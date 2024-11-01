Obligado a opositar a los 60 años por no encontrar trabajo: "No hay otro motivo más que la edad"

Este viernes, Sonsoles Ónega ha recibido en su plató a José Vicente Huertas, un hombre de 59 años que perdió su trabajo hace tres y que se ha visto en la obligación de ponerse a estudiar para encontrar trabajo. Tras muchos intentos por reincorporarse al mundo laboral, el hombre ha visto la oposición como su única salida. El hombre ha explicado que también tiene que pasar cada mes la manutención de sus hijos.