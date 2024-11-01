"Nunca pensé que esto pudiera suceder": la historia de un bombero inmigrante deportado durante una emergencia  

El duro testimonio del bombero latino José Bertín Cruz Estrada revela el impacto humano detrás de la detención y deportación ejecutada por la Patrulla Fronteriza en pleno operativo contra un incendio forestal en Washington. "Combatíamos un incendio en la profundidad del bosque. Nunca pensé que esto pudiera suceder”.
| etiquetas: bombero , inmigrante , eeuu , deportaciones
¿Alguien se imagina en España tener a latinos indocumentados trabajando de bombero? Pues eso se ve que pasa en Estados Unidos.
Me parece un riesgo enorme. Si se tiene un accidente no tiene ni siquiera acceso a Medicare. Como mucho a lo que muchos estados ponen que es State-funded health coverage, que prácticamente te dan los primeros auxilios para que te mantengas vivo en el pasillo de un hospital estatal.