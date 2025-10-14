El Opus Dei, al borde de dejar de existir

En Roma y en la sede central del Opus Dei ya nadie lo niega: los nuevos estatutos, cuya aprobación por parte de la Santa Sede se da por inminente, supondrán la ruptura definitiva de la estructura original concebida por Escrivar de Balaguer. Los nuevos estatutos, dividirán al Opus Dei en tres realidades jurídicas distintas. En la práctica, esto implica que el Opus Dei dejará de existir como unidad jurídica y espiritual.
| etiquetas: opus dei , vaticano , leon xiv
Emmm no se que me da que esto va a abrir un nuevo misterio en la iglesia católica. El Opus es uno y trino, pero es.
Los jueces, los fiscales y los abogados de la acusación
Sacan 3 sabores distintos a cual más rancio.
Los mismos chuchos con distinto collar.
Y sino ya vendrán los del yunque o otros menos progresistas aún para volver a sus tiempos gloriosos.
Ya estaría todo dicho: Sensacionalista. Aunque igualmente podría ser errónea, irrelevante, bulo...