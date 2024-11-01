edición general
Obligado a opositar a los 60 años por no encontrar trabajo: "No hay otro motivo más que la edad"

Obligado a opositar a los 60 años por no encontrar trabajo: "No hay otro motivo más que la edad"

Este viernes, Sonsoles Ónega ha recibido en su plató a José Vicente Huertas, un hombre de 59 años que perdió su trabajo hace tres y que se ha visto en la obligación de ponerse a estudiar para encontrar trabajo. Tras muchos intentos por reincorporarse al mundo laboral, el hombre ha visto la oposición como su única salida. El hombre ha explicado que también tiene que pasar cada mes la manutención de sus hijos.

Guanarteme #14 Guanarteme
#11 Qué pena que mis parejas ninguna quisiera tener hijos, es la mayor espina que tengo, tal vez.

Pero que oye,, que tranquilo que no te van a obligar a reproducirte, que esto no es "El cuento de la criada".

Un abrazo y con técnicas adecuadas seguro que lo superas :hug:
Guanarteme #8 Guanarteme
Iba a menear pero vi quién lo enviaba y me temí lo peor: efectivamente, un tostón infumable contando sus neuras, vaya TOC tiene el colega....
#11 BoosterFelix
#8 Claro, los trastornados son los que tienen mala opinión del hacerse nacer a los hijos en la pobreza y la explotación. Los sanos mentalmente son los que defienden esto como un derecho, como una cultura y como un sistema. En el país de los ciegos el tuerto es marginado.
Pertinax #5 Pertinax *
Enviar noticia como prólogo para tu chapa. Comienza a ser un clásico en MNM.
yopasabaporaqui #12 yopasabaporaqui
#5 Por lo menos se lo ha currado esta vez :-D
Pertinax #13 Pertinax
La buena noticia es que si te juntas con @NPCMeneaMePersigue no engendraréis individuos fértiles.
#6 Forestalx
Hace muy bien. Le deseo toda la suerte.
aPedirAlMetro #9 aPedirAlMetro
"se ha visto en la obligación de ponerse a estudiar para encontrar trabajo"
Pues como el resto de los mortales, no ?
Dragstat #15 Dragstat
#9 esto va se que a partir de los 60, y yo diría que puedes bajar algo más, no te contrata ni Dios en la empresa privada, o montas tu algo o el único sitio donde no miran tu edad es el sector publico. A ver qué tal ahora que los boomers llegan a esas edades. No van a haber plazas de funcionario suficientes. Y añádele la automatización y las IAs.
Josecoj #10 Josecoj *
#_1 #_2 Después de la chapa, negativo al canto
sermad #4 sermad
Mi suegro, Ingeniero forestal, se quedó en paro con 58 años. El tío se sacó las oposiciones a Correos, para repartir correo, y llego a un acuerdo con la seguridad social para pagar más hasta su jubilación. Ahora tiene 75 y vive bastante bien. No se que hay de malo que alguien mayor pueda sacar unas oposiciones
Veelicus #7 Veelicus
#4 No hay nada de malo, pero, y que hacemos con las personas mayores que no tienen capacidad intelectual para sacarse unas oposiciones?
Porque no todo el mundo es capaz de sacarselas por mucho que lo intenten, y tambien necesitan comer, pagar una hipoteca, etc etc.
#1 BoosterFelix *
Recordad que el amo no quiere esclavos viejos y menos productivos, si puede rentabilizar el forraje con especímenes mas jóvenes, sanos y maleables. Además, los jóvenes son muy productivos: aunque el capitalismo saca a vuestros hijos sus ahorros y pensiones, vuestros hijos todavía dan para que vosotros les saquéis también vuestras pensiones, como vuestros queridos papis os hicieron a vosotros. Y encima, cuando se hacen mayores, vuestros hijos también se vuelven defensores del derecho de hacer…   » ver todo el comentario
#2 BoosterFelix
#1 No debemos, pues, perder de vista la dimensión cultural, pues el factor cultural es poderosísimo. Hasta la pobreza y el vivanlascaenismo pueden ser cultura.

La cultura, pues, es la verdadera riqueza, así que dejad en herencia a vuestras proles la rica cultura de la pobreza.

Así pues, no tengáis ningún problema con hacer nacer a vuestras propias proles en la pobreza o la precariedad, porque si algún hijo os sale listillo y os pregunta por qué le habéis hecho nacer en la pobreza o la…   » ver todo el comentario
#3 BoosterFelix
#2 "Mi hija está terminando el máster, pero ya está trabajando en una empresa, y mi hijo trabajará también, ellos serán los que, si no llego, me tendrán que ayudar como yo les he ayudado a ellos".

Joder.
