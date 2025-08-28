·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4891
clics
Ayuso intenta hacer una pirueta con Indonesia para criticar al Gobierno y acaba en desastre: "No se entiende"
2734
clics
El periodista de Diario Red, Román Cuesta, es agredido por ultraderechistas frente a su domicilio
2554
clics
Manuela Bergerot en TeleAyuso repartiendo
3530
clics
Alice Seeley Harris, la fotógrafa que mostró al mundo el imperio del terror de Leopoldo II en el Congo
2639
clics
22 insectos fascinantes que revelan las maravillas ocultas del mundo natural [ENG]
más votadas
630
El periodista de Diario Red, Román Cuesta, es agredido por ultraderechistas frente a su domicilio
483
Los bomberos de Castilla y León le niegan el saludo a Mañueco mientras le dan la mano a los reyes
399
Robles destapa cómo el PP hace perder el tiempo al Ejército: reclamaron cocinas para 200 personas que solo utilizan 20 y dos turistas
464
El “LaLigaGate” llega al Congreso: ERC exige explicaciones al Gobierno por los bloqueos masivos de Internet
398
Una terapia génica con sello español logra revertir el alzhéimer: "Es algo radical"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
30
meneos
36
clics
Ola de bulos durante la DANA: la desinformación agravó la emergencia y socavó la confianza en las instituciones
Tres de cada cuatro bulos fueron contenidos falsos creados intencionadamente para engañar, y el 75% se difundieron por redes como X, Instagram o WhatsApp
|
etiquetas
:
dana
,
bulos
,
ultraderecha
25
5
0
K
255
politica
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
25
5
0
K
255
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
OCLuis
Si la democracia permite los bulos que la socavan, la democracia terminará siendo otra cosa distinta, pero no se le podrá llamar democracia.
2
K
48
#1
Esteban_Rosador
Y, de nuevo sin que sea sorprendente, se confirma que los bulos provienen de la ultraderecha. Sin mentiras y sin gente que se las crea, no pueden ganar
2
K
43
#4
MiguelDeUnamano
#1
Luego alguien dice en TV que "hay que ser idiota para creerse los bulos" y se llena esto de
gente que no se los ha creído
diciendo que esas cosas no se deben decir, pero que no consideran que el problema es quien difunde los bulos.
1
K
35
#3
Castigadordepagascalers
El aplastamiento de la escoria bocsetarra es conditio sine qua non para que sobreviva la humanidad. Y los soplapollas derecharras están empeñados en demostrarlo día tras día.
A mí me suda la polla que strikeen. Pero es bueno que sepan los bastardos fascistas que pueden ir tranquilos por la calle y en cualquier momento recibir una buena somantita que los ponga en su sitio. Y no pasa nada, la gente decente estamos en nuestro derecho de limpiar de basura la faz de la Tierra por nuestro bien y el de la biosfera.
Cualquier queja que tengan los lamescrotos de pagascal y adlátares, que pasen a hablar con mi abogado.
0
K
5
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
A mí me suda la polla que strikeen. Pero es bueno que sepan los bastardos fascistas que pueden ir tranquilos por la calle y en cualquier momento recibir una buena somantita que los ponga en su sitio. Y no pasa nada, la gente decente estamos en nuestro derecho de limpiar de basura la faz de la Tierra por nuestro bien y el de la biosfera.
Cualquier queja que tengan los lamescrotos de pagascal y adlátares, que pasen a hablar con mi abogado.