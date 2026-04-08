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La opositora venezolana María Corina Machado estará en Madrid el próximo 18 de abril

La opositora venezolana María Corina Machado estará en Madrid el próximo 18 de abril

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha indicado este martes que estará el próximo 18 de abril en Madrid con el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia. Queridos venezolanos, aquí estoy con nuestro presidente Edmundo González. Voy a poder abrazarte de nuevo Edmundo y a tantos venezolanos", ha ha expresadio en un vídeo difundido en redes sociales, donde ha indicado que "nos vemos el 18 a las 18 (horas) en Madrid". "Sí señor, el próximo 18 a las 18h para recibir a María Corina Machado en su visita a Madrid", ha remachado

| etiquetas: corina , machado , estará , madrid , 18 abril
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23 comentarios
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Comentarios destacados:        
LeDYoM #5 LeDYoM
¿Opositora a quien o qué?
9 K 141
Dragstat #7 Dragstat
#5 #3 al fantasma del chavismo, es como el espantajo de ETA que agitan por aquí de vez en cuando. Hay que insuflar miedo a todo lo que no sea derechismo, porque es comunismo.
1 K 30
#16 Perrota
#7 Bueno, el chavismo sigue en el poder. Puede ser oposición al chavismo que mantiene Trump.

Los malabarismos que haga falta para seguir comiendo.
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MiguelDeUnamano #12 MiguelDeUnamano
#5 Puede que a la decencia, ya que le regaló el novel de la paz al malnacido de Trump.
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Verdaderofalso #13 Verdaderofalso
#5 a funcionaria del Estado?
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#14 soberao
#5 ¿Ya no es Nobel de la Paz?
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#18 pirat
#5 opusitora
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Stathamdepueblo #1 Stathamdepueblo
Que nos enseñe el Nobel que le dieron ...
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#4 Leon_Bocanegra
Le darán la medalla de oro de la comunidad? O quizá el premio Ayuso de la Paz?
5 K 77
devilinside #21 devilinside
#4 El premio Mahou a la convivencia
2 K 33
Supercinexin #6 Supercinexin
Que RTVE dé segundos de antena a ésta miserable sinvergüenza debería como mínimo significar el despido fulminante del jefe de informativos.
5 K 72
ombresaco #3 ombresaco
se opone a Trump?
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madeagle #15 madeagle
Que guay, estara repartiendo premios Nobel en la planta 4 del Fnac de Callao
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obmultimedia #9 obmultimedia *
Viene a recoger algunas maletas guiño, guiño.
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loborojo #11 loborojo
Le dará una réplica del premio FIFA de la paz a Ayuso
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makinavaja #2 makinavaja
No hace más que dar vueltas buscando que alguien le haga un poco de casito... :-D :-D :-D :-D
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pepel #8 pepel
Invitada por IDA, seguro.
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#19 pirat *
#8 ida la genocida,
más bien gerontocida.
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Rogue #23 Rogue
La impostora venezolana
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c0re #22 c0re
María Cochina Marado
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#10 Suleiman
Las dos lideresas juntas! On fire!
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Malinke #20 Malinke
A Nueva York a opositar contra Maduro encarcelado o a Washington a opositar contra Trump, pero piérdete por ahí, que hasta vergüenza ajena das.
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#17 pirat
"ha remanchado"...
otra emosida.
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menéame