"OPERACIÓN THERIAN" en redes y medios. Vergüenza total  

Analizamos cómo se ha inflado artificialmente el fenómeno “therian” hasta convertirlo en tendencia nacional a base de bulos, vídeos con IA y convocatorias fantasma amplificadas por redes sociales y medios como La Sexta, Antena 3 o Canal Sur. Más de 40 supuestas quedadas en ciudades españolas sin presencia real del colectivo, pero con cientos de jóvenes movilizados para burlarse, acosar e incluso agredir, mientras tertulias y titulares hablaban de “moda”, “salud mental” o “llegada” a España.

elGude #1 elGude
Basicamente la derecha lanza una campaña, sus altavoces la amplían y los gilipollas unga unga que se ofenden hasta porque haya un klingon negro entran como un miura.
Andreham #6 Andreham
#1 #5 Si nos callamos hablarán más fuerte hasta que la gente empiece a pensar que si nadie levanta la voz en contra será por algo.
germanso #7 germanso
#1 Eh! Que ha habido klingons negros desde hace más de 40 años! Eso sí, no se si ahora hay más idiotas quejándose de que Star Trek es inclusivo o solo se ven más.
#9 Toponotomalasuerte
#1 ya ya. A mí no me engañas. Confío que la derecha, que es la que se preocupa por los problemas de verdad de España, lleven una ley al parlamento para regular los burkas en los therian.
el_Tupac #5 el_Tupac
Mirad, la extrema derecha desviando nuestra atención... ¡Vamos a hablar del tema con el que intentan desviar nuestra atención!

Así aprenderán.
Priorat #2 Priorat
Me da igual sobre que sea. Para mí Therian = irrelevante.
#8 no_soy_un_bot
#2 pues esta irrelevancia ha hecho que gente acuda en masa a puntos concretos de las ciudades, asi de manipulables estamos y seguramente ellos no sepan ni que pasa... pero si saben a quien tienen que votar.
#3 chochis
Mirad! Gente jugando al rol! Atacad!
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Transespecies.
