El Opus Dei, al borde de dejar de existir

En Roma y en la sede central del Opus Dei ya nadie lo niega: los nuevos estatutos, cuya aprobación por parte de la Santa Sede se da por inminente, supondrán la ruptura definitiva de la estructura original concebida por Escrivar de Balaguer. Los nuevos estatutos, dividirán al Opus Dei en tres realidades jurídicas distintas. En la práctica, esto implica que el Opus Dei dejará de existir como unidad jurídica y espiritual.