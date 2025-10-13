Un nuevo suero capilar realmente hace crecer el pelo en dos semanas, dice un estudio

n equipo de la Hung Kuang University en Taiwán es el último grupo de científicos que podría terminar con el uso negativo de la expresión “vendedor de crecepelo” con un nuevo suero que hace crecer el pelo con resultados visibles en sólo 56 días. Según su estudio, realmente funciona. Fabricado con extractos vegetales y proteínas, sólo hay que aplicarlo directamente sobre la zona donde se empiece a ver el cartón. Por supuesto, no funciona en todos los tipos de alopecia, pero sí en la más común que afecta a los seres humanos al acercarse a los 40.
Y siempre resulta ser una patraña
Es curioso como somos los humanos, los hombres obsesionados en que crezca el pelo y las mujeres obsesionadas en quitarselo. (hay que decirlo no es atractivo ver una mujer pelada como una Nancy y si a los hombres les abandona el pelo que tengan clase y se pongan sombreros bonitos que no pasa nada)
Otro más, y van... #1 Antes inventan el de la etrna juventud o el de la inmortalidad
Y ahora, a muchos calvos seguirán igual de calvos, pero con pelo en las palmas de las manos por aplicarse el producto sin guantes
Ojala, pero me da que no....
Desafortunadamente, el suero no está ya en farmacias. Tanto los investigadores como Tziotzios advierten que hace falta realizar más pruebas. El estudio es pequeño: sólo 60 personas durante ocho semanas.
La edad promedio de 36 años y el predominio femenino (83,3 por ciento mujeres)
Y, como afirman los autores en su estudio, los 56 días de duración podrían no capturar ciclos foliculares completos ni respuestas tardías al tratamiento. Además, el reclutamiento de voluntarios para las pruebas se limitó a personas con pérdida capilar leve o moderada, excluyendo casos severos de alopecia androgenética