"Nunca pensé que esto pudiera suceder": la historia de un bombero inmigrante deportado durante una emergencia  

El duro testimonio del bombero latino José Bertín Cruz Estrada revela el impacto humano detrás de la detención y deportación ejecutada por la Patrulla Fronteriza en pleno operativo contra un incendio forestal en Washington. "Combatíamos un incendio en la profundidad del bosque. Nunca pensé que esto pudiera suceder”.

ingenierodepalillos
Esto es lo que define a Estados Unidos, el control y el negocio por encima del bienestar y la lógica.
Connect
Alucinante lo de Estados UNidos. Tenian a un tipo ahí sin papeles ni documentación, en un trabajo de alto riesgo como es el de bombero.
¿Alguien se imagina en España tener a latinos indocumentados trabajando de bombero? Pues eso se ve que pasa en Estados Unidos.

Me parece un riesgo enorme. Si se tiene un accidente no tiene ni siquiera acceso a Medicare. Como mucho a lo que muchos estados ponen que es State-funded health coverage, que prácticamente te dan los primeros auxilios para que te mantengas vivo en el pasillo de un hospital estatal.
Andreham
En ese instante se echa a los del ice al fuego y luego se lamenta que no se pudo hacer nada porque se quedaron atrapados entre lenguas de fuego.
