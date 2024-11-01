edición general
Olalla Rodil del BNG deja al PP cómo Cuñados de una cena de Navidad (Risas políticas aseguradas) [GAL]

Buen resúmen de la hipocresía habitual del PP basado en bulos y en ocultar sus vergüenzas. Sanidad, libertad de expresión, derechos laborables, derecho a una educación pública de calidad, ocultación del caso del reciente caso de acoso de un exconsejero de Rueda, el acoso a las manifestaciones propalestina, ... y más. Y con mucho humor. (Está en gallego, pero se pueden poner subtítulos automáticos, aunque no será difícil entenderlo)

#2 laruladelnorte
Cantándole las cosiñas claras al caradecona que ten detrás.
#3 Kantinero
#2 Te has fijado que la cámara de la TV gallega no enfoca ni una sola vez la bancada pepera mientras esta les canta las cuarenta

TV GALLEGA manipuladora
#6 laruladelnorte
#3 Está bien pagada por el PP.
#1 Kantinero
Estos hacen falta en la política nacional, ni una coma cambio
#4 Suleiman
Muy bueno, más claro el agua.
#5 juliusK
Se le entiende todo y sin pinganillo, tan claro como o día. Otra buena española si hubiese una buena Republica Federal Española, como Rufian y Matute.
