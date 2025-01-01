¿Es obligatorio desbrozar las fincas, parcelas y terrenos en España? No es solo una cuestión estética: en muchos casos, la normativa obliga a desbrozar

En España, la normativa establece que los propietarios son responsables del mantenimiento de sus terrenos, aunque los plazos y condiciones dependen de cada comunidad autónoma y ayuntamiento. No hacerlo a tiempo puede acarrear cuantiosas multas o incluso consecuencias penales en caso de daños ambientales.
| etiquetas: forestal , ley de mones , desbroce , prevención incendios
Ni hacen, ni dejan hacer. ¿Qué les parece?
Y si no consta en Registro tan solo consta en Catastro, o ni eso, con lo cual, si no está aceptada la herencia, puede seguir así ad aeternum. Pueden reclamarla, pero en realidad no es de nadie, con lo que no se les puede obligar a mantenerla. Es el problema de cientos de miles de hectáreas en España. No se registran por todo lo que conlleva.
Probablemente les importe una mierda, porque no es la Puerta del Sol. Que tener fincas está muy sobrevalorado.
Obliga a desbrozar hectáreas de rústicas que rodean pueblajos, que es un pastizal al año, y te crujen los mismos vecinos. Hazte cargo de ese gasto, y no hay ayuntamiento que lo soporte. Si no se sanean montes públicos siquiera...
A nada de interés que se pusiese, mucha finca rústica podría pasar a ser pública por casi nada, pero es que lo que importa no es lo que valga, que suele ser nada, sino lo que cuesta mantenerla. Ni regaladas muchas de ellas.
Cosas de la selección piromaniaca
Y bueno, en el mundo hay incendios actualmente en muchos sitios. El caso más conocido aquí: California.
Yo lo afrontaría así más o menos:
- Prevención:
Eliminar especies como el eucalipto, y fomentar más roble y similares.
Valorar el riesgo de tener tanta masa forestal. Que los empresarios que cultivan árboles, paguen una cuota para financiar servicios… » ver todo el comentario