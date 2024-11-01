"OPERACIÓN THERIAN" en redes y medios. Vergüenza total  

Analizamos cómo se ha inflado artificialmente el fenómeno “therian” hasta convertirlo en tendencia nacional a base de bulos, vídeos con IA y convocatorias fantasma amplificadas por redes sociales y medios como La Sexta, Antena 3 o Canal Sur. Más de 40 supuestas quedadas en ciudades españolas sin presencia real del colectivo, pero con cientos de jóvenes movilizados para burlarse, acosar e incluso agredir, mientras tertulias y titulares hablaban de “moda”, “salud mental” o “llegada” a España.
| etiquetas: therian , redes , medios , manipulación , vergüenza , bulo , ia
Así aprenderán.