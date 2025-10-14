edición general
El Opus Dei, al borde de dejar de existir

El Opus Dei, al borde de dejar de existir

En Roma y en la sede central del Opus Dei ya nadie lo niega: los nuevos estatutos, cuya aprobación por parte de la Santa Sede se da por inminente, supondrán la ruptura definitiva de la estructura original concebida por Escrivar de Balaguer. Los nuevos estatutos, dividirán al Opus Dei en tres realidades jurídicas distintas. En la práctica, esto implica que el Opus Dei dejará de existir como unidad jurídica y espiritual.

skaworld #3 skaworld *
"dividirán al Opus Dei en tres realidades jurídicas distintas. "

Emmm no se que me da que esto va a abrir un nuevo misterio en la iglesia católica. El Opus es uno y trino, pero es.
6
themarquesito #5 themarquesito
#3 Mucho me temo que eso es lo que va a pasar
1
skaworld #6 skaworld
#5 ¡Milagro!
0
reivaj01 #12 reivaj01
#3 Es el Opus 3.0
2
#13 DonaldBlake
#3 Donde había una mierda, habrá tres.
1
#2 concentrado
Eso sería un milagro divino
3
Supercinexin #9 Supercinexin
Los nuevos estatutos, dividirán al Opus Dei en tres realidades jurídicas distintas.

Los jueces, los fiscales y los abogados de la acusación :troll:
2
Penetrator #1 Penetrator
¿Y los jueces opusianos? ¿También dejarán de existir?
1
Lamantua #8 Lamantua
#1 No. :troll:
0
#7 Albarkas
Es marketing para quedarse con todo el mercado ultra.
Sacan 3 sabores distintos a cual más rancio.
Los mismos chuchos con distinto collar.
Y sino ya vendrán los del yunque o otros menos progresistas aún para volver a sus tiempos gloriosos.
0
#10 pirat
Aparte de los jueces Castro y Bosch, no parece que hayan muchos más que no pertenezcan a la obra.
1
asola33 #4 asola33 *
Ya veremos...
0
Mangione #11 Mangione
infovaticana...

Ya estaría todo dicho: Sensacionalista. Aunque igualmente podría ser errónea, irrelevante, bulo...
0

