 ContracomunistaCaudillo
#4 Para empezar, podría no haber faltado a la verdad.

Pero qué esperar de un ministerio en el que se hacían castings para contratar putas?.

Es un escándalo.
0 K 6
#21 charly-brown
#4 Estás respondiendo a un bot. No gastes tiempo en ese bot
2 K 25
Edheo #5 Edheo
#2 por mucho que joda, y manido que sea... tiene más que derecho a decirlo, independientemente que debería dimitir... aunque sólo sea por higiene
0 K 7
strike5000 #10 strike5000 *
#5 Como Mazón "mató" a doscientas personas, que Oscar Puente "matara" a cuarenta y seis no es tan grave y puede presumir de ello, ¿es eso lo que estás diciendo?
1 K 15
#15 Ferroviman *
#10 creo que esta diciendo que no entiende comoo la gente que aplaudia a mazon por matar a 200 personas pide ahora la dimision de puente por matar a 40. lo suyo es que le aplaudirian un par de veces por lo menos. (y si, son las mismas "personas" humanas con nombres y apellidos)
1 K 20
#20 vGeeSiz
#15 la gente aplaudía a Mazón? En que universo paralelo? xD

Es que tenéis una visión de la realidad bastante alterada
0 K 10
#30 Ferroviman
#20 la gente que ahroa le grita dimision a puente, si, con sus nombres y apellidos.

aqui tienes 1:
www.youtube.com/watch?v=JehEwBvnygI

aqui tienes otro, DOS MINUTOS DE APLAUSO de la escoria pepera:
www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/lamentable-aplauso-mazon-govern

toma, para tu vision de la realidad bastante alterada, derechitero cobarde...
0 K 10
#32 vGeeSiz
#30 palmeros que van al político de turno a cambio de un cuenco de arroz? no puede seeerrrrr, como los que lleva Sánchez xD

Te digo aquí, la gente que comenta, la gente que te cruzas...quién defiende a Mazón?
0 K 10
Edheo #19 Edheo
#10 No, lo que digo, es que independientemente que Oscar, debiese ya dimitir, de algún modo y como sea, el mantenimiento de la via ferroviaria es cada vez el punto más evidente donde se produjo la causa del accidente. Por tanto, como sea, la responsabilidad, pasa por él.

Y aún así, con todos los peros que quieras, Oscar Puente, no ha dejado de comparecer y exponerse.... como corresponde a quien es visiblemente quien tiene dicha responsabilidad.

Si con lo que pasa con Puente, lo que me quieres…   » ver todo el comentario
1 K 17
#3 Kuruñes3.0
Oscar Puente puede ser muchas cosas, entre otras cosas un faltón, y un gañán con cara de troglodita, pero está a años luz de cualquier PPerro, no por su propia virtud, sino por la miseria de los gaviotos.
Por supuesto que está a años luz.
Pero porque conseguirían hacer bueno a un macaco con diarrea.
3 K 24
sat #17 sat
Es que comparar a este tío, te guste o no, con Mazón, es un chiste. Y eso lo ve hasta el más facha de todos los fachas. Pero claro, el relato y los argumentarios mandan.
1 K 22
Lupus #31 Lupus
no majo, a Oscargután no le avisaron a diario durante 3 días de que ese tren se iba a salir ese día en ese tramo, como si avisaron a Mazón de donde y cuando se iba a producir la DANA, ni se negó a mandar un mensaje a los viajeros a tiempo de ponerse a salvo sabiendo que iba a pasar, ni le pilló una catástrofe anunciada borracho en el Ventorro.

Puente no ha matado a nadie. Mazón si.
0 K 11
Andreham #18 Andreham
Cómo ha tenido que ser de mierda la comparecencia para que el titular sea "Pero es que Mazón" lol
0 K 7

