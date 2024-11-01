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Operaciones con drones de Hezbolá en el Líbano

Operaciones con drones de Hezbolá en el Líbano  

El video recoge varias operaciones con drones de Hezbolá contra las fuerzas de ocupación israelíes en el Líbano.

| etiquetas: drones , hezbolá , líbano , fuerzas de ocupación de israel
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2 comentarios
11 2 0 K 124 actualidad
security_incident #1 security_incident
#0 Te falta el mejor de todos de hace apenas un par de días. Poesía pura. Da para Nobel de Literatura.

t.me/Middle_East_Spectator/31547
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carakola #2 carakola
#1 ¿Es en el que están al lado de un helicóptero que despega? no me deja verlo directamente. El video del meneo tiene 15 días ya. Para la próxima recopilación.
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menéame