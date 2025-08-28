edición general
Ola de bulos durante la DANA: la desinformación agravó la emergencia y socavó la confianza en las instituciones

Tres de cada cuatro bulos fueron contenidos falsos creados intencionadamente para engañar, y el 75% se difundieron por redes como X, Instagram o WhatsApp

4 comentarios
OCLuis #2 OCLuis
Si la democracia permite los bulos que la socavan, la democracia terminará siendo otra cosa distinta, pero no se le podrá llamar democracia.
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Y, de nuevo sin que sea sorprendente, se confirma que los bulos provienen de la ultraderecha. Sin mentiras y sin gente que se las crea, no pueden ganar
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#1 Luego alguien dice en TV que "hay que ser idiota para creerse los bulos" y se llena esto de gente que no se los ha creído diciendo que esas cosas no se deben decir, pero que no consideran que el problema es quien difunde los bulos.
Castigadordepagascalers #3 Castigadordepagascalers
