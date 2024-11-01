Es necesario un debate sobre las armas nucleares que vaya más allá de cómo Francia y el Reino Unido podrán proteger todo el continente. ¿Se necesita una capacidad en el norte de Europa? La combinación de experiencia nuclear de vanguardia y una industria de defensa avanzada otorga a Suecia un papel clave en ese caso.
Como empiece una carrera para tener armas nucleares ya pueden los jovenes de hoy en dia disfrutar de la vida porque pocos humanos llegaran al 2100
“No necesito el derecho internacional”, explica Donald Trump en una entrevista con el New York Times. ¿Su única limitación en las relaciones con otros países? “Mi moral. Yo mismo. Es lo único que puede detenerme”.
El presidente señala además que podría tener que elegir entre Groenlandia y la OTAN, añadiendo que la alianza no es nada sin Estados Unidos.
El primer año del segundo mandato de Donald Trump ha sido dramático y ha marcado un cambio notable con respecto a sus