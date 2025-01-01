edición general
¿Es obligatorio desbrozar las fincas, parcelas y terrenos en España? No es solo una cuestión estética: en muchos casos, la normativa obliga a desbrozar

En España, la normativa establece que los propietarios son responsables del mantenimiento de sus terrenos, aunque los plazos y condiciones dependen de cada comunidad autónoma y ayuntamiento. No hacerlo a tiempo puede acarrear cuantiosas multas o incluso consecuencias penales en caso de daños ambientales.

8 comentarios
starwars_attacks #2 starwars_attacks *
Se podría decir mucho de esto. Hay dueños de fincas que prefieren dejarlas morir antes que venderlas a alguien que las quiera aprovechar, y esto es una realidad frecuente. Y no se van a gastar un euro en desbrozarlas.

Ni hacen, ni dejan hacer. ¿Qué les parece?
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#2 hay una finca que quiero comprar hace tiempo y son unos cuantos herederos, no se ponen de acuerdo, mientras tanto aquello es una selva…
Pertinax #8 Pertinax *
#5 Es una selva porque nadie les obliga a desbrozar, ni tienen por qué hacerlo, porque si son varios herederos intuyo que esa finca en realidad no consta en el Registro de Propiedad.

Y si no consta en Registro tan solo consta en Catastro, o ni eso, con lo cual, si no está aceptada la herencia, puede seguir así ad aeternum. Pueden reclamarla, pero en realidad no es de nadie, con lo que no se les puede obligar a mantenerla. Es el problema de cientos de miles de hectáreas en España. No se registran por todo lo que conlleva.

Probablemente les importe una mierda, porque no es la Puerta del Sol. Que tener fincas está muy sobrevalorado.
Pertinax #7 Pertinax *
#2 Me parece que las instituciones no hacen mucho al respecto porque al alcalde de turno le crujen. Va por autonomías, pero suelen obligarte a desbrozar si tu finca es colindante con viviendas.

Obliga a desbrozar hectáreas de rústicas que rodean pueblajos, que es un pastizal al año, y te crujen los mismos vecinos. Hazte cargo de ese gasto, y no hay ayuntamiento que lo soporte. Si no se sanean montes públicos siquiera...

A nada de interés que se pusiese, mucha finca rústica podría pasar a ser pública por casi nada, pero es que lo que importa no es lo que valga, que suele ser nada, sino lo que cuesta mantenerla. Ni regaladas muchas de ellas.
#4 Albarkas
Pues el día que quieran limpiar de verdad las acacias, al dueño de las vías de ferrocarril le va a costar un Congo.
#1 Katos
Afortunadamente el cambio climatico solo afecta en la península en Galicia, y Castilla y León.

Cosas de la selección piromaniaca
calde #3 calde *
#1 Te falta Asturias y norte de Portugal.

Y bueno, en el mundo hay incendios actualmente en muchos sitios. El caso más conocido aquí: California.
calde #6 calde
#3 Es importante analizar las causas, pero creo que si lo más relevante es que, una vez que se inicia un fuego en estas zonas de España cuando hay olas de calor en agosto, se vuelven muy difíciles de parar, y los medios actuales no llegan.

Yo lo afrontaría así más o menos:

- Prevención:

Eliminar especies como el eucalipto, y fomentar más roble y similares.

Valorar el riesgo de tener tanta masa forestal. Que los empresarios que cultivan árboles, paguen una cuota para financiar servicios…   » ver todo el comentario
